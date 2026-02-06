Vantiq、リアルタイムデータと生成AIを連携し、人間の判断プロセスに近い結論導出、さらにアクション実行までをも可能とするマルチAIエージェント基盤を実現

VANTIQ株式会社

Vantiq株式会社（代表取締役社長：佐藤知成、以下「Vantiq」）は、センサーやカメラなどの現場データをリアルタイムに取り込み、生成AIと連携させることで、業界ごとの専門性に特化した複数のAIエージェントを同時に稼働させることを可能といたしました。各業界における業務をあたかも人間が行うかのように分析・検討・結論を導き出し、アクションも自律的に実行するマルチAIエージェント基盤を実現しました。

【背景】

製造、エネルギー、公共安全・防災、ヘルスケアなどの様々な業界の現場では、センサー、映像、ログ、業務システムといった多種多様かつ膨大なデータが常に発生しています。多くの場合、それらの大量のデータを蓄積し月次などのタイミングで莫大なデータを解析することで業務改善に役立てています。また、これらの情報を用いて、状況を把握し、原因を分析し、対策を検討し、最終的な判断を下し、アクションを実行する業務は、高度な専門知識と経験を持つ専門家の判断に大きく依存してきました。

一方、生成AI（LLM）の進化により高度な推論や知識活用が可能になったものの、単一のAIだけで現場の複雑な判断プロセスを担うことには限界があります。実際の業務では、異なる役割や専門性を持つ複数の担当者が協調しながら結論を導き出し、アクションを実行することが一般的です。

Vantiqは、この人間の意思決定プロセスに着目し、リアルタイムデータと生成AIを融合し、役割分担された複数のAIエージェントが同時に稼働・連携するアーキテクチャを構築しました。

【概要】

本基盤では、以下の4種類のエージェントを採用しています。

- Inspector Agent：センサー・映像・ログなどから異常や変化を検知します。- Diagnostic Agent：検知された事象の原因や背景を分析します。- Kaizen Agent：改善策や対処案を立案し、複数案の提示も可能とします。- Orchestrator Agent：各AIエージェントの判断や出力を統合・管理し、あらかじめ定めたルールや方針（ポリシー）に沿っていることを確認します。判断の衝突や未承認のアクションを防ぎながら、システム全体の処理を一貫した流れで制御します。

【特徴】

技術的な特徴として、Vantiqのリアルタイム処理により、データを「保存してから処理」するのではなく、受信した瞬間に判断を行います。イベントドリブンのアーキテクチャにより、状況変化をトリガーとして複数のAIエージェントが自律的に起動・連携します。

Vantiqが提供する開発基盤では、画像認識AI、LLM、RAG、各種分析AIを同時にプロセスへ統合するマルチAI統合を実現し、複雑なAI連携をローコードで短期間に構築可能です。また、クラウド、オンプレミス、エッジのいずれの環境にも対応し、同一アプリケーションを環境を問わず展開可能です。

そして、実際の業務シーンを想定した複数のシナリオを既に構築しております。様々な業界における業務に短時間で適応できる基盤をテンプレートとして開発しているため、お客様のニーズに応じた提供が可能です。

加えて、各エージェントが何を検知し、どのように分析し、どのような提案を行い、最終的に何が決定されたかを、リアルタイムで確認することが可能です。

アクションも自律的に人を介さずに実行できます。人間の承認が必要な場合は、必要に応じて人間を介入させることも可能です。期待される効果や、アクション後の状態も監視します。

【ユースケース】

本基盤は、スマートファクトリーにおける設備監視や予兆保全、公共安全・防災、防衛・セキュリティ、ヘルスケアにおける遠隔監視や状況判断、さらにエネルギー、データセンター、農業、物流など、幅広い分野での活用を想定しています。

Vantiqならではの価値として、マルチAIエージェントを再利用・拡張可能な部品として構築できる点、現場ルールや専門知識を差し替えるだけで、業界や用途を横断して展開可能である点を提供します。

本基盤を通じて、VantiqはマルチAIエージェントによるリアルタイム意思決定基盤の実用性と将来性を示し、次世代の現場オペレーションの効率化を支援してまいります。

【Vantiqについて】

Vantiqは、長年の経験を活かし、生成AIを活用したソフトウェア自動化を実現する最先端の技術を提供しています。特許取得済みのインテリジェンスプラットフォームにより、業務の最適化や危機管理を支援し、安全で持続可能な社会の実現に貢献しています。このプラットフォームは、状況を瞬時に把握し、自動で最適な意思決定を行うことで、迅速な対応と積極的なサポートを可能にします。その結果、世界中で安全性、回復力、持続可能性の向上に貢献しています。Vantiqは、AIを社会に良い影響を与える力として活用し、より安全で賢く、持続可能な世界の実現に全力で取り組んでいます。

