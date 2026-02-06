人気児童書の電子書籍が50％OFF！！「スキがこぼれる☆みずのまいフェア」開催中！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、2026年２月６日（金）より、電子書籍の価格施策「スキがこぼれる☆みずのまいフェア」を開催いたします。

2010年のシリーズスタート以来、小学生の女の子の気持ちをがっちりつかんだ《伝説の児童書》「お願い！フェアリー」シリーズ（作：みずのまい／絵：カタノトモコ）をはじめ、キミノベルの人気タイトル「１２星座男子」や「クリエイティ部！」、単行本の『放課後オンライン』がいまだけ全巻５０％ｏｆｆの価格でご購入できる割引セールです。

フェア概要

【期間】

2026年２月6日（金）～2月26日（木）

【割引】

希望配信価格より５０％ｏｆｆ

【実施電子書籍ストア】

Ａｍｅｂａマンガ

ａｕブックパス

Ｋｉｎｄｌｅ

ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス

ＤＭＭ.ｃｏｍ

ｄブック

ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ

ｈｏｎｔｏ

Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ

（敬称略）

対象コンテンツを一部紹介

『【電子限定おまけページつき】お願い！フェアリー ダメ小学生、恋をする。』

いつでも励ましてくれる絶対の味方・フェアリーに助けられ成長していく少女の物語。ダメ小学生・いるかちゃんの初恋はどうなる！？

※電子書籍限定ショートストーリー付き

『１２星座男子（１）わたしの占いが、みんなを救う！？』

星占い師の夢をあきらめたら、星座みたいな名前のかっこいい男子たちが現れた!? スター級に大注目の同居ラブコメスタート！

『クリエイティ部！＃１ イケメンプロデュース大作戦！！』

入りたい部活がない？ だったら、作ればいいじゃん！ 超個性的なハミダシ者たちによる、なんでもアリな部活ライフ、スタート！

『放課後オンライン なやみ相談したら、回答者になっちゃった！？』

「ヒミツをばらされた」「SNSで知り合った人に会いたい」「同級生がストーカー？」などのなやみについて真剣に討論するうちに、答える側の中学生も成長していく物語。爽快、胸キュン、共感度120％のストーリーを楽しみながら、前向きに一歩ふみだす元気をくれる、おなやみ相談型ノベル！