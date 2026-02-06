昆虫粉末を活用したサステナブル養殖飼料の共同実証試験を開始

フィード・ワン株式会社

フィード・ワン株式会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長 庄司 英洋／以下、フィード・ワン)は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 北島 義斉／以下、DNP）と国立大学法人愛媛大学（所在地：愛媛県松山市／愛媛大学大学院農学研究科 教授 三浦 猛／以下、愛媛大学）が共同研究する昆虫（ミールワーム※１）の粉末を用い、養殖魚用飼料の実用化に向けた水槽試験を2026年2月5日より開始しました。

水槽試験の様子

※１ミールワーム：昆虫の一種である甲虫の幼虫。高タンパク質で栄養価が高く、飼料や食品原料として注目されている。

背景と狙い

世界的な人口増加や食料需要の高まりを背景に、水産養殖業は拡大を続けています。一方で、養殖魚の飼料の主原料である魚粉は輸入依存度が高く、価格高騰やサプライチェーンのリスクが顕在化しています。国内養殖業では飼料代が生産コストの6～7割を占め、魚粉の安定調達やサステナビリティが大きな課題となっています。

フィード・ワンはこれまで、ミールワームをはじめとする昆虫タンパクの飼料利用に着目し、マダイやブリ等を対象に複数回の水槽試験・フィールド試験を実施してきました。魚粉の一部をミールワーム粉末に置換（飼料全体の5～10%）した配合飼料の評価を進め、成長性・嗜好性・健康状態・体成分・味・耐病性など多面的なデータを蓄積しています。特に魚体の健康指標やストレス耐性、体表粘液量増加(※２)などの機能性にも着目し、サステナブルな養殖業の実現に向けた研究を推進しています。

ミールワームの供給体制強化の意義

現在、当社が使用している昆虫タンパクは新東亜交易株式会社から供給いただいている輸入品であり、将来的に昆虫タンパクの使用を拡大していくにあたり、品質の安全性や安定供給は必要不可欠なものであると認識しています。今回の水槽試験では、DNPが開発したミールワーム粉末を使用します。同社は2023年に愛媛大学と連携し、ミールワームの安定的な国内量産体制の構築に取り組んでおり、養殖魚の飼料として活用する新たなビジネスモデルの構築を目指しています（※３）。

当社としても、DNPの供給体制を活用することで、原料調達リスクの低減やコスト安定化、さらにはサステナブルな養殖モデルの実現に大きく寄与できると考えています。

今回の水槽試験の特長

本試験では、DNPが愛媛大学に設置したラボプラントでミールワームを乾燥・粉末化し、当社が製造するマダイ用配合飼料に10%配合した後、当社の水産研究所にて500L水槽8基を用いて評価します。ミールワーム粉末の加工条件を複数設定し、魚粉の代替原料としての適性や製造・供給プロセスの検証を進めます。

具体的にはマダイの成長速度、飼料摂取量、生残率、体成分、味などを主要な評価項目とし、その他、魚体の健康状態やストレス指標、耐病性に関する基礎データも取得する予定です。これまでの当社試験で得られた知見も活かし、ミールワーム粉末が養殖魚の健全な成長にどのように寄与するか科学的に検証します。

今後の展開

愛媛大学内のミールワームラボプラントの様子試験に使用するマダイ用配合飼料

本試験は2026年4月まで実施し、5月以降は加温試験や機能性評価を追加していく予定です。当社は、2028年に年間100トン、2030年度までに年間1,200トンというDNPが目指すミールワーム粉末の量産体制の構築に向け、水槽試験設備や実養殖現場でのフィールド試験先を継続して提供し、実用化に向けた検証をともに加速していきます。

今後もDNP・愛媛大学との連携を深め、持続可能な水産業の発展に貢献してまいります。

《関連記事》

DNPリリース https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177860_1587.html

※２．2024年7月23日リリース「昆虫タンパクで養殖魚の体表粘液の増加を確認し特許出願！養殖魚の生体バリア機能向上に期待」→

https://www.feed-one.co.jp/news/document.html?year=2024&id=20240723-705dbf73(https://www.feed-one.co.jp/news/document.html?year=2024&id=20240723-705dbf73)

※３．DNP社2023年8月10日リリース「養殖魚のエサとなる昆虫の自動飼育装置の開発を開始→

https://www.dnp.co.jp/news/detail/20169570_1587.html

フィード・ワン株式会社 会社概要

会社名：フィード・ワン株式会社

代表者：庄司 英洋

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

設立：2014年10月

資本金：100億円

事業内容：配合飼料の製造・販売、畜水産物の仕入・販売・生産・加工等

上記に付帯関連するその他事業（農場の経営指導、家畜診療施設の運営等）

フィード・ワン コーポレートサイト：https://www.feed-one.co.jp/

サステナビリティサイト：https://www.feed-one.co.jp/csr/