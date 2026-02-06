横浜ビー・コルセアーズとのオフィシャルパートナー（ブロンズ）契約締結のお知らせ

薬樹株式会社(C)︎B-CORSAIRS

薬樹株式会社（本社所在地：神奈川県大和市西鶴間、代表取締役社長：青山恭宏、以下「当社」）は、2026年1月1日より、横浜市をホームタウンとして活動するプロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」とオフィシャルパートナー（ブロンズ）契約を締結しました。

薬樹株式会社に所属する管理栄養士が培ってきた知見をもとに、横浜ビー・コルセアーズのチーム・選手のパフォーマンス向上をサポートしてまいります。

【管理栄養士の専門性を「コート上のパフォーマンス」へ】

近年、プロスポーツ界において、選手のパフォーマンス向上とキャリアの長期化には、トレーニングや技術指導だけでなく、「栄養管理」が不可欠な要素となっています。

■究極の身体管理が求められるバスケットボール

バスケットボールは、激しいコンタクト、絶え間ないストップ＆ゴー、過密な試合スケジュールが特徴のスポーツです。選手には強靭な肉体だけでなく、試合終盤まで集中力を切らさない持久力と、迅速な疲労回復が求められます。この「リカバリー」と「エネルギーマネジメント」を最大化させるのが、管理栄養士による専門的な介入です。

【「未病・予防」の知見をアスリートへ】

薬樹株式会社は地域の健康を支える存在として、日頃から食事療法や生活習慣病予防に関する専門知識を蓄積してきました。 個々の体質やライフスタイルに寄り添う栄養相談のノウハウを結集した「タイヨウ相談」をプロアスリートに応用することで、以下のような多角的なサポートを提供します。

・個別最適化された食事戦略

・遠征、試合期のアドバイス

・継続的なモニタリング

上記サポートにより、横浜ビー・コルセアーズのチーム・選手のパフォーマンス向上をサポートしてまいります。

【会社概要】

社名：薬樹株式会社

本社所在地：神奈川県大和市西鶴間1丁目9番18号

代表取締役社長：青山 恭宏

設立：1979年3月16日

事業内容：保険調剤薬局業

HP：https://www.yakuju.co.jp/