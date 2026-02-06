台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」苺感をぎゅぎゅっと詰め込み！台湾を満喫できる『あまおう苺アフタヌーンティー』が2/27(金)より期間限定でスタート

株式会社オアシスティーラウンジ

株式会社オアシスティーラウンジ(東京都千代田区、代表取締役 関谷有三)が運営するタピオカミルクティー発祥の台湾カフェ「春水堂(チュンスイタン)」にて、2026年2月27日(金)から台湾小皿料理とスイーツがたっぷり楽しめる「あまおう苺アフタヌーンティー」がスタート。せいろに入った9種のフード・スイーツ、パフェ、お好きなドリンク1杯、お好きな台湾茶1種がついた3,850円（税込）のセットを全国の店舗にて期間限定で販売いたします。

あまおう苺アフタヌーンティー

▼台湾小皿とスイーツがつまった豪華アフタヌーンティー

毎度好評を博しているアフタヌーンティーに、期間限定の春バージョンが登場いたします。3年連続登場の苺アフタヌーンティーがパワーアップし苺の魅力をこれまで以上に引き出した『あまおう苺アフタヌーンティー』を新たに発売いたします。2段の中華せいろの上段には春のアフタヌーンティー限定の「台湾カステラ苺」、「ミニ豆花」、「ミニ湯圓」、「パイナップルケーキ」など台湾の人気スイーツが5種、下段にはアフタヌーンティー限定メニューの「ミニ割包」をはじめ、「ゴマだれ水餃子」や「ぷりぷりエビ餃子」など春水堂オリジナル小皿メニューを4種類詰め合わせております。さらに、あまおう苺ソースで仕上げたグラスパフェは、フレッシュな苺と苺クリームも入っており苺好きにはたまらない一品です。真っ赤な苺と淡いピンクの苺クリームが彩る、見た目も可愛らしい春色パフェです。ドリンクは50種類以上から選べるお好きなアレンジティー、お好きな台湾茶をご提供いたします。季節限定のあまおう苺を使用したドリンクも選択可能です。甘いスイーツとフードの塩味の絶妙なバランスで、ボリュームたっぷりながら最後まで飽きずにお楽しみいただける組み合わせに仕上げました。甘くジューシーなあまおう苺と台湾スイーツが織りなす春水堂のアフタヌーンティーで、春の訪れをお楽しみください。

◆商品概要

【商品名】『あまおう苺アフタヌーンティー』（お1人様 3,850円・税込）

【販売店舗】代官山店・銀座店・表参道店・東京ドームシティラクーア店・ルミネ大宮店・横浜ポルタ店・藤沢湘南台店・三井アウトレットパークベイサイド店・グランフロント大阪店・アミュプラザ博多店・天神地下街店

【商品内容】

せいろ上段：ミニ豆花、台湾カステラ苺、ミニ湯圓、パイナップルケーキ、抹茶わらび餅

せいろ下段：ミニ割包、ゴマだれ水餃子、ぷりぷりエビ餃子、塩鶏とチンゲン菜のレモン和え

グラスパフェ苺、お好きなドリンク1杯、お好きな台湾茶１種

販売期間: 2026年2月27日（金）～2026年4月23日（木）

※ご予約は各店の食べログ予約ページ、または店舗へお電話ください

（グランフロント大阪店は電話でのご予約を受け付けておりません）

【詳細・ご予約はこちらから】 https://www.chunshuitang.jp/26af_strawberry

※新宿ルミネエスト店、西宮ガーデンズ店での販売はございません

◆【春水堂(チュンスイタン)】とは

タピオカブームの火付け役とも言われる春水堂は台湾・台中で1983年に創業した台湾カフェ。時代に合わせた革新的なお茶の飲み方を開発する中、伝統のホットティーをアイススイートティーとして広く定着させたほか、台湾ローカルスイーツの「タピオカミルクティー」発祥の店として人気を博し、台湾全土で60店舗以上を展開する国民的人気カフェ。2013年に東京・代官山へ日本初出店した際には3時間待ちの行列ができる店となり、ヘルシーで素材感たっぷりのアレンジティーやスイーツで“台湾スイーツブーム”を巻き起こしました。革新的アレンジティーと台湾茶食のカフェとして、現在東京、大阪、福岡などに展開中。