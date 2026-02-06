コスメディ製薬、医薬部外品ブランド『京薬粧』で中国市場進出

コスメディ製薬株式会社中国版『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』イメージ

コスメディ製薬株式会社（本社：京都市、代表取締役社長：権 英淑）は、世界初※1のドラッグデリバリーシステム（DDS）技術「タウリン結晶マイクロニードル」を配合した医薬部外品ブランド『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』で中国美容市場に進出しますのでお知らせします。

中国市場進出の背景について

日本発、世界初※1の経皮吸収テクノロジーで、グローバル市場に独創的な美容の価値を

コスメディ製薬は2001年の創業以来、皮膚から薬剤を吸収させるTTS（経皮吸収治療）技術に特化した研究開発を行っています。コア技術は長さ数百ミクロンの微細な針で、皮膚から薬剤や有効成分を吸収させる「マイクロニードル」。2008年には、それまで米国などで研究されていた金属やシリコン製マイクロニードルの安全性を高めるため、皮膚中の成分ヒアルロン酸を基材とし、針が皮膚内で溶ける「溶解型マイクロニードル」の工業的製法を確立。この「溶解型マイクロニードル」を「高分子成分を注射の代わりに皮膚注入する」という画期的なスキンケア技術として化粧品に応用した「マイクロニードル化粧品」を世界で初めて※2製品化しました。

「マイクロニードル化粧品」のリーディングカンパニーとしてTTS（経皮吸収治療）技術を深化させ続けてきたコスメディ製薬は創業25周年を迎える2026年、「日本発の技術と差別化で、世界で勝負する」というマインドを持って、独創的なスキンケア技術をグローバル市場に届けることに挑戦します。

『京薬粧』について

日本、台湾先行発売の『京薬粧』を中国版ブランドとして展開日本、台湾先行発売の『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』（コスメディ製薬 製品情報サイトより）

2024年に日本、台湾で先行販売した『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』は、コスメディ製薬が「塗るマイクロニードル」として開発に成功した「タウリン結晶マイクロニードル」配合の医薬部外品ブランドです。

「京都から世界へ、革新的なスキンケア技術を届けたい」という想いをブランド名に込めた『京薬粧』は、日本国内ではバラエティストア、ドラッグストアなどの店舗で展開。2025年12月には美容口コミメディア「コスメルポ」にて『京薬粧』がユーザーから高く評価され「年間ベストコスメ2025」※3に選出されています。

グローバル市場においては2024年秋、台湾に先行展開。日本製、医薬部外品の品質が現地消費者にも高く評価され、売上は好調。台湾以外にも香港、ドバイ、アゼルバイジャン、カザフスタン、ロシアでの展開が続き、2026年2月にはいよいよ中国版ブランドの『京薬粧』を発売します。

中国版『京薬粧』製品概要

中国版『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』は、製品パッケージや成分処方、内容量などを中国消費者のニーズに合わせてプレミアム設計しています。

中国版『京薬粧 薬用ニードルスキンケアシリーズ』（左）薬用ニードル美容液（右）薬用ニードルクリーム京薬粧 薬用ニードル美容液

【医薬部外品】

タウリン結晶マイクロニードル3,300万本以上※4配合、ハリのあるうるおい肌に導く薬用美容液

内容量：45mL

ナイアシンアミド※5、ヒアルロン酸※6、タウリン※7

京薬粧 薬用ニードル美容液京薬粧 薬用ニードルクリーム

【医薬部外品】

タウリン結晶マイクロニードルが肌に刺さって※8与えたうるおいを密封、長時間キープする薬用クリーム

内容量：50g

ナイアシンアミド※5、ヒアルロン酸※6、タウリン※7

「タウリン結晶マイクロニードル」について

京薬粧 薬用ニードルクリーム多重針状結晶化技術による「塗るマイクロニードル」

「タウリン結晶マイクロニードル」は、皮膚に存在するアミノ酸の一種であるタウリン※7を微細な針状に結晶化し、さらに多重結晶化技術で高分子成分を針に内包させた、世界初※1の溶解型マイクロニードル成形技術です。この「タウリン結晶マイクロニードル」は、経済産業省近畿経済産業局が関西の中小企業が新たに開発した製品・技術等を選定する「関西ものづくり新撰2025」において特別賞を受賞しています。

【関連プレスリリース】2025.3.18

ドラッグデリバリーシステム（DDS）の新技術「塗るマイクロニードル」が健康社会を拓く(https://cosmed-pharm.co.jp/news/pressrelease/20250318/)

（１）皮膚内の成分タウリンを微細な針状に結晶化（２）結晶化した針に薬剤や成分を内包

これまでの溶解型マイクロニードル製品の主流は、目元などの部位に合わせ、マイクロニードルを整列したシート状に成形し、皮膚に貼付する「貼るマイクロニードル」でした。コスメディ製薬は全顔などの広い部位に使用できる溶解型マクロニードルの開発に着手、皮膚中の成分タウリンを針状結晶化したマイクロニードルの成形に成功。「タウリン結晶マイクロニードル」を液剤やクリームに安定的に分散させることで、塗るだけでニードルが皮膚内に挿入され、皮膚の水分で溶けて、内包成分とともに浸透※8します。

世界初※1のドラッグデリバリーシステム（DDS）として『京薬粧』に応用した「タウリン結晶マイクロニードル」は、今後アトピー性皮

膚炎治療などの医薬品外用剤への応用を進めます。

コスメディ製薬について

塗るだけでニードルが皮膚内に入り、溶けて内包成分とともに浸透※8

TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャー企業です。

コア技術として確立した「マイクロニードル」「貼付剤」を強みに、医療・医薬、美容・健康領域で事業を展開。伝統と革新が共存する京都で、独創的なものづくりに取り組み、お客さまの想像を超える製品・サービスを提供しています。

会社概要

社 名：コスメディ製薬株式会社

本社所在地：〒601-8438 京都市南区西九条東比永城町75 GRAND KYOTO 3F

代 表 者：代表取締役社長 権 英淑

設 立：2001年5月30日

コーポレートサイト：https://cosmed-pharm.co.jp(https://cosmed-pharm.co.jp)

※1 世界初／日本初、タウリンを針状結晶化したマイクロニードル技術 2025年12月調査 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

※2 公益社団法人 日本薬剤学会発行 学会誌「薬剤学」より

※3 京薬粧 薬用ニードル美容液：カテゴリ賞 目元スペシャルケア カテゴリ 第１位

京薬粧 薬用ニードルクリーム：カテゴリ賞 乳液・フェイスクリーム カテゴリ 第１位

※4 自社調べ（1本：45mL中）

※5 有効成分

※6 ヒアルロン酸ナトリウム（２）（保湿成分）

※7 保湿成分

※8 角質層まで