人気児童書の電子書籍が50％OFF！！「スキがこぼれる☆みずのまいフェア」開催中！
株式会社ポプラ社
株式会社ポプラ社は、2026年２月６日（金）より、電子書籍の価格施策「スキがこぼれる☆みずのまいフェア」を開催いたします。
2010年のシリーズスタート以来、小学生の女の子の気持ちをがっちりつかんだ《伝説の児童書》「お願い！フェアリー」シリーズ（作：みずのまい／絵：カタノトモコ）をはじめ、キミノベルの人気タイトル「１２星座男子」や「クリエイティ部！」、単行本の『放課後オンライン』がいまだけ全巻５０％ｏｆｆの価格でご購入できる割引セールです。
フェア概要
【期間】
2026年２月6日（金）～2月26日（木）
【割引】
希望配信価格より５０％ｏｆｆ
【実施電子書籍ストア】
Ａｍｅｂａマンガ
ａｕブックパス
Ｋｉｎｄｌｅ
ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス
ＤＭＭ.ｃｏｍ
ｄブック
ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ
ｈｏｎｔｏ
Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ
（敬称略）
対象コンテンツを一部紹介
『【電子限定おまけページつき】お願い！フェアリー ダメ小学生、恋をする。』
いつでも励ましてくれる絶対の味方・フェアリーに助けられ成長していく少女の物語。ダメ小学生・いるかちゃんの初恋はどうなる！？
※電子書籍限定ショートストーリー付き
『１２星座男子（１）わたしの占いが、みんなを救う！？』
星占い師の夢をあきらめたら、星座みたいな名前のかっこいい男子たちが現れた!? スター級に大注目の同居ラブコメスタート！
『クリエイティ部！＃１ イケメンプロデュース大作戦！！』
入りたい部活がない？ だったら、作ればいいじゃん！ 超個性的なハミダシ者たちによる、なんでもアリな部活ライフ、スタート！
『放課後オンライン なやみ相談したら、回答者になっちゃった！？』
「ヒミツをばらされた」「SNSで知り合った人に会いたい」「同級生がストーカー？」などのなやみについて真剣に討論するうちに、答える側の中学生も成長していく物語。爽快、胸キュン、共感度120％のストーリーを楽しみながら、前向きに一歩ふみだす元気をくれる、おなやみ相談型ノベル！