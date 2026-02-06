企画展「君も今日から考古学者！―横浜発掘物語2026―」及び関連イベント開催のお知らせ【横浜市歴史博物館】
展覧会概要
【会期】令和8年4月18日（土）～6月21日（日）
【開館時間】9時～17時（券売は16時30分まで）
【休館日】月曜日（ただし5月4日は開館）、5月7日（木）
【会場】横浜市歴史博物館 企画展示室
【主催】（公財）横浜市ふるさと歴史財団
【共催】横浜市教育委員会
【特別協力】神奈川県立歴史博物館
【協力】B-wave
【観覧料】一般500円、高校・大学生200円、小・中学生・横浜市内在住65歳以上100円（企画展のみ）
【開催趣旨】
本展は「考古学」について、土器のかけらをさわり、観察して、どのようなものなのか考え、展示室内各所に散りばめられた問題を解いたり、発掘調査を体験したりしながら、大人も子どもも楽しく学ぶことができる展覧会です。
また、 (公財)横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センターと連携し横浜で見つかった製鉄遺跡について展示を行います。
展覧会のみどころ１. 考古学ファン必見！
令和8年秋（予定）に埋蔵文化財センターが栄区と共催で「栄区の古代」をテーマに展示を行い、県内唯一の製鉄遺跡「上郷深田遺跡」も紹介します。本展示ではプレ展示として「III 古代人の鉄づくり」でその一部を展示します。
関連事業では、「たたら製鉄を体験してみよう！」も予定しています。
たたら製鉄実験でできた鉄滓（てっさい）
たたら製鉄実験の様子
２. 大好評！遺跡を掘ろう！
土器や石器などをさわったり、発掘調査の疑似体験をしたりすることができます。調査方法の解説を聞いたら、実際に道具を使って掘ってみよう！出土したモノを観察して様子を記録すると気分はもう考古学者！発掘体験で記録したシートは持ち帰ることができます。（発掘体験は開催日が決まっています。）
さわれる土器・石器片
発掘体験の様子
３. 遺跡公園にも行ってみよう！
企画展示室と常設展示室 原始II、さらに大塚・歳勝土遺跡公園を回遊して見学できるように、
それぞれのポイントについて実物資料、模型、パネルで紹介します。
大塚遺跡出土の料理に使われたおなべ
現在の大塚遺跡の様子
関連イベント１.展示解説
当館学芸員が展示をわかりやすく解説します。
日時：4月29日(水祝)、5月3日(日祝)、5月24日(日)、6月14日(日)
各日14時～
会場：横浜市歴史博物館 企画展示室
定員：各回20名程度
参加費：無料 ※企画展入場券が必要です
申込：不要 ※当日直接会場にお越しください
２.土偶づくり教室 はらでぐち君を作ろう！
縄文時代の筒形土偶を当時の方法でつくります。
日時：【成形】4月19日（日）［午前の部］9時30分～12時、［午後の部］13時30分～16時
【野焼き】5月5日（火祝）10時～
会場：【成形】大塚・歳勝土遺跡公園 工房
【野焼き】大塚・歳勝土遺跡公園 体験広場
定員：各回20名（小学生以上、小学校低学年は保護者同伴）
参加費：1,500円
申込：抽選WEB申込▶https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/event/eventlist/kikakuten_event/2026hakkutsu_floorlecture/
３.ドッキーを作ろう！
「おかしあそびプランナー」のヤミラさんとドッキー（土器片クッキー）づくりをとおして考古学を楽しみながら学びます。
日時：6月7日(日)［午前の部］9時30分～12時、［午後の部］13時30分～16時
会場：大塚・歳勝土遺跡公園 工房
定員：各回12名（小学生以上、小学校低学年は保護者同伴）
参加費：1,000円
申込：抽選WEB申込▶https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/event/eventlist/kikakuten_event/dokkiwotukuro20260607/
４.考古学講座「古代人の鉄づくり」
横浜市栄区の上郷深田遺跡の調査成果を中心とした古代製鉄についての講座です。
講師：佐藤信（横浜市歴史博物館 館長）
古屋紀之（（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター所長 ）
日時：6月21日(日)13時30分～16時
会場：横浜市歴史博物館 講堂
定員：150名
参加費：1,000円
申込：先着順WEB申込▶https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/event/eventlist/kikakuten_event/20260621koukogakukouza/
５.たたら製鉄を体験してみよう！
古代の鉄づくり、たたら製鉄実験に参加してみませんか？
日時：5月10日（日）9時～16時30分
会場：大塚・歳勝土遺跡公園 工房・体験広場
定員：10名（未成年者不可、火を扱う作業を伴います）
参加費：5,000円（保険料含む）
申込：抽選WEB申込▶https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/event/eventlist/kikakuten_event/tataraseitetsu20260510/