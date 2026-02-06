¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥Õ¥©¡¼¥ìÈ¢º¬¶¯Íå Åò¤ÎÀ³¡ÛÂ´¶È¤ä¿·À¸³è¡¦¿·Ç¯ÅÙ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤Îµ¨Àá¤Ë¡É¿´µ¡°ìÅ¾¡É½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö½Õ¤Î¾®¤µ¤ÊÀáÌÜÎ¹¡×È¯Çä
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¥é¥Õ¥©¡¼¥ìÈ¢º¬¶¯Íå Åò¤ÎÀ³¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§²ÏÀ¾ ¾ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ìç½Ð¤È¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤½¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö½Õ¤Î¾®¤µ¤ÊÀáÌÜÎ¹¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ëÈ¢º¬¶¯Íå¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¡¦Ìç½Ð¤Ë¿´µ¡°ìÅ¾¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ¥×¥é¥ó¡£Â´¶È¤ä¿·À¸³è¡¦¿·Ç¯ÅÙ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¡¦Ìç½Ð¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¡É¿´µ¡°ìÅ¾¡É¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¹Í°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¶¯Íå²Ö»í¡×¤ÎÎý¤ê¤¤ê²Û»Ò¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂ²Û»Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢Áª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼ÉÕ¤¡£Áª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿·Ãã¥»¥Ã¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¡¢ÛØ¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Áª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¿·Ãã¥»¥Ã¥È¤òÏÂ²Û»Ò¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤´¼«Âð¤Ç¤âÈ¢º¬¶¯Íå¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÛØ¥Ü¡¼¥ë¤Ç²¹Àô¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÈÏÂ²Û»Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Îµ¨Àá¤Ë¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Í¼¿©¤ÏÈ¢º¬³°ÎØ»³¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢ÂÊÁÃã¤ò»È¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯òÖ¤ä¡¢¾®ÅÄ¸¶¤¤¤¤¤ÁÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿È¢º¬Æ¦Éå¤ÎÌ£Á¹ÅÄ³Ú¤òÅº¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É ¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖÆÃÁª¡×¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤½ÕÉ÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÈ¢º¬¶¯Íå¤Ç¡¢²¹Àô¤ä¿©¤ÇÌþ¤µ¤ì¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤·¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë½ÕÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö½Õ¤Î¾®¤µ¤ÊÀáÌÜÎ¹¡×
¥é¥Õ¥©¡¼¥ìÈ¢º¬¶¯Íå Åò¤ÎÀ³¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¡¦Ìç½Ð¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡£ÂçÍ°Ã«¤ò¸»Àô¤È¤¹¤ë²¹Àô¤Ç¤ÎÅòÍá¤ß¡¢½Ü¤ÎÃÏ¤ÎÊª¤ò¿©¤¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤òºÌ¤ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£À¹Âç¤Ë½Ë¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹Àô¤ä¿©¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò¤½¤Ã¤È½Ë¤¦¡¢È¢º¬Î¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°¡¡ºÚ¡§¿¿Âä¤Î¸ÕËã¤À¤ìÏÂ¤¨¤È¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤
¡¡¡¡¡¡¡¡²Ú¤¤Ì¤¿¡¡¥â¥º¥¯¤È¥¿¥³¤Î¿Ý¤ÎÊª
¡¡¡¡¡¡¡¡½Ù²ÏÏÑ»ººù¤¨¤Ó¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤«¤¤¢¤²
ÏÐ¡¡Êª¡§½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¡Ø»³¾å³÷ËÈÅ¹¡Ù¤¤¤ï¤·´Ý¤´¤È¤Ä¤ß¤ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¸æÅÂ¾ì¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ý¥È¥Õ
¾Æ¡¡Êª¡§±ö¤³¤¦¤¸¤ËÄÒ¤±¤¿òÖ¤ÎßÕ¤ê¾Æ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥¶¥¨¤Î¥¢¥ª¥µ¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÊÁÃãÆþ¤ê¥ô¥¡¥ó¥Ö¥é¥ó¥½¡¼¥¹
¥á¥¤¥ó¡§¹ñ»ºµí¥Ò¥ìÆù¤ÎÌÖ¾Æ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¾®ÅÄ¸¶¤¤¤¤¤ÁÌ£Á¹¤ÈÈ¢º¬Æ¦Éå¤ÎÌÚ¤Î²êÌ£Á¹ÅÄ³Ú
¡¡¡¡¡¡¡¡»³Ü¥¥½¡¼¥¹
¿©¡¡»ö¡§¤¢¤µ¤ê¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¡¤ª¶¡¡¡ÃãÄÒ¤±½Ð¤·½Á
¥Ç¥¶¡¼¥È¡§¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥ì¡¼¥×Êñ¤ß
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö½Õ¤Î¾®¤µ¤ÊÀáÌÜÎ¹¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡¦ËÜ´Û ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê¤¤¤º¤ì¤â35Ö°Ê¾å¡Ë¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦ÏÂ²Û»Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¡Ë
¡¦Áª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ê¿·Ãã¥»¥Ã¥È¡¢ÛØ¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤£±¤Ä¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖÆÃÁª¡×
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§ 1Ì¾ÍÍ37,880±ß¡Á(2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
