【ABCマート】JR九州の人気特急「ソニック」「ゆふいんの森」コラボ　メタリックカラー映える「IFME×TRAIN」新作スニーカー

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、子ども靴ブランド「IFME」の様々な新幹線・列車のシューズを展開する人気シリーズ「IFME×TRAINシリーズ」とのコラボスニーカーを発売いたします。

本モデルは、JR九州を代表する特急列車「ソニック」と「ゆふいんの森」をモチーフとしたデザインになっており、ABCマートの九州地方を中心とした一部店舗及び公式オンラインストアで2026年2月6日(金)より先行発売を開始、その後2026年4月頃よりIFME公式オンラインストアで発売開始予定です。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/eifmpcp25

■特急列車の宝庫・九州の列車をモデルにした、メタリックカラーが特徴のシューズが新登場！

今回の新作は、JR九州が誇る観光列車と都市間特急をモデルに採用しています。

最大の特徴は、これまでのTRAINシリーズとは一味違った「メタリックなカラーリング」です。既存のシリーズをお持ちのリピーターの方にも、全く新しい一足として楽しんでいただける特別なデザインに仕上がりました。

デザインだけでなく、機能面も充実しており、ラバーソールには、耐久性の高さで支持される「IFME joob（イフミー ジョーブ）」シリーズと同じものを採用。活発なお子様が元気に走り回ってもすり減りにくく、長くご愛用いただけます。

また、中敷きにはかかとの安定感を高める「HUG INSOLE（ハグインソール）」を搭載しており、通園・通学から休日のお出かけまで、幅広いシーンでお子様の足元をサポートします。

■商品概要

・特急「ソニック」モデル（BLUE）

博多～大分間を走る都市間特急。

メタリックブルーの車体が特徴的な「883系ソニック」をイメージしました。

「音速」の名にふさわしいスピード感とメカニカルなかっこよさを、

鮮やかなメタリックブルーで表現しました。

商品名：IFME×TRAIN キッズスニーカー 特急ソニック号

カラー：BLUE（特急ソニック）

サイズ：15.0cm～18.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：5,940円（税込）

博多と由布院・別府を結ぶ人気観光特急。

実車の持つヨーロピアン調のシックなメタリックグリーンをシューズで再現しました。

列車の正面がベルトから覗き、色合いやデザインはレトロモダンな内装や景色を楽しめる

ハイデッカー構造で知られる列車の優雅さを表現しています。

商品名：IFME×TRAIN キッズスニーカー ゆふいんの森

カラー：GREEN（ゆふいんの森）

サイズ：15.0cm～18.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：5,940円（税込）

【主な機能】

- アウトサイドストラップ：脱ぎ履きがスムーズに行えるよう、かかと部分の外側にストラップを配置。指をかけやすい設計です。- ハグインソール：ウインドラスソーサー(R)がさらにバージョンアップ。ヒール部のくぼみがかかとをしっかり包み込み、前足部のフレックスラインで屈曲性アップ。元気に動き回るお子さまに最適なインソールです。- リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。- Joobソール：つまずきなどに耐え丈夫で長持ちするように、ソールを巻き上げてつま先を補強。

■発売時期・店舗について

・発売時期

ABC-MART先行発売 ：2026年2月6日(金)

IFME公式オンラインストア ：2026年4月頃を予定

・販売店舗

ABCマート 一部店舗

※近隣店舗での取り扱い状況につきましては、直接店舗へとお問い合わせください。

ABCマート 公式オンラインストア

https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

IFME 公式オンラインストア（2026年4月頃の発売予定）

https://ifme.jp/(https://ifme.jp/)

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）