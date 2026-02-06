「YEBISU BREWERY TOKYO」のフラッグシップビール「ヱビス∞(インフィニティ)初仕込」2月25日(水)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール（株）は「ヱビス∞(インフィニティ)初仕込」を、ヱビスビール発祥の地である恵比寿における醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO（ヱビス ブルワリー トウキョウ）」(注1)とライフセントラルスクエア恵比寿ガーデンプレイス店限定で、ヱビスの誕生日である2月25日(水)に数量限定発売します。

100年以上前、年始に行われるヱビスビールの初出荷「初荷(はつに)」では、社員が半纏をまといビールを積んだ牛を連れて渋谷川沿いを練り歩いており、恵比寿のお正月を彩る風物詩でした。「ヱビスビール発祥の地で街の人たちと再び『初荷』のような風物詩を作りたい」との想いから、地元恵比寿の人たちと共にYEBISU BREWERY TOKYOのフラッグシップビール「ヱビス∞(インフィニティ）」の「初仕込」を年始に行いました。この現代版のお正月の風物詩として醸造した「ヱビス∞」を特別に瓶詰めし、「ヱビス∞ 初仕込」として販売いたします。

恵比寿の地で生まれたヱビスの原点に触れながら、ヱビスビール誕生の日を記念した特別な一杯をお楽しみください。

(注1)「YEBISU BREWERY TOKYO」専用ページ https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/

■数量限定ビール「ヱビス∞ 初仕込」概要

1.商品名

ヱビス∞(インフィニティ) 初仕込

2.パッケージ

330ml瓶

3.発売日・地域

2026年2月25日(水)・「YEBISU BREWERY TOKYO」内グッズ売り場(店内飲用はできず、持ち帰り専用となります)、ライフセントラルスクエア恵比寿ガーデンプレイス店にて数量限定発売

4.参考小売価格

330ml瓶 1,300円(税込)

4.特長

「Beer is ∞.(ビールは無限大)」

今から100年以上前、年始に行われるヱビスビールの初出荷「初荷（はつに）」では

社員が半纏をまとい、ビールを積んだ牛を連れて渋谷川沿いを練り歩いており、恵比寿のお正月を彩る風物詩でした。この「初荷」を現代に受け継ぐ形として、YEBISU BREWERY TOKYOのフラッグシップであるヱビス∞(インフィニティ）の「初仕込」を行いました。

恵比寿の歴史に触れながら、ヱビスビール誕生の日を記念した特別な一杯をお楽しみください。

【YEBISU BREWERY TOKYO提供ビール監修 ヱビスブランド Chief Experience Brewer有友 亮太 コメント】

「ヱビス ∞ 初仕込」はYEBISU BREWERY TOKYOという場にふさわしく、ヱビスビールの歴史に触れて味わっていただきたいという想いから醸造したビールです。100年以上前の年始に行われていたヱビスビールの初出荷「初荷」からインスピレーションを受け、ヱビス∞の「初仕込」という形での表現に挑戦いたしました。今回は瓶での販売となりますので、ぜひご家庭でYEBISU BREWERY TOKYO発の王道感のある飲みごたえと高貴で洗練された苦味と香りのヱビスをお楽しみください。

＜プロフィール＞

2012年サッポロビール入社。サッポロビール北海道工場でビール醸造を担当した後、酒類技術研究所にて酵母の研究に取り組む。その後、ドイツへ留学し、Brewmaster（ブリューマスター）の資格を取得。帰国後は新商品開発や研究を行う。「YEBISU BREWERY TOKYO」のビール醸造を担当。

＜参考＞ヱビス ∞(インフィニティ)

「Beer is ∞.（ビールは無限大）」。

ビールの持つ無限の可能性を信じ、新たなビールの魅力に挑戦していく「YEBISU BREWERY TOKYO」のフラッグシップとして開発されたヱビス。恵比寿工場で使用されていたヱビス酵母を再選抜しこの時代に復活。

1890年のヱビスビール誕生当時に使用されていたと思われるドイツ産ファインアロマホップ「テトナンガー」を一部使用し、過去に想いを馳せながらも現代ならではのおいしさに蘇らせた、YEBISU BREWERY TOKYOのフラッグシップ商品。ヱビスらしい王道感のある飲みごたえに加え、高貴で洗練された苦味と香りが特長。麦芽100％、テトナンガー一部使用、ヱビス酵母使用。

※樽商品のみ。「YEBISU BREWERY TOKYO」内限定で通年販売中。

■YEBISU BREWERY TOKYOとは

2024年4月に開業した、ヱビスビール発祥の地・恵比寿にある醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点。ヱビスの「ルーツ」に親しむミュージアム、今まさにここでつくられているビールの物語に触れられる「現在」のブルワリー、そしてブルワリーで作られたビールを楽しみながらこれからのビールとお客様との新しい関係を創造する「未来」のタップルームの3つのエリアからなる施設で、「YEBISU BREWERY TOKYO」でつくられた、ここでしか飲めないオリジナルヱビスを楽しみながら、135年の歴史を持つヱビスブランドならではの個性と物語に触れていただくことができます。

公式サイト :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/ヱビスブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/