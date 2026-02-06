【関東地方の電気代調査】3人以上のファミリー世帯の電気代は「10,000～15,000円」が約4割で最多

株式会社LOHASTYLE

関東地方でファミリー世帯として暮らす場合、毎月の電気代がどの程度かかるのか気になる人も多いでしょう。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、関東におけるファミリー世帯の電気代についての調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：関東在住のファミリー世帯（3人以上）

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/18

回答者数：112人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 関東地方｜ファミリー世帯（3人以上）の1ヶ月の平均電気代は？- 関東地方｜春（3～5月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関東地方｜夏（6～8月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関東地方｜秋（9～11月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関東地方｜冬（12～2月）のファミリー世帯の平均電気代は？関東地方におけるファミリー世帯の月間電気代は「10,000～15,000円」が約4割

関東地方における3人以上のファミリー世帯の1ヶ月あたりの電気代は「10,000～15,000円」と答えた人が43.8％で最も多くなりました。次いで「5,000～10,000円」が31.3％で、幅広く分布していることがうかがえます。

春の電気代は「5,000～10,000円」と「10,000～15,000円」がほぼ同率

春の電気代は「10,000～15,000円」（42.9％）と「5,000～10,000円」（41.1％）がほぼ同じ割合でした。春は冷暖房の使用が少なく、電気代は比較的抑えられる傾向です。

夏の電気代は冷房の影響で「15,000～20,000円」「20,000円以上」の割合が増加

夏の電気代は「10,000～15,000円」が40.2％で最多でした。しかし、春にほぼ同率だった「5,000～10,000円」は24.1％と約半減し、「15,000～20,000円」や「20,000円以上」の割合が増加していることから、夏は冷房によって電気代が上がりやすい傾向にあると考えられます。

秋の電気代は「5,000～10,000円」と「10,000～15,000円」がほぼ同率

秋の電気代は「5,000～10,000円」（39.3％）と「10,000～15,000円」（38.4％）がほぼ同じ割合で約8割を占め、「15,000円以上」は2割以下にとどまっています。秋は冷暖房の使用が少なく、電気代が比較的安定する傾向です。

冬の電気代は夏と同様15,000円以上の割合が増加

冬の電気代は「10,000～15,000円」と答えた人が39.3％で最多でした。一方、「15,000～20,000円」や「20,000円以上」の割合が春や秋に比べて増加していることから、暖房器具の使用によって電気代が高くなっていることがうかがえます。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 関東地方におけるファミリー世帯の月間電気代は「10,000～15,000円」が約4割- 春・秋の電気代は「5,000～10,000円」と「10,000～15,000円」がほぼ同率- 夏・冬の電気代は冷暖房器具の使用によって「15,000～20,000円」「20,000円以上」の割合が増加

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。



専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

