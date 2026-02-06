カネマサ流通グループ｜株式会社マルマサフード「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」出展のお知らせ テーマ「Beyond-飛び越えろ-」調達・加工・物流の現場力で、お客様の課題解決に貢献
カネマサ流通グループ｜株式会社マルマサフード
「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」出展のお知らせ
調達・加工・物流の現場力で、お客様の課題解決に貢献
青果卸売業のカネマサ流通グループ 株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）は、2026年2月18日（水）より幕張メッセにて開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展いたします。
■出展テーマ
Beyond -飛び越えろ-」
変化の激しい食品流通業界において、私たちは「調達・加工・物流」の現場力を強みに、あらゆる困難を切り開いてまいりました。本展示会では、お客様が抱える課題に対し、確かな答えを出す「頼れるパートナー」として、これまでの限界を飛び越えるための機能と新たな取り組みをご紹介いたします。
当日は、国際展示場展示ホール1（小間番号：1-305）にて、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■開催概要
名称： 第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026
会期： 2026年2月18日（水）～ 2月20日（金）
10：00～17：00（最終日のみ16：00終了）
会場： 幕張メッセ 全館
弊社ブース： 国際展示場展示ホール1-305
公式サイト： https://www.smts.jp/jp/index.html
■ご来場に関する重要なお知らせ
本展は完全事前登録制です。招待券のみではご入場いただけません。
お手数ですが、招待券に記載のID・パスワードをご参照の上、ご来場前に必ず公式サイトにて「来場事前登録」をお願いいたします。
■各種ホームページ
・グループサイト：https://www.kanemasa.co.jp/
・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/
・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社マルマサフード
担当：総務人事部 川原
TEL：0643076830 / Email：otoiawase2.k@kanemasa.co.jp
