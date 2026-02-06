大阪・なんばウォークに、渋谷の若者から絶大な人気を集めるセルフフォトブース「Photomatic」が関西初の実店舗を2/13オープン

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、関西初となる実店舗を2026年2月13日（金）、大阪・なんばウォークにオープンいたします。




東京・渋谷のトレンドが、関西初の実店舗として登場

フラッグシップショップのある東京・渋谷を中心に、急速に人気を集めているセルフフォトブランド「Photomatic」。プロ仕様の機材と洗練されたライティングによって生み出される高品質な撮影体験に、Photomatic独自の感性が組み合わさった「セルフフォト」が、感度の高い若者の間で新しいカルチャーとなっています。これまで、関西エリアではフォトブース単体の設置のみでしたが、多くのお客様のご要望を受け、Photomaticの世界観を存分に体感できる実店舗として「Photomatic なんばウォーク店」を出店いたします。



「Photomatic なんばウォーク店」 完成イメージ

フラッグシップショップ「Photomatic 渋谷 道玄坂店」

「クラシック」と「ハイアングル」異なるタイプのフォトブースが2種登場

なんばウォーク店では、異なる画角で撮影できる2種のフォトブースを設置し、その日の気分に合わせたスタイルで撮影をお楽しみいただけます。


クラシックブース


上半身の高品質なポートレートが撮影できるPhotomaticのシグネチャー。スタイリッシュなBasicフレームに加え、旅の記念に最適な「大阪フレーム」、季節ごとの期間限定フレームなど、多彩なデザインから選べます。












【関西初上陸】ハイアングルブース


ボックス型のフォトブースとは異なり、上部から覗くレンズが捉える、ポーズや距離感まで写し出すような立体的な撮影体験をお楽しみいただけます。


韓国のセルフフォトの代名詞ともいえる4カットスタイルのフレームはもちろん、ハイアングルならではの構図で、 選んだ一瞬を1枚の写真としてとして残せる1カットフレームもご用意します。









写真はイメージです



Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY　そのままの私、今日を残したい


2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。


専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。


2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。


ホームページ　https://www.photomatic.jp


Instagram　　https://www.instagram.com/photomatic_japan/


TikTok　 　　 https://www.tiktok.com/@photomatic_japan


X　　　　　　 https://twitter.com/photomatic_jp


LINE 　　 　　https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan



Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）


Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、


資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。






フォトブースレンタルのお問い合わせ :
https://www.photomatic.jp/contact/
会社概要

社名：ピックハイブ株式会社


本社所在地：〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階


代表取締役：大迫 由典


事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営


　　　　　フォトスタジオサービス事業の企画


HP：https://pichive.com/