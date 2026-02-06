学割リフト券が平日3,000円、土日祝3,500円！名古屋駅から格安シャトルバス運行!初心者無料レッスンも毎日開催!

― ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県郡上市）―

　スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、岐阜県郡上市で天然温泉付きスキー場を運営するウイングヒルズ白鳥リゾートにて、2026年2月6日（金）より学生向けの特別企画「学割リフト券」を開始いたします。

　期間中は、学生の方は平日3,000円・土日祝3,500円でリフト1日券が購入可能。さらに、JR名古屋駅からスキー場まで直行する格安シャトルバス（往復2,000円・事前WEB予約制）を運行するほか、スキー・スノーボード初心者向けの30分無料レッスンを毎日開催します。

　現在ゲレンデは全コース滑走可能。良質な雪と万全のコース整備により、初心者から経験者まで安心してウィンタースポーツを楽しめる環境が整っています。

◆学生限定！学割リフト券が登場！

2月6日（金）より学割リフト券がスタート。通常価格より最大2,400円お得に利用できます。











　【学割内容】

リフト1日券　通常：平日4,900円／土日祝5,900円↓

学割価格：平日3,000円　土日祝3,500円！

　【対象】

中学生・高校生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生　※学生証の提示が必要です

　【期間】

2026年2月6日（金）〜3月1日（日）　※土日祝も対象

　【利用方法】

ご来場時に、公式ホームページ「学割」ページ、または・ウイングヒルズ白鳥リゾート公式Instagramの対象投稿＋ 学生証をリフト券売り場にてご提示ください。

◆JR名古屋駅から直行！格安シャトルバスを運行















　JR名古屋駅からウイングヒルズ白鳥リゾートまで、乗り換えなしでアクセス可能なシャトルバスを運行しています。運転不要で、学生同士や日帰り利用にも便利です。

　【運行日】

2026年2月4日、6日、9日、13日、16日、18日、20日、25日、27日

　【出発場所】

JR名古屋駅 太閤通口 駅前広場（旧ゆりの噴水前）

　【出発時間】

7:15

　【所要時間】

約90〜120分

　【料金】

往復2,000円（事前WEB予約必須）

◆駐車場料金が無料！3月1日（日）までの期間限定キャンペーン実施







　ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、2026年3月1日（日）までの期間限定で、

普通車の駐車場料金（通常1,000円）を無料とするキャンペーンを実施いたします。

　対象期間中、ウイングヒルズ公式アプリのクーポン画面、または公式Instagram・LINEの画面をご提示いただくことで、駐車場料金が無料となります。

　【キャンペーン概要】

　　　　対象期間：2026年2月6日（金）〜2026年3月1日（日）まで

　　　　対象車両：普通車

　　　　通常料金：1,000円

　　　　キャンペーン内容：公式アプリ等の画面提示で駐車場料金が無料

　【ご利用方法】

　　　　1.ウイングヒルズ公式アプリをインストール

　　　　2.アプリ内「割引券」より「駐車場無料クーポン」を選択

　　　　3.駐車場料金所にて、クーポン画面をご提示ください

　※公式Instagram、公式LINEの画面提示でもご利用可能です。

　本キャンペーンを活用し、より気軽にウイングヒルズ白鳥リゾートでのウィンタースポーツをお楽しみください。

◆初心者も安心！30分無料レッスンを毎日開催







　ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、スキー・スノーボードが初めての方を対象とした「初心者30分無料レッスン」を毎日実施しています。用具の装着方法から歩き方、リフトの乗り降りまで、経験豊富なインストラクターが基礎を丁寧に指導。初めての雪山でも安心してチャレンジできます。

　さらに、＋1,000円で受講可能な追加レッスンでは、簡単なターンにも挑戦可能。スクール受講者は初級者レッスンが500円OFFになる特典も用意しています。

◆スキー場概要

名 称: ウイングヒルズ白鳥リゾート (ウイングヒルズシロトリリゾート)

開場日: 1990 年 12 月 20 日

所在地: 岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山 136 番1-1

総面積: 150ha ゲレンデ面積 50ha

リフト: 6人乗りゴンドラ1基、4人乗りクワッド2基、2人乗りペア1基、ムービングベルト1基

コース割合: 初級コース 40% 中級コース 30% 上級コース 30%

来場者比率: スキーヤー 40% ボーダー 60%

コース概要: トップ標高 1,350m ボトム標高 870m 標高差 480m

最大斜度 35 度 ダイビングコース、最長滑走距離 3,500m、ファミリー比率 38%

今年度営業期間: 2025 年 12 月 5 日〜2026 年 3 月 22 日まで(予定)

公式サイト：https://winghills.net

インスタグラム:https://www.instagram.com/winghills1350/

本件に関するお問合わせ先

