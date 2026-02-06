Helpfeel、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」カスタマーサポート3部門で総合1位に選出

株式会社Helpfeel

AI時代の情報インフラを構築する株式会社Helpfeel（京都府京都市、代表取締役/CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）が提供するAI検索システム「Helpfeel」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、カスタマーサポート領域の3部門（FAQシステム、チャットボット、コールセンター〈インバウンド〉）で総合1位に選出されたことをお知らせいたします。

■「BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。

今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）に基づき選出されています。「Helpfeel」が受賞した総合1位は、FAQシステム、チャットボット、コールセンターシステム（インバウンド）の計3部門において、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されました。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1：SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2：資料請求数とは、有料掲載サービスを利用している企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数を指します。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスが優先的に表示されます。

■ 「Helpfeel」のAI検索システムについて

AI検索で、問い合わせ削減とCX向上を両立

「Helpfeel」は、FAQ市場でシェア成長率No.1（※3）の自己解決AI検索システムです。AI技術と特許取得済みの検索技術により、ユーザーの検索意図を予測し、自己解決へと導きます。独自の検索エンジンが瞬時に最適な回答を提示し、ストレスのないカスタマーサポートを実現。顧客向けFAQから社内ヘルプデスクまで業界問わず幅広く活用され、導入実績は累計800サイトを突破しました（2026年1月時点）。

さらに、導入後も専任チームが伴走し、改善サイクルを継続的にサポートします。「ナレッジジャーニー」のメソッドに基づき、運用改善を着実に進めることが可能です。

※3：出典 富士キメラ総研「2025 生成AI／LLMで飛躍するAI市場総調査」

「Helpfeel」サービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■ 株式会社Helpfeel 概要

▼導入実績

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業が保有する膨大な知識資産を、AIが真に理解・活用できる形式へと最適化し、AI時代の新たな“情報インフラ”を構築するナレッジテクノロジー企業です。

AIの性能は、参照するデータの質と構造に依存します。Helpfeelは、企業内外に散在するナレッジを構造化し、AIが正しく機能するための強固な土台として提供することで、企業の付加価値創出と業務効率化を実現します。現在、「ナレッジデータの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する3つのAIプロダクトを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about)」