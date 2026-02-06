自信を生む、新たな一足。ニューバランスゴルフから トッププロが認める「Fresh Foam X 2500」がv5に進化して新登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、

トッププロからのフィードバックとニューバランスのテクノロジーを融合し、さらなる進化を求めるゴルファーのためにアップデートした2026年の新作「Fresh Foam X 2500」を2月20日（金）より販売いたします。

ゴルフにおける一打にかける緊張やプレッシャーがある状況でも、少しでも強さや自信を引き出したいというコンセプトのもと、最新テクノロジーを随所に搭載して開発したのが「Fresh Foam X 2500v5」です。ランニングシューズで定評のあるミッドソールFresh Foam X（フレッシュフォームエックス）が高い快適性をもたらし、最適なクッション性を発揮。そして細部にわたるアップデートが、ニューバランスの目指す高いフィット感を達成。データからデザインされたアウトソールがスイング時の安定性をもたらします。快適性とフィット感、安定性が最適なバランスで組み合わさった新たな「Fresh Foam X 2500 v5」が、挑戦する全てのゴルファーの強さと自信を引き出します。

TeamNBアスリートからのコメント

山下美夢有プロ

包み込まれるようなフィット感

「軽さがありながら、スイング中も足元がブレず、傾斜やラフなど不安定なライでも、地面をしっかり捉え、安定したショットを支えてくれる一足です。18ホール歩いても疲れにくく、前作以上にフィット感が増していて「スコアにつながる」そう思える大好きなシューズです。」

岩井千怜プロ

疲れを感じさせないクッション性

「Fresh Foam X の柔らかなクッション性が、長時間のラウンドや練習でもずっと快適な履き心地を保ってくれます。スイング時にはしっかりとグリップし、力を逃がさない安定感があり、歩きやすさとプレー性能、その両立を叶えた最高の一足です。」

竹田麗央プロ

思い切りスイングできる安定感

「アグレッシブなスイングにも負けないグリップ力で地面をしっかり捉えてくれます。特にカカト周りの安定性が高く、フィニッシュまでブレずにスイングできます。しっかりと下半身を支えてくれるので攻めの一打を打てます。振り切る私のようなゴルファーにぴったりの一足です。」

Fresh Foam X 2500 v5ラインナップ

■Fresh Foam X 2500 v5 SL BOA(R) (フレッシュフォーム エックス2500 v5)

※ボア／スパイクレス

アッパー

軽量でソフトな足当たりを提供するノーソーメッシュ素材を採用。

踵を支えるCRカウンターがアップデートし、さらにホールド感が向上。

インソールにはPUインソールを採用し柔らかい履き心地を提供。ガセットタン構造で包み込むようなフィット感。

ミッドソール/インソール

18ホール歩いても高い快適性能を発揮する独自のクッション機能「FRESH FOAM X」を採用。インソールにはPUインソールを採用し柔らかい履き心地を提供。

アウトソール

スイング時における足圧分析による適正なスタッド配置によって高い安定性、強力なグリップ力を発揮します。

品番：UG2500B

カラー：A（WHITE/BLACK）、C（BLACK）、D（WHITE/BLUE）、E（YELLOW）、F（WHITE/NAVY）※Fのみ、アルペン限定カラー

価格：OPEN価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～29.0、30.0、31.0cm

■Fresh Foam X 2500 v5(フレッシュフォーム エックス2500 v5)

※シューレース／スパイク

アッパー

天然皮革のようなしなやかさを持ちながらストレッチ性がよく、ソフトなフィット感を提供する人工皮革（Clarino）を採用。踵を支えるCRカウンターがアップデートし、さらにホールド感が向上。

ミッドソール/インソール

18ホール歩いても高い快適性能を発揮する独自のクッション機能「FRESH FOAM X」を採用。ねじれを押さえるとともにスイング時の安定性を高める3Dシャンクを搭載。インソールにはInfiniGRIPを採用。ナノフロント(R)の高い密着性が足の滑りを抑え、安定性を高めます。

アウトソール

スイング時における足圧分析による適正なスタッドとスパイク鋲の配置によって高い安定性、強力なグリップ力を発揮します。

品番：UG2500C

カラー：CA（WHITE）、CC（BLACK）

価格：OPEN価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～29.0、30.0、31.0cm

■Fresh Foam X 2500 v5 SL BOA(R)(フレッシュフォーム エックス2500 v5 ボア)

※ボア／スパイクレス

アッパー

新たな「Tri Panel WRAP」構造により一体化するフィット感を提供。天然皮革のようなしなやかさを持ちながらストレッチ性がよく、ソフトなフィット感を提供する人工皮革（Clarino）を採用。踵を支えるCRカウンターがアップデートし、さらにホールド感が向上。

ミッドソール/インソール

18ホール歩いても高い快適性能を発揮する独自のクッション機能「FRESH FOAM X」を採用。インソールにはInfiniGRIPを採用。ナノフロント(R)の高い密着性が足の滑りを抑え、安定性を高めます。

アウトソール

スイング時における足圧分析による適正なスタッド配置によって高い安定性、強力なグリップ力を発揮します。ねじれを押さえるとともにスイング時の安定性を高める3Dシャンクを搭載。

品番：UG2500X

カラー：A（WHITE）、C（BLACK）

価格：OPEN価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～29.0、30.0、31.0cm

■Fresh Foam X 2500 v5 SL (フレッシュフォーム エックス2500 v5)

※シューレース／スパイクレス

品番：UG2500L

カラー：A（WHITE）、B（GRAY）

価格：OPEN価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～29.0、30.0、31.0cm

先行予約キャンペーン

ニューバランス最新作「Fresh Foam X 2500 v5」発売を記念し、先行予約をされたお客様に先着で、ニューバランスオリジナルゴルフタオルをプレゼントいたします。

対象シューズ：UG2500BA, UG2500BC, UG2500BD, UG2500BE

対象店舗：ニューバランス心斎橋、ニューバランスゴルフ各店舗（小田急百貨店新宿店、松坂屋名古屋店、阪神梅田本店、大丸梅田店、博多阪急店、福岡岩田屋 the unit、the HOUSE銀座、the HOUSE札幌、the HOUSE広尾）、有賀園ゴルフ一部店舗、ヴィクトリア一部店舗、ヴィクトリアゴルフ全店、ゴルフ5全店、スーパースポーツゼビオ全店、つるやゴルフ（本店）、ヒマラヤスポーツ（ゴルフ取扱店）

※一部店舗は各店にお問い合わせください。

先行予約特典受付期間：2026年2月6日（金）～2月19日（木）

