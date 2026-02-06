3月6日（金）はシナモロールのお誕生日！バースデーをお祝いするフリュー限定オリジナルデザインのプライズが2月上旬より登場

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のお誕生日を記念し、新たなアミューズメント専用景品（以下、プライズ）を2月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入いたします。

フリューでは、3月6日（金）に迎えるシナモロールのバースデーをお祝いするプライズをご用意しました。サンリオキャラクターズがバルーンやハートでシナモロールをお祝いするフリュー限定オリジナルアートに、『ミルキーボア』マスコットやBIGぬいぐるみなど、お祝いムードたっぷりの全4アイテムが登場します。可愛い世界観をお楽しみください。

フリュー限定オリジナル「ぷんわりハートフルバルーン」

＜プライズ商品詳細（2月展開商品）＞

■シナモロールお誕生日記念「ぷんわりハートフルバルーン」商品（全4アイテム）

『ミルキーボア』 ぷんわりハートフルバルーンマスコット（全4種類）ぷんわりハートフルバルーンマスコット（全6種類）ぷんわりハートフルバルーンBIGぬいぐるみ（全3種類）ぷんわりハートフルバルーンぷっくりアクリルキーホルダー（全5種類）

今回登場するのは、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、こぎみゅんたちが、シナモロールのお誕生日をお祝いするフリュー限定オリジナルアート「ぷんわりハートフルバルーン」シリーズ。バルーンとハートいっぱいのデザインでシナモロールをお祝いする、心温まる可愛い世界観をお届けします。

優しいミルキーカラーのふわふわボア素材で仕上げた「『ミルキーボア』 ぷんわりハートフルバルーンマスコット」は、触れるたびに癒される柔らかな質感が魅力。カラフルな色使いの「ぷんわりハートフルバルーンマスコット」は、全キャラクターを集めてバッグに付けたくなるアイテムです。「ぷんわりハートフルバルーンBIGぬいぐるみ」は、思わず抱きしめたくなるボリューム感と、温かみのある存在感が特徴。さらに、「ぷんわりハートフルバルーンぷっくりアクリルキーホルダー」は、立体感のあるぷっくり加工で鮮やかに浮かび上がるデザインに仕上げました。ふんわり優しいお祝いムード満載のアイテムたちを、ぜひお楽しみください。

＜プライズ商品概要＞

[キャラクター名] シナモロール

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 『ミルキーボア』 ぷんわりハートフルバルーンマスコット、

ぷんわりハートフルバルーンマスコット、

ぷんわりハートフルバルーンBIGぬいぐるみ、

ぷんわりハートフルバルーンぷっくりアクリルキーホルダー

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/heartfulballoon_release（フリュー限定オリジナルデザイン商品紹介ページ）

※その他は『キャラ広場』にて順次公開 https://charahiroba.com/

[コピーライト] (C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ APPROVAL NO. L660110

[発売元] フリュー株式会社

＜シナモロールのプロフィール＞

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。

ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらう。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』『ミルキーボア』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。