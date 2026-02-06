世界の馬医療市場：2032年までに66億5000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.1％で成長
馬医療市場は、競馬や繁殖、馬術スポーツ、レクリエーション乗馬など、さまざまな分野での需要の高まりに支えられている成長産業です。2023年から2032年にかけて、市場規模は33億米ドルから66億5000万米ドルまで増加すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.1％に達すると見込まれています。本記事では、世界の馬医療市場の現状と将来の展望について深掘りし、その成長を支える要因や市場動向を詳細に解説します。
馬医療市場の概要
馬医療は、馬の健康を維持し、病気や怪我を予防・治療するために提供される医療サービスや製品の総称です。この分野は、競馬や馬術スポーツといった専門的な活動に従事する馬にとって、欠かせない要素となっています。また、馬をペットとして飼育している人々にも重要な役割を果たしており、馬の健康維持のための医療ニーズは年々高まっています。
馬医療の主な分野には、予防措置、診断サービス、治療、栄養サポート、歯科ケア、そして医薬品などがあります。これらのサービスは、馬のパフォーマンス向上や福祉を支えるために不可欠です。また、馬産業全体の成長に伴い、馬医療市場の需要も急増しています。
市場成長を支える要因
競馬産業の成長
競馬は、世界中で高い人気を誇るスポーツであり、馬医療市場の成長を支える重要な要素です。特に、競馬の開催が盛んな国々では、競走馬の健康管理に対する需要が高まっています。競走馬のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、定期的な健康診断や治療が欠かせません。このため、競馬業界の成長が直接的に馬医療市場の拡大を促進しています。
繁殖産業の拡大
繁殖産業は、馬医療市場のもう一つの大きな成長ドライバーです。特に優れた血統を持つ馬の繁殖は、競馬や馬術スポーツにおいて重要な役割を果たしており、優良な繁殖馬を育てるための健康管理は不可欠です。これにより、馬の繁殖をサポートするための医療サービスの需要が高まり、市場が拡大しています。
馬術スポーツの人気の高まり
馬術スポーツは、特にヨーロッパやアメリカ、アジアにおいて人気が高まっており、これが馬医療市場の需要をさらに後押ししています。競技用の馬は、特に高度なパフォーマンスを求められるため、定期的な健康チェックやケアが求められます。このような馬術スポーツの発展により、馬医療サービスの需要は増加しています。
レクリエーション乗馬の増加
近年、レクリエーション乗馬が広く親しまれるようになり、一般的な家庭における馬の飼育が増加しています。ペットとしての馬の健康を維持するためには、適切な医療サービスが必要です。このような需要の増加も、馬医療市場を成長させる要因となっています。
高齢化する馬の健康ニーズ
馬は長寿命の動物であり、特に競馬や繁殖などで活躍する馬の健康を管理するためには、早期発見と予防が重要です。高齢馬の健康管理は特に難しく、専門的な治療やケアが求められます。このため、高齢馬向けの医療サービスの需要も高まっており、これが市場成長の一因となっています。
主要企業のリスト：
● Zoetis Services LLC
● Boehringer Ingelheim International GmbH
● Arthrex Inc.
● Dechra
