【パーリーゲイツ】の新たなアイコンとなるキャディバッグ＜THE CADDIE BAG＞ を2月6日(金)より順次発売

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、ブランドの新たな象徴となるキャディバッグ「THE CADDIE BAG」を、2月6日（金）より順次発売いたします。

あわせて、コーディネートを統一して楽しめる「THE BAG」および「THE HEAD COVER」も同時に展開いたします。

使いやすさを追求した設計とディテール

「THE CADDIE BAG」は重厚感のある佇まいと扱いやすいサイズ感を両立し、洗練された口枠のデザインを採用。使用シーンを想定した用途別ポケットを随所に配置し、細部まで工夫を凝らすことで高い実用性と快適な使用感を実現しました。

口枠両サイドには持ち運びしやすいキャリーグリップを備え、ボール用ポケットはスムーズな出し入れが可能なマグネット仕様を採用。さらに、グローブ用ポケットには取り外して丸洗いできる抗菌・防臭効果付きの裏地を使用しています。

クラブの収納力を維持しながら全体をスリムに設計し、洗練された印象を際立たせています。

用途やスタイルに合わせて選べるカラー

カラーは、艶やかなエナメル素材を用いたホワイトとネイビー、都会的で落ち着いた印象のマットシルバーの3色を展開。

さらに、公式オンラインショップ限定カラーとしてエナメル素材のブラックも同時に登場します。

同色でまとめたロゴワークや繊細な刺繍、上品な輝きを放つジッパーなど細部にまで配慮されたデザインが、バッグの存在感を一層引き立てます。

シリーズで展開するアクセサリー類も同時発売

キャディバッグと揃えて合わせることができる「THE BAG」「THE HEAD COVER」も登場します。

ロッカーバッグは見た目をすっきりとさせながらも、シューズや着替え、小物類まで収納できる十分な容量を確保。カートバッグやポーチなども含め、用途に合わせた設計によりゴルフシーンはもちろん日常での使いやすさにも配慮しました。

ヘッドカバーは、出し入れしやすい広口設計を採用。ストレッチ性のあるファー素材を使用し、大切なクラブをやさしく包み込みます。

THE BAGTHE HEAD COVER

商品概要

〈THE CADDIE BAG〉

53-6980210 \99,000(税込)

カラー：ホワイト(030)・ネイビー(120)・マットシルバー(160)

〈THE CADDIE BAG ONLINE LIMITED〉

55-6180260(010) \99,000(税込)

カラー：ブラック(010)

〈THE HEAD COVER〉

HEAD COVER(FOR DRIVER) 53-6984210 \9,900

HEAD COVER(FOR FAIRWAYWOOD) 53-6984211 \9,680

HEAD COVER(FOR UTILITY) 53-6984212 \9,460

HEAD COVER(FOR PUTTER) 53-6984213 \9,240

カラー：グレー(020)・ホワイト(030)・ネイビー(120)

〈THE BAG〉

LOCKER BAG 53-6981210 \38,500

CART BAG 53-6981211 \27,500

POUCH 53-6984218 \12,100

カラー：グレー(020)・ホワイト(030)・ネイビー(120)

※価格は全て税込み表記です。

発売日：2026年2月6日(金)

展開店舗

パーリーゲイツ全国直営店・取扱店舗・公式オンラインショップmix.tokyo

SHOP LISTはこちら(https://www.pearlygates.net/shoplist/)

パーリーゲイツ公式オンラインショッmix.tokyo

https://mix.tokyo/collections/260130-pg-the

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

