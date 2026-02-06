鹿児島市の川商ハウスがいい生活の賃貸管理システムを業務基幹システムとして採用し本格運用を開始

株式会社 いい生活

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、株式会社川商ハウス（鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：水谷 学、以下：川商ハウス）に「いい生活賃貸管理クラウド」を提供し、2026年1月より稼働したことをお知らせします。

■いい生活SaaS導入と運用の背景

1975年の創業以来、鹿児島県に深く根ざした不動産総合サービスを展開する川商ハウスは、『お客さまとの出会いを大切にし「住まい」の提供を通じて「幸せ」を届け地域社会への貢献を目指す』という企業理念を掲げ、地元密着企業として鹿児島県内に5店舗の拠点を展開。管理戸数は約2万2,000戸を誇り、鹿児島における快適な住まいづくりのインフラを担っています。

川商ハウスではこれまで、賃貸管理システムを自社開発し、その保守・運用の実務を社内で担ってきましたが、システム運用において、高度化するサイバー攻撃へのセキュリティ対策や事業継続性（BCP）の確保、およびシステムの安全性維持が課題となっていました。

こうした背景を受け、川商ハウスは個人に依存する「属人的なシステム運用」からの脱却を決意。自社での保守負担を解消し、常に最新の法改正やテクノロジーがリアルタイムに反映される、いい生活の「いい生活賃貸管理クラウド」の導入を決定し、2026年1月より本格運用を開始いたしました。

今後は、組織全体の生産性を飛躍的に向上させるとともに、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できる強固な経営基盤を構築し、お客様へのさらなるサービス向上に寄与してまいります。また、「いい生活賃貸クラウド」「いい生活売買クラウドOne」をはじめとした不動産業務クラウドSaaSの活用も進め、ホールプロダクトによる業務全体の生産性向上に貢献します。

■いい生活のセキュリティ対策

当社は、以下の3つの柱により、お客様のデータを「構造的」に守り続けています。

1. 構造的分離

当社のオフィス（社内環境）と、お客様のデータを管理するデータ金庫（SaaS環境）は「海を隔てた別の島」のように完全に分断されています 。万が一、社内PCがウイルスに感染しても、SaaS環境への道を構造的に遮断しているため、二次感染を構造的に遮断しています 。

2. ゼロトラスト（※2）

「誰も信用しない」ことを前提としたゼロトラストアーキテクチャを採用し、社内アクセスも空港の保安検査レベルで都度検証するモデルを採用しています 。多要素認証（MFA）を徹底し、常に厳格な本人確認を実施しています 。

3. クラウドネイティブ（※3）

RDP（遠隔操作）を利用する方式とは異なり 、ブラウザやAPI通信による方式を一貫して採用しています 。限定された指示データのみを通し、ウイルスの主要な感染経路となるドライブ共有等の仕組み自体が存在しないため、リスクを構造的に排除しています。

また、いい生活は、情報セキュリティ規格であるISO/IEC 27001（ISMS）をはじめ、クラウドセキュリティ規格であるISO/IEC 27017（ISMS-CLS）、ITサービスマネジメント規格であるISO/IEC 20000（ITSMS）の3つの国際認証を取得し、厳格な運用を続けています 。

いい生活は、単なるソフトウェアベンダーではなく、お客様のビジネス継続性を最優先に考える戦略的パートナーとして、今後も「止まらない不動産実務基盤」を提供し続けます 。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

※2ゼロトラスト：「社内ネットワークだから安全」という従来の性善説を捨て、「すべてのアクセスを疑い、その都度検証する」という考え方

※3 クラウドネイティブ：既存のソフトウェアを単にクラウド上の「場所」に置くのではなく、「最初からクラウドで動くことを前提」に設計・構築されたシステムのこと

賃貸管理システム「いい生活賃貸管理クラウド」は、管理会社やオーナー様向けのクラウド型賃貸管理サービスです。

物件管理、賃貸契約、入出金管理など、賃貸管理業務のあらゆる業務を一元管理でき、 従来紙やエクセルで行っていた管理を1つのシステム内で完結し、仲介会社への情報提供の効率や正確性も大幅にアップします。 また、クラウド型のため、常に最新の法改正に対応した機能・システムを提供することができます。

- 商号： 株式会社川商ハウス- 所在地： 鹿児島県鹿児島市新屋敷町１番７号- 設立： 1975年4月- 資本金： 10,000,000円- 事業内容 ： アパート・マンションなどの居住用賃貸物件の斡旋仲介、 事務所・店舗など業務用賃貸物件の斡旋仲介、 土地建物の売買仲介、 賃貸ビル管理（集金代行、建物設備管理）、各種リフォーム、損害保険代理店

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

