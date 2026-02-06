インテリア購入の決め手は「デザイン・機能・統一感」がトップ3。満足度81％の裏で、3人に1人が新たなアイテム導入を検討

株式会社NEXER

■自宅のインテリアにこだわりを持つ人のリアルな声を調査

自宅で過ごす時間が増えたことをきっかけに、インテリアへの関心が高まっている方も多いのではないでしょうか。では実際に、インテリアにこだわりを持っている人たちは何を基準に選び、どの程度満足しているのでしょうか。

ということで今回はエスニックシックインテリアのSOLOW（ソロウ）と共同で、事前調査で「自宅のインテリアにこだわりを持っている」と回答した全国の男女148名を対象に「自宅のインテリアへのこだわりと満足度」についてのアンケートをおこないました。

「自宅のインテリアへのこだわりと満足度に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月22日 ～ 1月31日

調査対象者：事前調査で「自宅のインテリアにこだわりを持っている」と回答した全国の男女

有効回答：148サンプル

質問内容：

質問1：インテリアを選ぶ際に最も重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：現在の自宅のインテリアに満足していますか？

質問4：現在の自宅のインテリアについて、どのような点を改善したいですか？

質問5：インテリアの情報は主にどこから収集していますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：今後、自宅のインテリアで取り入れてみたいスタイルやアイテムはありますか？

質問8：それはどんなものですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■37.2％が、インテリア選びで最も重視するのは「デザイン」と回答

まず、インテリアにこだわりがある方に、選ぶときに最も重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「デザイン」で37.2％でした。次いで「機能性・使いやすさ」が22.3％、「部屋全体の統一感」が21.6％と続きます。

重視するポイントを選んだ理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「デザイン」

・自分が好きなデザインではない家具を購入することは考えられないから。（40代・男性）

・インテリアは見て楽しむものだと思うので。（30代・女性）

・長く、使うと思うので、飽きのこないものがほしい。（50代・男性）

「機能性・使いやすさ」

・デザインがよくても機能性がよくないと意味がないから。（30代・女性）

・使いにくいとストレスになるので。（50代・男性）

・機能性がいいもののほうが長持ちするから。（40代・女性）

「部屋全体の統一感」

・統一感があると、部屋がスッキリして広く見えるから。（60代・女性）

・統一感を出した方が、ゆったりくつろげる空間を出せるから。（30代・女性）

・コンセプトが一貫していると住んでいて落ち着く。（60代・男性）

「好きなデザインでなければ買わない」という声がある一方、「機能性がなければ意味がない」など、デザインだけでは決められないという意見も寄せられています。

■81.1％が、現在の自宅のインテリアに「満足している」と回答

続いて、現在の自宅のインテリアに満足しているかを聞いてみました。

その結果「とても満足している」が15.5％、「やや満足している」が65.5％でした。合わせて81.1％が満足していると回答しています。こだわりを持って選んでいる方が多いこともあり、全体の満足度は高い傾向にあります。

一方で「あまり満足していない」が17.6％、「まったく満足していない」が1.4％となり、約2割は改善したい点があるようです。こだわりがあるからこそ、理想と現状の差に気づきやすいのかもしれません。

満足していないと回答した方に改善したい点を聞いてみたので、一部を紹介します。

インテリアで改善したい点

・収納が狭い。（60代・女性）

・もう少し明るくしたい。（40代・女性）

・思うような色や形の物がなかなか見つからない。特注にしても金がかかる。（60代・女性）

・ダイニングテーブルが小さいから大きいナチュラルなものにしたい。（40代・女性）

・家族の私物を整理整頓して綺麗な状態に改善したい。（30代・女性）

収納の不足、部屋の明るさ、家族の持ち物による生活感など、悩みはさまざまです。理想のインテリアがあっても、間取りや予算、家族構成といった条件の中でどう整えるかが課題になっていることがわかります。

■30.4％が、インテリア情報の収集先として「インテリアショップ・家具店」と回答

続いて、インテリアの情報を主にどこから集めているかを聞いてみました。

最も多かったのは「インテリアショップ・家具店」で30.4％でした。次いで「SNS（Instagram、Pinterest、YouTubeなど）」と「インテリア・住宅系の雑誌」がそれぞれ15.5％、「ECサイト・オンラインショップ」が14.9％と続きます。

その媒体を活用している理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「インテリアショップ・家具店」

・実物を見て、設置場所に合わせる。（50代・男性）

・値段やサイズを含め実際の商品を確認できるからです。（50代・男性）

・実際にお店で見た方が質感や色味がわかりやすい。（40代・女性）

「SNS（Instagram、Pinterest、YouTubeなど）」

・色んな人のインテリアがあって自分の好みの物を探すことができるから。（40代・女性）

・手軽にオシャレな部屋のインテリアの写真を見ることができるから。（40代・女性）

「インテリア・住宅系の雑誌」

・専門的な提案やトレンドがわかりやすく紹介されているから。（30代・男性）

・情報が多くてイメージが湧きやすいから。（70代・女性）

「ECサイト・オンラインショップ」

・一番手っ取り早くその時の流行りや、検索ワードから見つけやすいので。（40代・女性）

・いろいろなブランド・価格の商品を広い視野で見ることができるから。（60代・男性）

実物を見て決めたいという声が多い一方で、SNSやECサイトは「手軽に」「たくさんの中から」探せる点が支持されています。情報収集の段階ではオンラインを活用し、最終的な購入判断は実物を見てから、という使い分けをしている人も多いのではないでしょうか。

■35.8％が、今後取り入れてみたいスタイルやアイテムが「ある」と回答

最後に、今後自宅のインテリアで取り入れてみたいスタイルやアイテムがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は35.8％でした。約3人に1人が、今のインテリアに満足しつつも、新しい要素を加えたいと考えていることがわかります。

「ある」と回答した方に、具体的な内容を聞いてみました。

今後取り入れてみたいスタイルやアイテムはどんなものですか？

・ステンドグラスを使用したアイテムを取り入れてみたいです。（50代・女性）

・イラスト、絵画、壁にかけられるアート。（40代・女性）

・70年代風のインテリア。（50代・女性）

・シンプル、シックなものです。（50代・男性）

・木製のブラインド。（40代・女性）

壁に飾るアートや照明、特定の年代やテイストを取り入れたいという声が目立ちました。家具そのものを買い替えるのではなく、照明やアート、小物など、比較的取り入れやすいアイテムで雰囲気を変えたいと考えている方が多いようです。

■まとめ

今回の調査では、インテリアにこだわりを持つ人の約4割がデザインを最も重視し、全体の8割以上が現状に満足しているという結果になりました。しかし、約2割は改善したい点があり、約3人に1人が今後取り入れたいスタイルやアイテムがあると答えています。

情報収集は実店舗が依然として人気ですが、SNSやECサイトの活用も広がっており、インテリア選びの入口は多様化しています。ちょっとした小物や照明を加えるだけでも部屋の印象は大きく変わります。

気になるアイテムがあれば、まずは一点から取り入れてみてはいかがでしょうか。

