「一生に一度は見たい！」弘前の桜と、伝統工芸の職人技に出会う旅。フェリシモ「大人旅」、春の青森・1泊2日プランを販売開始

フェリシモは、人生100年時代を豊かに楽しむ50代・60代の「大人世代」に向けて展開する体験型事業「フェリシモ大人旅」の第2弾として、「青森県弘前市の桜の絶景と伝統工芸の職人技に出会う 1泊2日の旅」を企画し、2026年1月31日（土）よりウェブサイトにて参加者の募集を開始しています。

フェリシモは、これまで培ってきたお客さまとの関係性を活かし、モノの提供だけでは満たしきれない、心躍る「体験」や「学び」「交流」の機会を創出する新事業を立ち上げました。 ライフステージが変化し、自分のための時間をより豊かに過ごしたいと考える50代・60代に、「モノ」ではなく「コト」を届けます。コンセプトは「大人が楽しいこと、増やしていこう！」。 第1弾の「青森・宮越家離れ」ツアーに続く第2弾では、世界的な絶景として知られる「弘前の桜」にフォーカス。桜の命を守る「桜守（さくらもり）」や、ねぷた祭りを支える「青森県伝統工芸士」など、その土地の文化を守り継ぐ“人”との出会いを通じた、フェリシモならではの深みある旅体験を提案します。

■第2弾ツアーのハイライト：美しさの「秘密」に触れる、春の青森へ

今回の舞台は、春の青森・弘前。「一生に一度は見たい絶景」として世界に名を馳せる弘前公園の桜ですが、本ツアーではその美しさの「奥」にある物語にご案内します。 弘前の桜がこれほどまでに力強いのは、りんごの剪定技術をルーツに持つ「桜守」の知恵と技が、公園中の木々に注がれているからです。一般的なソメイヨシノの寿命が60年と言われる中、園内には樹齢100年を超える木が元気に花を咲かせています。 ツアーでは、現地でしか聞けない「桜守」による解説を聞きながら公園を巡り、その生命力の秘密に迫ります。

＜大人の好奇心を満たす、4つの体験＞

１．【絶景】桜守による特別授業

日本最古のソメイヨシノや、桜を支える剪定技術について、職人本人から直接話を聞く特別なフィールドワーク。ただ見るだけではない、桜の命に触れる時間です。

２．【文学】太宰治の原風景「斜陽館」

太宰治の生家であり、国の重要文化財でもある「斜陽館」へ。総ヒバ造りの重厚な建築と、和洋折衷のモダンな空間で、文豪の心象風景に触れます。

３．【伝統】伝統工芸士との出会い

「津軽藩ねぷた村」では、大型ねぷたの骨組みや制作秘話を、金魚ねぷたのデザインも手掛ける青森県伝統工芸士・檜山和大氏より直接伺います。また、「津軽びいどろ」を生産していて、フェリシモとは美しい「津軽びいどろ」の風鈴傘やカトラリーレストを制作した「北洋硝子」の工房も訪問。伝統工芸士の熟練の技と想いに直接触れ、その手仕事の温もりを感じる貴重な体験です。旅の記念として「津軽びいどろ」の美しい桜色の豆皿もご用意しました。

４．【滞在】極上の宿泊体験

ブナの原生林に佇む国内最大級の洋風ログ建築「八甲田ホテル」、または総ヒバ造りの千人風呂で名高い「酸ヶ湯温泉」にて、非日常のひとときをお過ごしいただけます。（※お食事の画像はイメージです）

◆フェリシモ大人旅第2弾 青森特別ツアーの詳細はこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260206/1/

【フェリシモ大人旅 ツアー概要】

・ツアー名：フェリシモ大人旅・第2弾 桜の命に触れる 弘前1泊2日の旅

・開催日：2026年4月27日（月）～4月28日（火）

・出発地／解散地：青森発／青森着

・集合場所：青森空港（9:30集合）、または 新青森駅東口（10:00集合）

・実施場所：青森県（青森市、弘前市、五所川原市）

・宿泊先：酸ヶ湯温泉旅館 または 八甲田ホテル（ご予約時にお選びいただけます）

・食事回数：計4回（朝1回、昼2回、夕1回）

・利用バス会社：ビッグ・ウイング

・添乗員：全行程同行いたします

・募集人数：20名様（最少催行人員：15名様）

・当日の服装：動きやすい服装でご参加ください

◆フェリシモ大人旅第2弾 青森特別ツアーの詳細はこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260206/1/



〈旅行企画・実施〉 株式会社また旅くらぶ 〒030-0945 青森県青森市桜川3-12-8 また旅はうす1F 青森県知事登録旅行業第2-160号 (一社)全国旅行業協会正会員 ※本ツアーは株式会社また旅くらぶの主催旅行です。旅行業約款、旅行条件書についてはお申し込みページよりご確認ください。

〈受託販売〉 株式会社フェリシモ 〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番1号 兵庫県知事登録旅行業第2-542号 (一社)全国旅行業協会正会員

＜個人情報の取扱いについて＞

ご注文の際にいただくお名前・生年月日は、現地ツアー手配のため、第三者である株式会社また旅くらぶに提供いたします。本申し込みをもって、これら個人情報の取扱いに同意したものとみなします。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

