万博記念公園「河森正治 創作展」いよいよ終幕へ！2ショット撮影会や私物サイン会など、豪華フィナーレイベントを2月・3月に連続開催

Vector Vision 株式会社（東京都世田谷区）と、CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）は、万博記念公園 EXPO'70パビリオンにて開催中の「河森正治 創作展 ～万博・合体・変形・未来～」において、2026年2月・3月に閉幕を飾るスペシャルイベントを開催いたします。

河森正治の長年に渡るキャリアと大阪・関西万博を経て開催された本展。

その集大成として、河森正治監督本人が登壇する「2ショット撮影会」や、ファン待望の「私物へのサイン会」、そして「リユース」をテーマに創作の全貌を明かす「フィナーレトークセッション」を実施。最後まで「いのちは合体・変形だ」を体感できる特別な5日間となります。

1. 【アフター万博イベント】河森監督と「いのち」を共有する3日間

大阪・関西万博の興奮を繋ぐ、特別なノベルティと交流の場をご用意しました。

■ 2月21日(土)：河森監督による「いのち球ステッカー」お渡し会＆2ショット撮影会

内容： 当日会場内コンセプトストアにて3,000円（税込）以上お買い上げの方を対象に、監督本人から限定「いのち球ステッカー」を手渡し。さらに、監督との2ショット撮影が可能です。

時間：12:30、14:00、15:30 各100人

■ 2月22日(日)・23日(月・祝)：コンセプトストア・ノベルティプレゼント

内容： 3,000円（税込）以上お買い上げの方に、限定「いのち球ステッカー」を先着でプレゼントいたします（※監督の登壇はございません）。

お子様には、「地球のラテール」シールもプレゼント。

2. 【創作展フィナーレイベント】「合体・変形・未来」の真髄

■ 2月28日(土)・3月1日(日)：フィナーレトーク

展示最終盤、本展のメッセージを深く解き明かす2日間です。

トークセッション観覧者には、「いのちめぐる冒険」変形マップをプレゼント。

時間：10:30、11:30、12:30 各50人

■ 2月28日(土)・3月1日(日)：スペシャルサイン会（私物持ち込み可能）

内容： 当日会場内コンセプトストアにて5,000円（税込）以上お買い上げの方を対象に、サイン会を実施。今回は特別に、監督が関わった作品に関するグッズと今回の購入商品に限り、私物へのサインも承ります。

時間：14:00、15:00、16:00 各50人

＜イベント参加条件・注意事項＞

・企画展入場券： 全日程、本企画展の入場券（有料）が別途必要となります。

・参加資格： 各日、会場内コンセプトストアでの規定金額以上（21～23日は3,000円（税込）以上、28 日・1日は5,000円（税込）以上）のご購入が必要です。

・詳細案内： 混雑回避のための整理券配布等の詳細は、以下のCLASS EARTH公式SNSにて順次発表いたします。

https://www.instagram.com/class_earth/

※画像はイメージです。

※当日の状況によって、内容が変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

3.【創作展】 期間限定 特別展示

■２月14日(土)・15日(日) 「一零式人機 ver.1.0」特別展示

内容：「一零式人機 ver.1.0」は、人機一体のコーポレートデザインを手掛ける znug design 根津孝太 氏のディレクションのもと、河森正治監督のエッセンスを取り入れ、人機一体の機械設計エンジニア 野村方哉氏により設計を行なう 3 社共同での開発・デザインプロジェクト。

本企画展では、開発・デザイン中のコンセプトモデルの静展示を行ないます。

（添付画像注釈）

2025 国際ロボット展（iREX2025）での静展示の様子

本企画展では、よりデザインをブラッシュアップしたモデルの展示を行ないます。

お問い合わせ

株式会社 人機一体

https://www.jinki.jp/contact

◼︎河森正治創作展 ～万博・合体・変形・未来～ 開催概要

・日 程：2025年9月6日（土）～ 2026年3月1日（日）

・時 間：10：00～17：00（入館は16：30まで）

・会 場：自然文化園 EXPO’70パビリオン ホワイエ

・料 金：1,000円（中学生以下無料）

※当企画展のみの観覧料、EXPO’70パビリオン常設展観覧料は別途必要

※別途自然文化園・日本庭園共通入園料（大人260円、小中学生80円）が必要

※休園日・別イベントの開催などによる休止日がございます。

詳しくは万博記念公園ホームページをご確認ください。



【株式会社Vector Vision 会社概要】

2017年07月07日設立

本店所在地 東京都世田谷区太子堂２丁目１７番５号佐藤ビル３Ｆ／４Ｆ

代表取締役 岩本昌子

クリエイターマネジメント、映像企画等

https://vector-vision.com/

【CLASS EARTH株式会社 会社概要】

2023年1月6日設立

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

代表取締役 高岸遥

事業内容 ブランド事業、アート事業、コンサルティング事業

https://class-earth.com/

Instagram：https://www.instagram.com/class_earth/

X：https://x.com/class_earth