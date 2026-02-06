一人ひとりのお悩み・体調・体質に合わせた、漢方目線の“あなただけの改善プラン”

漢方薬剤師監修「パーソナル花粉症改善カルテ」を発行

～漢方薬の力で体質を根本から整え、花粉に負けない身体づくり～

アイセイ薬局グループが運営する、LINEで完結するオンライン漢方サービス『わたし漢方』は、個人の体質に合わせた花粉症改善プランを提案する「花粉症改善プログラム」を、1月29日（木）より5月29日（金）までの期間限定で実施いたします。

花粉症でお悩みの方を対象とした本プログラムでは、期間中に『わたし漢方』の公式LINEアカウントで無料体質チェックを受けた方全員を対象に、漢方薬剤師が個々の体質や症状を分析して作成する「パーソナル花粉症改善カルテ」を無料で発行いたします。

通常、パーソナルカルテは「妊活」「ダイエット」の相談者限定で提供しているものですが、年々深刻化する花粉症のお悩みに対応すべく、期間限定で「花粉症」専門のカルテの発行が決定いたしました。



今年は飛散量が例年の2倍となる地域も！ 漢方薬の力で“花粉に負けない身体づくり”

毎年春が近づくにつれて、多くの人を悩ませる花粉症。気象予報によると、2月上旬に九州や中国・東海・関東の一部でスギ花粉の飛散がはじまる見込みです。飛散量は、東日本および北日本では例年より多く、北海道では2倍以上となると予測されています。（参照：一般財団法人 日本気象協会 2026年1月15日発表）

花粉症は、飛散が本格化する前に対策をとることで、症状を軽く抑える効果が期待できるとされています。一般的な対策法に、マスク・メガネの着用や、内服薬、点鼻薬、点眼薬の処方などがありますが、実は漢方薬を活用することで、花粉症の症状を和らげたり、根本的な体質改善を目指すことができます。

本プログラムでは、『わたし漢方』の通常サービスである無料体質チェックに加えて、個々の回答データに合わせた漢方目線の体質改善法をまとめたパーソナルカルテを発行いたします。

※LINE無料体質チェックは初回限定です。

漢方薬剤師監修 あなた専用の「パーソナル花粉症改善カルテ」

『わたし漢方』では、LINEを通じて寄せられる現代人の複雑なからだの不調に対し、医師・漢方薬剤師が監修した無料体質チェック・漢方薬の提案でサポートしています。今回、実施する「花粉症改善プログラム」では、『わたし漢方』の通常サービスである無料体質チェックを期間限定でカルテ版とし、漢方薬剤師が回答を分析。個々の体質に合わせた漢方目線の体質改善プランをまとめたパーソナルカルテを発行いたします。

LINEを通じて専門家目線での体質チェック・改善プラン・あなたに合った生薬の提案を一度に受けることができます。漢方薬の服用とともに、自分専用のカルテを活用しながら日々の養生に取り組むことで、根本的な体質改善、そして“花粉症に負けない身体づくり”が期待できます。

●わたし漢方「花粉症改善プログラム」実施概要

実施期間：2026年1月29日（木）～2026年5月29日（金）

対象：期間中に『わたし漢方』公式LINEアカウントを友だち登録し、「花粉症」に関する無料体質チェックを受けられた方 ※無料体質チェックは初回限定のサービスとなります

特典：わたし漢方薬剤師監修あなた専用の「パーソナル花粉症改善カルテ」の無料発行

利用方法：

①LINEで無料体質チェック（URL:https://page.line.me/jrw6198k?openQrModal=true）













②回答をもとに、漢方薬剤師がお悩み・体質に合わせた改善プランを提案

③パーソナル花粉症改善カルテの無料配布

④プラン選択＆お申し込み

⑤漢方薬のお届け

わたし漢方とは

LINEを活用して漢方に詳しい薬剤師に相談し、自分に合った漢方薬の提案・購入・配送までが完結できるオンライン漢方相談サービスです。いつでもどこでも気軽に相談

できる利便性と、対面より話しやすい安心感、そして専門家による丁寧な体質チェックで、一人ひとりに寄り添った漢方相談を行っています。現在、友だち登録数15万人*を超え、多くの女性を中心に愛用いただいております。*2026年1月現在



