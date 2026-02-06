電気絶縁体市場は再生可能エネルギー統合と送配電設備のアップグレードにより加速しており、2035年までに222億米ドルに達すると予測され、堅調な年平均成長率（CAGR）4.48％を維持する見込みである
電気絶縁体市場は、2025年から2035年の間に143億米ドルから222億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は4.48％に達する見込みです。この市場の成長は、さまざまな技術的進歩、特に電気自動車（EV）の普及と電力インフラの急速な拡大によるものです。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
電気自動車の台頭に伴い、電気絶縁体市場は急速に拡大しています。EVの充電インフラの拡大や、EVにおける電気絶縁体の使用は、充電ステーションにおける安全で効率的な電力伝送に不可欠です。これにより、電気絶縁体の需要は大幅に増加しています。
例えば、アザー・エナジーは2022年10月、インドの56都市におけるEV充電ポイントを増設し、EV市場の成長を支えています。このような充電ステーションの拡充は、電気絶縁体市場の成長を促進する重要な要因となっています。
市場の制約
一方、低品質のグレーマーケット製品の増加は市場の課題となっています。非組織化された市場のプレイヤーが安価な代替品を提供し、市場での競争が激化しています。これにより、品質の低い製品が出回ることがあり、グローバル市場での信頼性と品質に影響を与える可能性があります。
市場機会
電力インフラの急速な拡大は、電気絶縁体市場にとって大きな機会を提供しています。特に、発展途上国や新興市場における電化計画が進んでおり、電力需要の増加に対応するために送電網の強化と拡充が求められています。アフリカやインドの政府は、再生可能エネルギーとクリーンエネルギーへのシフトを加速させており、これらの地域での電気絶縁体の需要が急増しています。
例えば、インド政府は「PMスーリヤガル：ムフトビジュリ計画」を開始し、家庭向けに太陽光パネルの補助金を提供しています。このような支援策は、電気絶縁体市場を後押しする要因となっています。
主要企業のリスト：
● ABB
● NGK Insulators Ltd
● Aditya Birla Nuvo
● Siemens AG
● General Electric
● Hubbell Incorporated
● Bharat Heavy Electricals Limited
● Toshiba
● Krempel
● MacLean-Fogg
● PFISTERER
● Seves Group
● WT Henley
市場セグメンテーション
材質別
セラミック／磁器セグメントは、2025年に電気絶縁体市場で最大の収益を占めると予測されています。セラミック絶縁体は高電圧用途に適しており、その優れた電気的および機械的特性により、送配電ネットワークの重要な要素として広く使用されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年において電気絶縁体市場を牽引すると予測されています。この地域の急速な都市化と工業化、人口増加が、電力消費量の増加を促進しています。特にインドや中国では、電気絶縁体の需要が急増しており、再生可能エネルギーの導入や送電網の強化が進んでいます。
例えば、インドでは大規模な送電線の増設が行われており、これが電気絶縁体の需要を高めています。同様に、中国では電力消費の5分の1が再生可能エネルギーから供給されることが予測されており、電気絶縁体市場にとって好材料となっています。
