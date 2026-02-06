治験・臨床研究の文書管理クラウドサービス『Agatha』「Technology Fast 50 2025 Japan」で22位を受賞

アガサ株式会社

アガサ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鎌倉千恵美、以下「当社」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング 「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率204％を記録し、50位中22位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

【受賞理由についての当社見解】

この成長の背景には、「Agatha」の市場浸透と継続的な機能強化があります。

導入企業の拡大とともにユーザー数が7万人（※1）を突破したことに加え、文書登録をAIが支援する新機能の提供や、CTMS（治験管理システム）の機能アップデートを通じて、利用価値と活用範囲を着実に広げてきました。

これらの取り組みにより、現場業務の効率化と品質向上を支援し、結果として継続的な利用拡大と事業成長につながっています。

(*1)出典：2025年8月19日 アガサ株式会社 発表 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000052277.html

【鎌倉千恵美受賞コメント】

このたび、「Technology Fast 50 2025 Japan」において22位という評価をいただき、大変光栄に存じます。

本受賞は、日頃より当社の取り組みにご理解とご支援をいただいている医療機関、製薬企業をはじめとするお客様やパートナーの皆様、そして日々挑戦を続ける社員一人ひとりの努力の賜物であり、心より感謝申し上げます。

アガサは、「1日でも早く、より良い治療法が届く未来をテクノロジーで支える」というビジョンのもと、医療・ライフサイエンス業界における業務のDXを通じて、臨床・品質業務の高度化と効率化に取り組んでまいりました。国内市場での成長に加え、近年は海外においてもサービス提供を進め、グローバルな医療・ライフサイエンス業界全体の多様な業務運用に対応するプロダクトとして進化を続けています。

今回の受賞を励みに、今後も国内外での事業展開を加速させるとともに、医療アクセスの向上という社会課題の解決に貢献し、持続的な成長を通じて世界中の人々の健康に寄与し続ける企業であり続けるよう邁進してまいります。引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。

【アガサ株式会社について】

治験/品質関連文書を共有し、管理・保存するためのクラウドサービス「Agatha」を、医療機関、製薬企業、医療機器企業、CRO、SMO、臨床検査会社などに提供することにより、治験・臨床研究や製造の品質向上・スピードアップ・効率化に貢献することをビジョンに掲げてスタートした会社です。

最新のテクノロジーを用いて新しい治療法や薬が創出される仕組み・基盤を作り、世界中の人々の健やかな人生に貢献すること、そして将来の世界中の子どもたちが豊かな生活、文化、技術、医療にアクセスできる環境作りに寄与することをミッションとしています。

【アガサ株式会社】

会社名：アガサ株式会社（Agatha Inc.）

代表者：代表取締役社長 鎌倉 千恵美

住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-1 Kabuto One 9階 WeWork

資本金：10億9,400万円（資本準備金を含む）

設立：2015年10月2日

URL：https://www.agathalife.com/