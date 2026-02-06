安全×スピード――客室除菌消臭における“現場の理想形”を提案
ヒジリヘルスケアプロダクツ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表：小澤英光）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展し、客室清掃の現場課題に応える「安全×スピード 現場の理想形」をテーマとした除菌消臭ソリューションを提案いたします。
本展示では、除菌消臭剤「チャーミスト」と米国グラコ社製コードレス電動スプレーヤー「ULTRA MAX」を組み合わせた、高稼働ホテル・旅館のための清掃現場に適した客室除菌消臭ソリューションを紹介します。
ULTRA MAXとチャーミスト4L詰替用がセットになった「ULTRA MAX スタートキット」。ULTRA MAXはチャーミスト専用のスプレーチップを装着することで、微粒子のチャーミストの噴霧を可能にする。
～客室除菌消臭に求められる“理想形”とは～
インバウンド需要の回復により、ホテル・旅館業界では慢性的な人手不足や客室の高稼働が常態化しています。
限られた清掃時間の中で、
・ 臭い残りのない快適な客室環境
・ 感染対策としての確かな除菌
・ 清掃スタッフへの安全配慮
・ 作業スピードと、少人数で行える効率性
これらすべてを同時に満たすことが、現場における必須要件となっています。
今回提案するソリューションは、「安全性」と「圧倒的なスピード」を両立させた、現場目線の理想形です。
⸻
～除菌消臭剤「チャーミスト」の主な特長～
チャーミストは、安定型次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした、高い除菌力と安全性を兼ね備えた除菌消臭剤で、2015年以降ホテル業界での導入が進み、採用事例を重ねてきました。
■ 幅広い臭いに対応する高い消臭性能
・ 生物由来臭：体臭（汗臭）、カビ臭、生乾き臭の原因菌などを除菌して消臭
・ 成分由来臭：タバコ臭、アンモニア臭、アルコール臭などの原因成分を化学的に分解して消臭
原因の異なる臭いにも効果を発揮し、香りでごまかさない本質的な分解消臭を実現します。
■ 除菌・ウイルス不活化性能
・ 空間に浮遊するウイルス、雑菌類を99.9%以上不活化
・ 消臭と同時に衛生対策、感染対策としても有効
■ 人と客室備品への高い安全性
・ 目、口、皮膚、呼吸器への毒性や刺激が極めて少ない成分
・ ベタつく化学成分や香料を含まず、処理後はサラッとした水に戻る
・ リネン類、備品、電化製品、貴金属を傷めにくい
■ 現場運用に適した安定性
・ 開封後も約1年間、効果が落ちず在庫リスクが少ない
・ 化学物質リスクアセスメント対象外で、スタッフにも安心
⸻
～「ULTRA MAX」との組み合わせが生む圧倒的スピード～
本ソリューションのもう一つの核となるのが、
グラコ社製コードレス電動スプレーヤー「ULTRA MAX」です。
ULTRA MAXにチャーミスト専用のスプレーチップを装着することで、室内を濡らさない微粒子噴霧を実現しました。
■ 驚異的な作業スピード
・ 20平方メートル 未満のシングルルームであれば、約10秒で室内の除菌消臭が可能
・ 拭き取り不要で、次の清掃工程へすぐに移行可能
■ 清掃効率の最大化
・ 清掃と除菌消臭を同時に行うことによる清掃時間の短縮
・ 客室回転率の向上
・ 繁忙期・高稼働時の人手不足対策としても有効
外国人宿泊客が多く、稼働率が常に高いホテル・旅館において、
「速く、確実に、誰でも同じ品質で」消臭作業を実施できる点が大きなメリットです。
除菌消臭剤チャーミストは2013年の発売以降、全国の医療施設、飲食店、保育園などでも導入事例が豊富で、ホテル業界でも多くの採用事例を重ねている。
⸻
■ 展示会概要
展示会名：第54回 国際ホテル・レストラン・ショー
会期：2026年2月17日（火）～20日（金）
時間：10:00～17:00（最終日は16:30まで）
会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール
ブース番号：W1-B35
展示内容：
・ チャーミスト × ULTRA MAX 除菌消臭ソリューションの実演
・ 客室清掃デモンストレーションの提案
・ ホテル・旅館向け導入提案
出展社情報：
https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/company.php?no=770
⸻