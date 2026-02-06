EaseUS、第45回Vectorプロレジ大賞「復元」部門賞と「バックアップ」部門賞を受賞！
2026年2月5日（木）、第45回Vectorプロレジ大賞の受賞製品が発表され、EaseUS Software Co., Ltd. の提供する「EaseUS Data Recovery Wizard Professional」が「復元」部門賞を、「EaseUS Todo Backup Home 2026」が「バックアップ」部門賞を受賞しました。今回の受賞は、ユーザーの皆様からの支持と、当社製品の確かな品質・信頼性が評価された結果です。
結果発表はこちら：https://pcshop.vector.co.jp/service/special/award/
Vectorプロレジ大賞について
Vectorプロレジ大賞は、日本の大手ソフトウェアダウンロードサイト「Vector」が主催する、ソフトウェアの品質を評価・表彰する賞です。同サイトの「プロレジ」サービスを通じて提供される数多くのソフトウェアの中から、各カテゴリーで特に優れた製品が選出されます。ユーザーや専門家による評価に基づく本賞の受賞は、ソフトウェアの有用性と信頼性を証明する指標となっています。
第45回Vectorプロレジ大賞 復元部門賞 | EaseUS Data Recovery Wizard Professional
EaseUS Data Recovery Wizardは業界トップクラスのデータ復旧ソフトで、3ステップだけで消えたデータを簡単に復元できます。紛失データの形式及び原因を問わず、HDD/SSD/USBメモリ/SDカードなどから写真、音声、office、動画を完璧に復元してくれます。
最新版EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0の機能詳細
https://reurl.cc/GG1OQy
第45回Vectorプロレジ大賞 バックアップ部門賞 | EaseUS Todo Backup Home 2026
EaseUS Todo Backupは、OS・ファイル・ディスク全体など、様々な単位でのバックアップと復元を可能にする信頼性の高いバックアップソフトです。システム障害時にも迅速な復元を実現できます。
EaseUS Todo Backup Home 2026の詳細及び無料ダウンロードはこちら：
https://reurl.cc/yKqGG8
この度は栄誉ある賞を2部門でいただき、誠にありがとうございます。これは、日頃よりEaseUS製品をご愛用いただいているすべてのユーザー様と、私たちを信頼して投票してくださった方々のおかげです。この評価を励みに、今後もより安全で使いやすいデータ保護・復旧ソリューションの開発に努め、ユーザー様のデジタルライフを支えてまいります。
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/vKMA2N
X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
