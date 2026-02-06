【経産省/IPA準拠】工場セキュリティガイドラインに沿った対策のポイントを解説 特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年2月6日、「工場セキュリティガイドライン」に沿って、工場に求められるセキュリティの考え方と対策のポイントをまとめたページを公開いたしました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/factory/column-09.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260206
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340431/images/bodyimage1】
■工場セキュリティガイドラインとは
工場セキュリティガイドラインとは、経済産業省が策定した、製造業がサイバー攻撃に備えるための指針です。
生産停止や機密漏洩を防ぎ、日本のサプライチェーン全体の信頼性を高めることを目的として策定されました。
例えば、以下のような考え方が示されています。
・経営層の関与：セキュリティを「現場任せ」にせず、経営課題として予算や体制を確保する
・リスクアセスメント：どの機械が止まると最も被害が大きいかを事前に特定する など
工場の操業停止リスクを回避し、事業を継続するための道しるべとなる指標です。
■なぜ工場セキュリティが重要なのか
かつて工場は、インターネットにつながなくても稼働できるケースが多くありました。
しかし近年は、IoT化や遠隔保守、クラウド連携が進み、工場が外部とつながる場面が増えています。
その結果、外部接続を狙った攻撃リスクが高まっているほか、取引先からも、より厳しいセキュリティ対策を求められるようになっています。
また、データの持ち出しなど、人による不正も起こり得ます。
そのため、システム対策だけでなく、防犯カメラによる抑止力や、従業員へのリテラシー教育も重要です。
■工場セキュリティ対策の基本は3つ
工場セキュリティ対策を進めるうえで、まず押さえたいのが次の3つです。
・UTM
複数のセキュリティ機能を1台の機器にまとめ、ネットワークの入口で一括管理する情報セキュリティ機器です。
・防犯カメラ
デジタルな対策をすり抜ける「アナログな犯行」に対しても、映像による監視は有効な防衛手段となります。
・入退室管理システム
「誰が、いつ、どこに入ったか」を記録し、許可のない立ち入りを物理的に制限します。
ガイドラインに沿った対策を効率的に進めるためには、適切なツールの導入が欠かせません。
デジタルと物理の両面から、工場の安全を守る必要があります。
トリニティーでは、UTM、防犯カメラ、入退室管理システムなど、工場のセキュリティ強化に必要な設備・ツールを、プロの視点でまとめてご提案いたします。
▼対応可能なサービスはこちら
https://www.trinity4e.com/top_service.html
■防犯カメラは初期費用0円・月額制で導入可能
トリニティーでは、初期費用0円・月額制の防犯カメラレンタルもご用意しております。
工場セキュリティに欠かせない防犯カメラを、機器提供から設置工事、保守メンテナンスまで一括でお任せいただけるため、導入コストを抑えながら工場セキュリティの強化が可能です。
▼防犯カメラレンタルの詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/security-camera-rental.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260206
■ガイドライン作成手順や公的資料一覧まで解説
特設ページでは、自社で「工場セキュリティガイドライン」を作成する手順に加え、
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/factory/column-09.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260206
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340431/images/bodyimage1】
■工場セキュリティガイドラインとは
工場セキュリティガイドラインとは、経済産業省が策定した、製造業がサイバー攻撃に備えるための指針です。
生産停止や機密漏洩を防ぎ、日本のサプライチェーン全体の信頼性を高めることを目的として策定されました。
例えば、以下のような考え方が示されています。
・経営層の関与：セキュリティを「現場任せ」にせず、経営課題として予算や体制を確保する
・リスクアセスメント：どの機械が止まると最も被害が大きいかを事前に特定する など
工場の操業停止リスクを回避し、事業を継続するための道しるべとなる指標です。
■なぜ工場セキュリティが重要なのか
かつて工場は、インターネットにつながなくても稼働できるケースが多くありました。
しかし近年は、IoT化や遠隔保守、クラウド連携が進み、工場が外部とつながる場面が増えています。
その結果、外部接続を狙った攻撃リスクが高まっているほか、取引先からも、より厳しいセキュリティ対策を求められるようになっています。
また、データの持ち出しなど、人による不正も起こり得ます。
そのため、システム対策だけでなく、防犯カメラによる抑止力や、従業員へのリテラシー教育も重要です。
■工場セキュリティ対策の基本は3つ
工場セキュリティ対策を進めるうえで、まず押さえたいのが次の3つです。
・UTM
複数のセキュリティ機能を1台の機器にまとめ、ネットワークの入口で一括管理する情報セキュリティ機器です。
・防犯カメラ
デジタルな対策をすり抜ける「アナログな犯行」に対しても、映像による監視は有効な防衛手段となります。
・入退室管理システム
「誰が、いつ、どこに入ったか」を記録し、許可のない立ち入りを物理的に制限します。
ガイドラインに沿った対策を効率的に進めるためには、適切なツールの導入が欠かせません。
デジタルと物理の両面から、工場の安全を守る必要があります。
トリニティーでは、UTM、防犯カメラ、入退室管理システムなど、工場のセキュリティ強化に必要な設備・ツールを、プロの視点でまとめてご提案いたします。
▼対応可能なサービスはこちら
https://www.trinity4e.com/top_service.html
■防犯カメラは初期費用0円・月額制で導入可能
トリニティーでは、初期費用0円・月額制の防犯カメラレンタルもご用意しております。
工場セキュリティに欠かせない防犯カメラを、機器提供から設置工事、保守メンテナンスまで一括でお任せいただけるため、導入コストを抑えながら工場セキュリティの強化が可能です。
▼防犯カメラレンタルの詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/security-camera-rental.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260206
■ガイドライン作成手順や公的資料一覧まで解説
特設ページでは、自社で「工場セキュリティガイドライン」を作成する手順に加え、