吉本芸人も田植えに参加！21年売れ続ける島根県出雲市斐川町産オリジナル米「かあちゃん」を､わんまいる 無添加冷凍美食弁当/ご飯付きに採用し、Amazonクールマルシェで先行発売
国産食材100%使用、ご当地ブランド食材を使った献立も豊富に採用、簡単に出来て美味しく健康的な冷凍ミールキット｢健幸ディナー｣や「美食弁当」を全国へ宅配している｢わんまいる｣を運営する株式会社ファミリーネットワークシステムズ（本社:大阪市北区､代表取締役社長:堀田 茂､以下､FNS)は､国産食材100％・食品添加物無添加にこだわった冷凍「美食弁当」シリーズに、ご飯付きタイプを新発売します。ご飯は、島根県出雲市斐川町産の特別栽培米「きぬむすめ」（わんまいるオリジナルブランド名『かあちゃん』）を使用しました。Amazonクールマルシェ内「まみーるわん」にて、2月10日（火）より先行販売を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340768/images/bodyimage1】
【開発背景】
美食弁当をご利用いただいているお客様や企業から
「ご飯も一緒の方がより便利」「1食で完結する弁当がほしい」という声を多くいただいていました。
忙しい日や、ご飯を炊く余裕がない時でも、栄養バランスの整った食事を手軽に取りたいというニーズが拡大していることを踏まえ、主菜・副菜に加えて“ご飯付き”のワントレータイプの開発を2024年後半より開始。試作を重ね、この度ついに完成しました。
【ターゲット】
・国産食材や無添加にこだわる方
・忙しい日でもしっかり食べたい方
・ご飯を炊く時間がない時の“ストック食”を求める方
・手軽さと満足感を両立したい方
・企業の健康経営や福利厚生として社食導入を検討する経営者
【商品の特徴】
◆1食完結のワントレー構成
・ご飯＋主菜1品＋副菜2品
・和・洋・中の豊富なバリエーション
◆こだわりの国産食材100％・無添加
・食品添加物無添加
・国産食材のみを使用し、安心・安全を追求
◆特別栽培米「きぬむすめ」を使用
・島根県出雲市斐川町産
・ふっくら甘みのあるお米で、主菜との相性も抜群
◆きぬむすめとの出会い
20年前、当時業務提携していた伊藤忠商事より、島根の認知度を上げるために県庁にブランド推進課が発足されたと紹介を受け、島根県の県産品の開発に販売支援を頼まれて最初に手掛けたのがJA斐川町で温暖化に適したお米の開発販売支援でした。生産者さんたちと取り組み、時には、吉本興業の芸人も交えて田植えや稲刈り等も協力して、メディアにも取り上げられました。“自分たちの子供に安心して食べさせれるお米”というコンセプトを聞いてFNSでは、「かあちゃん｣と名付け販売し、現在でも取り扱い続けています。今回、ご飯付きの開発に採用した所、思いの外､冷凍する為に作ったのではないかと思う程美味しく仕上がりました｡
◆手軽さと品質を両立
・ワントレーのまま電子レンジで約5分
・クール便で自宅に届く冷凍タイプ
・忙しい日でも手軽に“ちゃんとした食事”が可能
・器に盛り付けなくてもそのまま食べられるので洗い物不要。材料から買って余らせたり、捨てたりする事がなく経済的。
・解凍すると食材から出る水蒸気がトレー容器の中で循環して、解凍時の乾燥を防ぎ、余分な蒸気は特殊な蒸気口から外に出るため水っぽくもなりません。だから高温のレンジで解凍しても食材や料理が傷まずに冷凍とは思えない味覚を味わっていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340768/images/bodyimage2】
◆商品詳細
商品・・わんまいる 美食弁当ご飯付き（5食セット）
内容・・1トレー（ご飯・主菜1品・副菜2品）×5食セット
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340768/images/bodyimage1】
【開発背景】
美食弁当をご利用いただいているお客様や企業から
「ご飯も一緒の方がより便利」「1食で完結する弁当がほしい」という声を多くいただいていました。
忙しい日や、ご飯を炊く余裕がない時でも、栄養バランスの整った食事を手軽に取りたいというニーズが拡大していることを踏まえ、主菜・副菜に加えて“ご飯付き”のワントレータイプの開発を2024年後半より開始。試作を重ね、この度ついに完成しました。
【ターゲット】
・国産食材や無添加にこだわる方
・忙しい日でもしっかり食べたい方
・ご飯を炊く時間がない時の“ストック食”を求める方
・手軽さと満足感を両立したい方
・企業の健康経営や福利厚生として社食導入を検討する経営者
【商品の特徴】
◆1食完結のワントレー構成
・ご飯＋主菜1品＋副菜2品
・和・洋・中の豊富なバリエーション
◆こだわりの国産食材100％・無添加
・食品添加物無添加
・国産食材のみを使用し、安心・安全を追求
◆特別栽培米「きぬむすめ」を使用
・島根県出雲市斐川町産
・ふっくら甘みのあるお米で、主菜との相性も抜群
◆きぬむすめとの出会い
20年前、当時業務提携していた伊藤忠商事より、島根の認知度を上げるために県庁にブランド推進課が発足されたと紹介を受け、島根県の県産品の開発に販売支援を頼まれて最初に手掛けたのがJA斐川町で温暖化に適したお米の開発販売支援でした。生産者さんたちと取り組み、時には、吉本興業の芸人も交えて田植えや稲刈り等も協力して、メディアにも取り上げられました。“自分たちの子供に安心して食べさせれるお米”というコンセプトを聞いてFNSでは、「かあちゃん｣と名付け販売し、現在でも取り扱い続けています。今回、ご飯付きの開発に採用した所、思いの外､冷凍する為に作ったのではないかと思う程美味しく仕上がりました｡
◆手軽さと品質を両立
・ワントレーのまま電子レンジで約5分
・クール便で自宅に届く冷凍タイプ
・忙しい日でも手軽に“ちゃんとした食事”が可能
・器に盛り付けなくてもそのまま食べられるので洗い物不要。材料から買って余らせたり、捨てたりする事がなく経済的。
・解凍すると食材から出る水蒸気がトレー容器の中で循環して、解凍時の乾燥を防ぎ、余分な蒸気は特殊な蒸気口から外に出るため水っぽくもなりません。だから高温のレンジで解凍しても食材や料理が傷まずに冷凍とは思えない味覚を味わっていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340768/images/bodyimage2】
◆商品詳細
商品・・わんまいる 美食弁当ご飯付き（5食セット）
内容・・1トレー（ご飯・主菜1品・副菜2品）×5食セット