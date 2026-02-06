YouTube「flier 公式チャンネル」の新番組！TikTokのフォロワー数42万超の俳優・西堀文さんが各ジャンルのプロからやさしく学ぶ新番組「ぶんちゃんの5時限目」がスタート！
累計会員数129万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、YouTube「flier 公式チャンネル」にて、新番組「ぶんちゃんの5時限目」を2月14日（土）から公開します。
TikTokのフォロワー数が42万を超えるなど、若い世代からの認知度も高い西堀文（にしぼり・あや）さんがMCとなり、ビジネス、雑学、お金、健康など各ジャンルのプロからやさしく学んでいく新番組。第1回は、2025年に発売30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」のヒットの秘密を学びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341002/images/bodyimage1】
「flier 公式チャンネル」
https://www.flierinc.com/channel
■「flier 公式チャンネル」とは？
公式YouTubeチャンネルでは、本の要約やテキスト特集記事などのコンテンツを発信するflierサービスと並行して、アカデミア・クリエイター・ビジネスなど幅広い分野のトップランナーや著名人をゲストに迎え、今ビジネスパーソンに知ってもらいたい「学び」や「エンタメ」の動画を提供し続けています。
各分野のトップランナーのゲストの人生を深掘りする「DigTalk」や、MCに肉乃小路ニクヨ氏を起用したお悩み相談企画「わたしたちの眠れない夜」など、多彩な番組ラインアップを揃えています。
■新番組「ぶんちゃんの5時限目」
若い世代からの認知度も高い西堀文さんがMCとなり、ビジネス、雑学、お金、健康など各ジャンルのプロからやさしく学んでいきます。授業っぽく、でもまじめすぎず、楽しくお話を聞いて、視聴者のみなさんと一緒に賢くなっちゃう番組です。
第1回は、2025年に発売30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」のヒットの秘密を学びます。
＜西堀文さんのコメント＞
この度、flier公式チャンネルでMCを務めさせていただくことになりました、西堀文です。
あだ名は「ぶんちゃん」。ぜひお気軽にそう呼んでください。
このチャンネルをご覧の皆さんは、きっと本がお好きな方々。
ただ、毎日忙しくて、なかなかたくさんの本を読む時間が取れない……そんな方も多いのではないでしょうか。
「ぶんちゃんの5時限目」では、話題の本の著者の方々はもちろん、
ビジネス、クリエイティブ、スポーツ、カルチャーなど、さまざまな分野で活躍するトップランナーの皆さんをゲストにお迎えします。
本に込められた想いや背景、そして第一線で走り続ける方々の言葉を通して、“読む”だけでは得られない学びやヒントを、ゆったりとお届けしていきます。
次に本屋さんへ行くとき、手に取る一冊を選ぶきっかけになったり、仕事や日常を少し前向きにするヒントが見つかったりしたら、とても嬉しいです。
皆さんと一緒に、学びと発見のある「5時限目」をつくっていけることを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
＜配信予定＞
■第1回
ゲスト：じゃがりこブランドチーム
YouTube配信日：2月14日（土）、15日（日）
■第2回
ゲスト：堀田秀吾（『科学的に証明された すごい習慣大百科』著者）
YouTube配信日：2月21日（土）、22日（日）
■第3回
ゲスト：石神秀幸（「七宝麻辣湯」運営会社 代表取締役）
YouTube配信日：3月10日（火）、11日（水）
■第4回
ゲスト：今村翔吾（『作家で食っていく方法』著者）
TikTokのフォロワー数が42万を超えるなど、若い世代からの認知度も高い西堀文（にしぼり・あや）さんがMCとなり、ビジネス、雑学、お金、健康など各ジャンルのプロからやさしく学んでいく新番組。第1回は、2025年に発売30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」のヒットの秘密を学びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341002/images/bodyimage1】
「flier 公式チャンネル」
https://www.flierinc.com/channel
■「flier 公式チャンネル」とは？
公式YouTubeチャンネルでは、本の要約やテキスト特集記事などのコンテンツを発信するflierサービスと並行して、アカデミア・クリエイター・ビジネスなど幅広い分野のトップランナーや著名人をゲストに迎え、今ビジネスパーソンに知ってもらいたい「学び」や「エンタメ」の動画を提供し続けています。
各分野のトップランナーのゲストの人生を深掘りする「DigTalk」や、MCに肉乃小路ニクヨ氏を起用したお悩み相談企画「わたしたちの眠れない夜」など、多彩な番組ラインアップを揃えています。
■新番組「ぶんちゃんの5時限目」
若い世代からの認知度も高い西堀文さんがMCとなり、ビジネス、雑学、お金、健康など各ジャンルのプロからやさしく学んでいきます。授業っぽく、でもまじめすぎず、楽しくお話を聞いて、視聴者のみなさんと一緒に賢くなっちゃう番組です。
第1回は、2025年に発売30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」のヒットの秘密を学びます。
＜西堀文さんのコメント＞
この度、flier公式チャンネルでMCを務めさせていただくことになりました、西堀文です。
あだ名は「ぶんちゃん」。ぜひお気軽にそう呼んでください。
このチャンネルをご覧の皆さんは、きっと本がお好きな方々。
ただ、毎日忙しくて、なかなかたくさんの本を読む時間が取れない……そんな方も多いのではないでしょうか。
「ぶんちゃんの5時限目」では、話題の本の著者の方々はもちろん、
ビジネス、クリエイティブ、スポーツ、カルチャーなど、さまざまな分野で活躍するトップランナーの皆さんをゲストにお迎えします。
本に込められた想いや背景、そして第一線で走り続ける方々の言葉を通して、“読む”だけでは得られない学びやヒントを、ゆったりとお届けしていきます。
次に本屋さんへ行くとき、手に取る一冊を選ぶきっかけになったり、仕事や日常を少し前向きにするヒントが見つかったりしたら、とても嬉しいです。
皆さんと一緒に、学びと発見のある「5時限目」をつくっていけることを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
＜配信予定＞
■第1回
ゲスト：じゃがりこブランドチーム
YouTube配信日：2月14日（土）、15日（日）
■第2回
ゲスト：堀田秀吾（『科学的に証明された すごい習慣大百科』著者）
YouTube配信日：2月21日（土）、22日（日）
■第3回
ゲスト：石神秀幸（「七宝麻辣湯」運営会社 代表取締役）
YouTube配信日：3月10日（火）、11日（水）
■第4回
ゲスト：今村翔吾（『作家で食っていく方法』著者）