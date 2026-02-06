こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学割リフト券が平日3,000円、土日祝3,500円！名古屋駅から格安シャトルバス運行!初心者無料レッスンも毎日開催!
― ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県郡上市）―
スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、岐阜県郡上市で天然温泉付きスキー場を運営するウイングヒルズ白鳥リゾートにて、2026年2月6日（金）より学生向けの特別企画「学割リフト券」を開始いたします。
期間中は、学生の方は平日3,000円・土日祝3,500円でリフト1日券が購入可能。さらに、JR名古屋駅からスキー場まで直行する格安シャトルバス（往復2,000円・事前WEB予約制）を運行するほか、スキー・スノーボード初心者向けの30分無料レッスンを毎日開催します。
現在ゲレンデは全コース滑走可能。良質な雪と万全のコース整備により、初心者から経験者まで安心してウィンタースポーツを楽しめる環境が整っています。
◆学生限定！学割リフト券が登場！
2月6日（金）より学割リフト券がスタート。通常価格より最大2,400円お得に利用できます。
【学割内容】
リフト1日券 通常：平日4,900円／土日祝5,900円↓
学割価格：平日3,000円 土日祝3,500円！
【対象】
中学生・高校生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生 ※学生証の提示が必要です
【期間】
2026年2月6日（金）〜3月1日（日） ※土日祝も対象
【利用方法】
ご来場時に、公式ホームページ「学割」ページ、または・ウイングヒルズ白鳥リゾート公式Instagramの対象投稿＋ 学生証をリフト券売り場にてご提示ください。
◆JR名古屋駅から直行！格安シャトルバスを運行
JR名古屋駅からウイングヒルズ白鳥リゾートまで、乗り換えなしでアクセス可能なシャトルバスを運行しています。運転不要で、学生同士や日帰り利用にも便利です。
【運行日】
2026年2月4日、6日、9日、13日、16日、18日、20日、25日、27日
【出発場所】
JR名古屋駅 太閤通口 駅前広場（旧ゆりの噴水前）
【出発時間】
7:15
【所要時間】
約90〜120分
【料金】
往復2,000円（事前WEB予約必須）
◆駐車場料金が無料！3月1日（日）までの期間限定キャンペーン実施
ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、2026年3月1日（日）までの期間限定で、
普通車の駐車場料金（通常1,000円）を無料とするキャンペーンを実施いたします。
対象期間中、ウイングヒルズ公式アプリのクーポン画面、または公式Instagram・LINEの画面をご提示いただくことで、駐車場料金が無料となります。
【キャンペーン概要】
対象期間：2026年2月6日（金）〜2026年3月1日（日）まで
対象車両：普通車
通常料金：1,000円
キャンペーン内容：公式アプリ等の画面提示で駐車場料金が無料
【ご利用方法】
1.ウイングヒルズ公式アプリをインストール
2.アプリ内「割引券」より「駐車場無料クーポン」を選択
3.駐車場料金所にて、クーポン画面をご提示ください
※公式Instagram、公式LINEの画面提示でもご利用可能です。
本キャンペーンを活用し、より気軽にウイングヒルズ白鳥リゾートでのウィンタースポーツをお楽しみください。
◆初心者も安心！30分無料レッスンを毎日開催
ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、スキー・スノーボードが初めての方を対象とした「初心者30分無料レッスン」を毎日実施しています。用具の装着方法から歩き方、リフトの乗り降りまで、経験豊富なインストラクターが基礎を丁寧に指導。初めての雪山でも安心してチャレンジできます。
さらに、＋1,000円で受講可能な追加レッスンでは、簡単なターンにも挑戦可能。スクール受講者は初級者レッスンが500円OFFになる特典も用意しています。
◆スキー場概要
名 称: ウイングヒルズ白鳥リゾート (ウイングヒルズシロトリリゾート)
開場日: 1990 年 12 月 20 日
所在地: 岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山 136 番1-1
総面積: 150ha ゲレンデ面積 50ha
リフト: 6人乗りゴンドラ1基、4人乗りクワッド2基、2人乗りペア1基、ムービングベルト1基
コース割合: 初級コース 40% 中級コース 30% 上級コース 30%
来場者比率: スキーヤー 40% ボーダー 60%
コース概要: トップ標高 1,350m ボトム標高 870m 標高差 480m
最大斜度 35 度 ダイビングコース、最長滑走距離 3,500m、ファミリー比率 38%
今年度営業期間: 2025 年 12 月 5 日〜2026 年 3 月 22 日まで(予定)
公式サイト：https://winghills.net
インスタグラム:https://www.instagram.com/winghills1350/
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
