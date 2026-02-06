ホットリンクが運営するトレンド発信メディア「fasme」、職場の顔と本音のギャップが分かる「fasmeオフィス仮面タイプ診断」を公開

株式会社ホットリンク

SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、当社が運営するトレンド発信メディア「fasme（ファスミー）」の診断コンテンツ「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」を、2月6日に公開したことをお知らせいたします。

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」の紹介ページはこちら：https://fasme.asia/diagnosis/shokuba-kamen/

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」

1.「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」について

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」は、あなたが職場で“無意識にかぶっている仮面”＝“オフィス仮面”を診断する、トレンド発信メディア「fasme」オリジナルのコンテンツです。「つい周りに合わせちゃう人」、「感情を抑えて冷静にふるまう人」、「頼られると断れない人」など、あなたの“職場での顔”と、その裏にあるホンネを楽しく知ることができます。

※本診断はエンタメ要素を含んだfasmeオリジナルコンテンツです。結果はあくまで参考として、お楽しみください。

2.「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」の診断方法について

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」は、「fasme」のWebサイト上の記事（https://fasme.asia/diagnosis/shokuba-kamen/）から診断できます。記事を開くと、画面の下部に診断のバナーが表示されます。

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」診断スタートバナー

バナーをタップすると、診断画面が立ち上がり診断が始まります。

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」診断スタート画面

チャット形式の画面から5つの質問に答えていくと、あなたの診断結果が表示されます。再度診断したい場合は、チャット部分に【仮面】とキーワードを送ると、最初から診断できます。

3.「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」の診断結果について

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」の診断結果は全6タイプあり、あなたの“職場でかぶっている仮面”の特徴や働き方の傾向を解説します。

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」診断結果全6タイプ

■診断結果例

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」診断結果例

【学級委員仮面タイプ】

いつも堂々と構えていて、周囲からは「頼れる人」と見られがちなあなた。

実はプレッシャーを感じながらも、“期待に応えたい”という気持ちが強いタイプです。

仮面属性：統率・目標・責任感

向いている職種：

管理職／営業リーダー／プロジェクトマネージャー

ピッタリな職場：

成果が明確・スピード感のある環境

表裏ギャップ：★★★★☆

メンタル力：★★★★☆

ストレス度：★★★★☆

「fasmeオフィス仮面タイプ診断(ハート)」診断結果例

仮面あるある：

・会議で自然と進行役になってしまう

・「大丈夫です！」が口癖

・トラブル時ほど冷静なフリをする

ホンネあるある：

・「誰か決めて…」と思いながら、自分で決断してる

・褒められると嬉しいけど、「まだ足りないかも」と自己反省会を始める

・家に帰ると電池切れ。何もしたくなくなる

4.トレンド発信メディア「fasme」について

「fasme」は株式会社ホットリンクが運営するトレンド発信メディアです。Webサイトの月間PV数は約100万、X・Instagram・LINEの総フォロワー数は約140万人です。ユーザーはファッション・コスメ・美容関連への関心が高い傾向があります。「mees（ミーズ）」という公式アンバサダーを抱えており、彼女たちが"今リアルに興味がある事柄"もコンテンツとして発信しています。

■fasme Webサイト：https://fasme.asia/

■fasme X：https://x.com/fasme_media

■fasme Instagram：https://www.instagram.com/fasme_media/

■fasme LINE：https://page.line.me/rgu7907d?openQrModal=true

2017年11月より提供を開始した「診断コンテンツ」は、fasmeの中でも特に人気の高いコンテンツです。制作総数は50件以上にのぼり、様々な企業とのコラボレーションも行ってきました。性格や恋愛診断に基づくコンテンツを中心に、美容商材や食品（お菓子）を題材にした診断コンテンツも制作しています。現在も、タイアップ企業様を募集しています。

2023年9月には、累計発行部数560万部超えの人気マンガ『明日、私は誰かのカノジョ』とコラボレーションした診断コンテンツの完全版を公開しました。2024年2月に公開した「fasme UFPT診断」は、実施回数が9万回を突破しました。

■明日カノ診断完全版：https://fasme.asia/quiz/asukano-shindan4740/

■fasme UFPT診断：https://fasme.asia/diagnosis/face-mbti5723/

株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャル・ビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしてインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 檜野安弘

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ

事業内容：SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/