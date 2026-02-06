サイバーセキュリティ市場は攻撃対象領域の拡大に伴いクラウド中心型防御へ移行
サイバーリスクの増加、規制圧力、クラウド採用の拡大が、組織によるデジタル運用保護の方法を再形成している
世界のサイバーセキュリティ市場は、サイバー脅威の規模、複雑性、財務的影響の拡大に伴い、急速に進化を続けている。2025年には市場規模は2,744億ドルに達し、2020年以降14.1％の年平均成長率を反映した。勢いは依然として強く、市場は2030年までに4,938億ドル、さらに2035年までに8,557億ドルに拡大すると予測されており、企業および政府によるデジタルリスク保護への継続的な投資に支えられている。
なぜサイバーセキュリティが経営層レベルの優先事項となったのか
過去5年間、サイバーセキュリティ市場の成長は、地政学的リスク、国家安全保障の優先事項、そしてますます厳格化する規制枠組みの融合によって推進されてきた。政府および規制当局は、重要インフラ、金融システム、公共サービスにおいてサイバーセキュリティ遵守を義務化し、基本的なセキュリティ支出を押し上げている。同時に、クラウドコンピューティング、ビッグデータ基盤、人工知能主導システムの急速な導入により、攻撃対象領域が拡大し、企業およびデジタル政府全体で新たな脆弱性が生まれている。
しかし、市場拡大には課題も存在した。過去期間は、熟練したサイバーセキュリティ専門人材の慢性的不足と、特に旧来型情報技術環境を運用する組織における高度セキュリティ構造の導入および維持コストの高さによって制約された。
レポートの完全な調査範囲はこちらからご確認ください
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/cybersecurity-global-market-report
脅威強度とデジタル依存度が次の成長段階を形成
今後、サイバーセキュリティ需要は任意の情報技術更新ではなく、必要不可欠な要素によって形成されていく。サイバー攻撃の頻度と高度化の進行に加え、オンライン金融取引、電子商取引、接続型モノのインターネットエコシステムの継続的拡大により、サイバー耐性は中核的な運用要件となっている。データ侵害は現在、重大な規制罰則、財務損失、評判リスクを伴い、長期的なセキュリティ投資を強化している。
一方で、導入課題は依然として残っている。組織は、多層型サイバーセキュリティソリューションの導入の複雑性、競合する情報技術優先事項の中での予算制約、技術調達および価格に影響を与える可能性のある世界的貿易緊張への対応に直面している。
クラウドセキュリティが最も急速に進展する主要分野として台頭
サイバーセキュリティ市場において、ネットワークセキュリティは2025年に最大のソリューション分野であり、市場全体の22.8％を占めた。しかし、成長動向は明確にクラウドへ移行している。クラウドセキュリティは2030年まで最も速い成長を示す分野となり、22.7％の年平均成長率で拡大すると予測されており、業界全体でクラウド優先およびハイブリッド情報技術戦略が加速していることを反映している。
導入形態もこの傾向を裏付けている。クラウド型サイバーセキュリティソリューションは、2025年時点ですでに市場の65.7％を占めており、組織が拡張性、遠隔勤務保護、集中型脅威インテリジェンスを優先する中で、オンプレミス型システムを上回る成長を続けている。
大企業を超えて拡大する企業需要
大企業は2025年のサイバーセキュリティ支出の大半を占め、市場全体の66.6％に貢献した。複雑な基盤構造、規制リスク、世界規模の運用が大規模投資を継続的に推進している。同時に、中小企業は重要な成長エンジンとして台頭しており、サイバー攻撃が保護の弱い組織を標的とする中で、より速い導入率を示している。
