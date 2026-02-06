大手町「東京ビアホール＆ビアテラス 14（イチヨン）」にて、2月9日よりグランドメニューを刷新。料理も楽しめるビアホールへ。

株式会社ポトマック神戸牛のローストビーフやグラタンドフィノワーズ ラクレットチーズ、冷やしトマト エシャロットドレッシングなど、バリエーション豊富な前菜は、盛り合わせでもお楽しみいただけます

「東京ビアホール＆ビアテラス 14（イチヨン）」は2026年2月9日(月)よりグランドメニューを変更し、前菜を中心とした軽やかなメニューと、飲みの場としてだけでなく食事の場としても楽しめるメニューを、新たに追加してご用意します。

【WEB予約】https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13136102/

今回のグランドメニューは、前菜・温菜・メイン料理すべてにおいて、ビールとの相性だけでなく食事としての満足感にも配慮したメニュー内容としました。

一皿ずつ料理を重ねながらビールを楽しむ方にも、料理を中心にゆっくり過ごしたい方にも、それぞれ心地よい流れで楽しんでいただけるように考えています。

東京ビアホールイチヨンは、ビールはこれまでと同様コエドビール定番6種を軸に、シーズンごとの限定樽を加えながら、ビールと共に料理も楽しめるビアホールとして再出発致します。

新定番・本日鮮魚のブイヤベースはリゾットまでお楽しみください定番ナポリタンに加え、新たにオンメニューしたフォアグラチャーハン

■樽生で味わえる、レギュラーメニューの COEDO ビール6種

COEDOは埼⽟県川越を拠点としたコエドブルワリー生まれの、世界にも認められたプレミアム‧クラ フ トビール。 高い評価とともに缶や瓶の流通も増え飲める機会が増えてきたCOEDOビールですが、当店ではレギュラー6種すべてを樽生ご提供する数少ないお店です。

‧瑠璃 -Ruri-

軽めの苦味と、すっきりとしたキレのあるプレミアムビール。どんな料理にも合い、ずっと飲み続けら れるCOEDO入門の1杯目。

‧毬花 -Marihana-

グレープフルーツのようなしっかりとしたフレーバーがあり、淡い⻩金の液⾊と純⽩の泡にシトラスを 思わせるアロマが華やかに香るセッション‧IPAスタイル。

‧伽羅 -kyara-

爽やかな柑橘を思わせる香り、 そしてしっかりとした苦味によって作られるボディ。伽羅⾊をした、ビ ターな大人のビール。

‧⽩ -Shiro-

苦味が少なく、とてもフルーティーな香り。無濾過らしく口あたりはとても滑らか。そのやさしい味は まさしく「⽩⾊」。

‧漆黒 -Shikkoku-

まろやかで、香ばしさが口に広がる⿊ビール。しっとりとした香味に似合った、艶のある⿊⾊。

‧紅⾚ -Beniaka-

とても濃厚で、贅沢なコクと⽢みをもっています。上質の⻨芽と薩摩芋（武州小江戸川越産金時薩摩芋/ 焼芋加工）とビール職人が生み出す、未だかつてないビール体験をどうぞ。

■店舗詳細

東京ビアホール＆ビアテラス14

緑豊かな丸ノ内のオアシス、爽やかなテラスで味わうクラフトビールとシェフこだわりの遊び心溢れる 一品。 近隣のオフィスワーカーに愛されるイチヨン。 COEDOビールをはじめ、7種類の樽生ビールを お楽しみいただけます。

大手町駅を出てすぐ・仲通りに面した、緑豊かで解放感溢れるテラス

【店名】 東京ビアホール&ビアテラス 14 （イチヨン）

【住所】 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 2F

【電話番号】03-6269-9585

【営業時間】11:00～23:00

【定休日】不定休（施設に準ずる）

【席数】108席（店内60席 / テラス48席）

【WEB HP】 https://www.potomak.co.jp/shop/1010/

【Instagram】 https://www.instagram.com/tokyobeerhall14/

