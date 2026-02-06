山を愛するハイカー・写真家によるトークセッションや製品体験を通じ、ハイカーたちのストーリーからアウトドアライフの魅力に触れるイベント「HIKER’S SUMMIT」を開催

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」は、2026年3月28日（土）、ハイカーのための特別なイベント「HIKER’S SUMMIT」を東京たま未来メッセ（八王子）にて開催いたします。

会場では、山歩きと抜群の相性を誇るOM SYSTEMのカメラを実際に手に取り、その軽さや操作性をじっくりと体感いただけます。また、山を愛するハイカーや写真家が登壇し、この日・この場所だからこそ聞けるエピソードや体験談を語るトークセッションを実施します。さらに、アウトドア関連のブース出展とあわせて、次の登山が待ち遠しくなるような、ハイカー同士が自然につながるひとときをご用意しています。

ぜひ、この機会にOM SYSTEMが提案するアウトドアライフの魅力を体感ください。

▪イベント概要

「HIKER’S SUMMIT」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71595/table/139_1_704ba4413dd84147a927a09aada2cad8.jpg?v=202602061051 ]

▪HIKER’S SUMMIT来場特典

会場にご来場いただいた方を対象に、先着で、「KESHIKI-NOKOSHI オリジナルステッカー」を

プレゼントいたします。

また、アンケートにご回答していただいた方には、「OM SYSTEM OM-5 Mark II サンドベージュカラーオリジナルチャーム」をプレゼントいたします。

※特典のプレゼントはお一人様につきそれぞれ１点とさせていただきます。

※先着順につき、なくなり次第終了とさせていただきます。

「KESHIKI-NOKOSHI オリジナルステッカー」「OM SYSTEM OM-5 Mark II サンドベージュカラーオリジナルチャーム」※イラストはイメージです

本件に関するお問い合わせ先：

カスタマーサポートセンター TEL: 0570-073-000 （ナビダイヤル）

OM SYSTEMについて

OM SYSTEMは、「人生にもっと冒険を」をブランドタグライン

に、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEMサイト https://www.omsystem.com/ja-jp/

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

映像や音声を通じて新しい発見と感動をもたらす

「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月に設立し、オリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト https://www.om-digitalsolutions.com/ja/