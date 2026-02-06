道具はネットで節約、でも材料は妥協できない!?──20～40代DIY支出“あるある”調査

Song合同会社

ネット通販や中古市場の拡大で、DIYの道具は以前より手に入れやすくなった。一方で、木材や合板、金物といった「完成度を左右する材料」については、価格よりも品質を重視する声が目立つ。 本調査では、直近12か月にDIY関連支出のある20～40代を対象に、「どこを節約し、どこにお金をかけているのか」を定量・定性の両面から可視化した。 結果から浮かび上がったのは、「道具はネットで合理的に節約、材料は現物確認で妥協しない」という、世代共通の“線引き”である。

調査概要

年間いくら？費目別の“節約とこだわり”

DIY関連の年間支出総額は、平均で\96,000/年、中央値は\82,000/年だった。 四分位で見ると、下位25％は\45,000/年、上位25％は\138,000/年と、取り組み頻度と作品規模による差が大きい。

費目別構成比では、工具（本体・刃・ビット）31％、材料（木材・合板・金物・塗料）42％、作業場レンタル 15％、消耗品 12％となった。 特に材料費は「品質差が失敗率に直結する」との認識が強く、全体の58％が「材料は店頭で現物確認」と回答している。

購入チャネル別では、工具はEC中心 67％、材料はホームセンター・専門店中心 72％。 「道具はネットで節約／材料は妥協しない」派は全体の61％を占め、その理由として「価格差が大きい」「材料は反りや含水率が不安」といった声が挙がった。

1プロジェクト当たりの実コストと“やり直し”損失

- K.S., 28, 企画：「電動ドリルは型落ちで十分。でも木材だけは現物を見ないと怖い」- M.T., 34, IT：「ネットで工具を揃えて浮いた分を、材料グレードに回している」- Y.A., 41, 自営業：「安い合板で失敗して以来、材料は妥協しないと決めた」

代表的なプロジェクトの1件あたり原価は、壁面収納が\18,500/件、カウンター天板が\24,000/件、ベランダ収納が\31,000/件。 作業時間は平均で6.8時間/件となり、工房利用時は準備・片付け込みで\2,000～\3,000/時間相当のコスト感が意識されている。

失敗・再購入・返品による追加負担は、年間平均で\12,400、回数は1.6回/年。 一方、材料を「グレード重視」と回答した層では、再作業回数が約32％減少し、結果的に年間総額が抑えられる傾向が見られた。

モデル世帯別シミュレーションでは、ソロDIYモデルが\88,000/年、家族ありDIYモデルが\124,000/年。 家族ありモデルは材料費が増える一方、工具の共用により工具費は約18％低減している。

上手な“線引き”-節約する所 vs 投資する所

- R.N., 32, 営業：「安い板でやり直すより、最初から良い材料が結果的に安い」- S.H., 29, デザイナー：「返品できない加工後の材料は本当に痛い出費」- T.K., 38, 公務員：「工具より材料ミスのほうが精神的ダメージが大きい」

節約ポイントとして多かったのは、中古・型落ち工具、共同購入、セール・ポイント活用、刃物のみ純正リフィル。 これらを組み合わせた場合、工具関連費は平均で22％削減できている。

一方、投資対象として支持されたのは、測定・墨付けツール、集じん・保護具、材料グレード。 特に防塵マスクや保護メガネは「作業効率と安全性が上がる」と評価され、満足度は85％に達した。

後悔アイテムTOP5には「安価な合板」「互換性のないバッテリー工具」が入り、買って良かったアイテムTOP5には「高精度メジャー」「集じん機」「反りの少ない木材」が並んだ。

まとめ

- N.M., 35, 事務：「工具は妥協できるけど、材料だけは完成後も残る」- H.Y., 27, 学生：「安物工具より、粉じん対策にお金をかけて正解だった」- K.O., 42, 製造：「線引きを決めてから、DIYの出費が安定した」

20～40代のDIY支出には、明確な優先順位がある。 「道具はネットで合理的に節約し、材料は現物確認で妥協しない」という判断は、失敗コストを抑え、満足度を高める実践的な戦略と言える。 DIYを長く楽しむためには、すべてを節約するのではなく、完成度と安全性に直結する部分へ投資することが、結果的に賢いお金の使い方となっている。

