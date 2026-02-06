2026年2月10日（火）15時スタート！物価高の今こそ！ジョイフルの子育て世帯全力応援企画「キッズ半額キャンペーン」開催！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、「ジョイフル公式アプリ」の会員様限定で該当のキッズメニューを半額でご利用いただける「キッズ半額キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

◆物価高で家計の負担が大きくなる中、ジョイフルは子育て世帯を全力で応援します！是非、お得なこの機会にご利用いただき、お腹いっぱいお召し上がりください♪

期間中は、人気のキッズメニュー5品が半額となる、何度でも使えるアプリ限定クーポンを配信いたします。お得な期間限定キャンペーンを、どうぞお見逃しなく！

【キャンペーン詳細】

＜開催期間＞

2026年2月10日(火）15時～2月20日（金）15時

＜クーポンの取得方法＞

ジョイフルの対象店舗で、期間中何度でもご利用可能なキッズメニュー半額クーポンを、

「ジョイフル公式アプリ」の会員様限定で配布いたします。

期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」を、インストールして頂いた方にもクーポンの配布を

行います。

※以下の店舗ではキャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

＜鹿児島県＞ 奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店

＜クーポン利用条件＞

クーポン１回のご掲示で、対象商品を何個でもご注文可能です。

※キッズメニューのご注文は小学生以下のお子様限定となります。

※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品をご注文の方に限ります。

【対象商品（5品）】

★キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）／569円（税込み625円）→ 半額！ 285円（税込313円）*テイクアウトも可能です。599円（税込646円）→半額！ 300円（税込323円）

【アレルゲン：卵・乳・小麦】 ※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能です

★キッズカレープレート（おもちゃ付）／499円（税込548円）→ 半額！ 250円（税込275円）

*テイクアウトも可能です。539円（税込582円）→半額！ 270円（税込291円）

【低アレルゲン対応】

★キッズうどんプレート（おもちゃ付）／499円（税込548円）→ 半額！ 250円（税込275円）

【アレルゲン：小麦】

★キッズドリアプレート（おもちゃ付）／669円（税込735円）→ 半額！ 335円（税込368円）

*テイクアウトも可能です。699円（税込754円）→半額！ 350円（税込377円）

【低アレルゲン対応】

★キッズミックスフライプレート（おもちゃ付）／569円（税込625円）→ 半額！ 285円（税込313円）

【アレルゲン：卵・乳・小麦・えび】

※一部店舗では販売しておりません。

【お得がいっぱい！ジョイフル公式アプリの登録はこちらから】

https://www.joyfull.co.jp/joyfull-mobile/

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※主要材料(米等)の原産地情報は、弊社ホームページよりご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等