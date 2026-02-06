【RKKCS×ロアッソ熊本コラボイベント　第二弾】ARで好きな選手とツーショットが撮れる『#推し撮りAR』を開催！

株式会社RKKCS



全国の地方自治体と金融機関に自社開発のシステムを提供する株式会社RKKCS（本社：熊本県熊本市、代表取締役 社長：金子 篤）は、Jリーグクラブ「ロアッソ熊本」（運営会社：株式会社アスリートクラブ熊本、本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：藤本 靖博、以下 ロアッソ熊本）が参加する「明治安田J2・J３百年構想リーグ」（以下 百年構想リーグ）の期間中、百年構想リーグを盛り上げる企画として、スマートフォンのAR（拡張現実）技術を活用し、憧れの選手と「ツーショット」撮影が楽しめるデジタル体験企画『好きな選手とツーショット #推し撮りAR』を開催いたします。『一万馬力プロジェクト』も同時に開催いたしますので、ぜひスタジアムへ足をお運びください。

好きな選手とツーショット #推し撮りAR

スタジアム内外の 5 か所に設置された QR コードをスマートフォンで読み込むと、カメラの中にロアッソの選手が出現し、まるで選手と至近距離にいるようなドキドキ・わくわくのツーショット体験をお楽しみいただけます。

出現する選手やポーズは毎試合変更予定です。

「(ハート)」がAR設置ポイントです。

・再入退場口 RKKCSブース ・・・2か所

・再入退場出入口付近 ・・・1か所

・入場ゲート外付近 ・・・2か所

・再入退場口 RKKCS ブース・・・2 か所

・入場ゲート外付近 ・・・3 か所

※AR設置ポイントは、当日変更される可能性がございます。

※イベントで使用するQRコードは当日限り有効です。

※カメラ起動時のブラウザ設定は、Androidの場合はGoogle Chromeをご利用ください。iOSの場合はSafariをご利用ください。

※お使いのスマートフォンのソフトウェアバージョンは、Androidの場合Android OS12.0以上、iOSの場合 iOS15以上でご利用ください。

※ご利用時のブラウザは最新版へのアップデートを推奨いたします。Google Chromeの場合は144.0.7559.109。Safariの場合はバージョン18。ただし、サポートが終了していない場合は過去バージョンでも読み取り可能です。

＜『一万馬力プロジェクト』と同時開催＞

ロアッソ熊本の百年構想リーグ優勝、そして最短でのJ2昇格への熱い想いをサポーターとともに届ける本プロジェクト。ホーム4試合で、1万人のサポーターの皆さんに、オリジナル絵馬に想いをしたためていただくことを目指します。

ブースで書いていただいた絵馬は絵馬スタンドにかけていただき、集まった絵馬はプロジェクト終了後、ロアッソ熊本を通じて神社に奉納いたします。

※絵馬の記入はイベント当日のみ実施です。常設ではございませんのでご注意ください。

※絵馬のお持ち帰りはご遠慮ください。

RKKCS×ロアッソ熊本『#推し撮りAR』開催概要

主 催：株式会社RKKCS（協力：株式会社アスリートクラブ熊本）

該当試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド【WEST-B】

第1節 2026年2月 8日（日） ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC

第3節 2026年2月22日（日） ロアッソ熊本 vs ギラヴァンツ北九州

第4節 2026年3月 1日（日） ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ

第8節 2026年3月29日（日） ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC

※3月15日ガイナーレ鳥取戦での実施はございませんので、ご注意ください。

時 間：9時30分～13時（試合開始前）

会 場：えがお健康スタジアム 再入場口（北ゲート）付近※雨天時はコンコース内で実施予定

RKKCSは、ロアッソ熊本が掲げる「県民に元気を 子ども達に夢を 熊本に活力を」の理念に共感し、2008年からサポートカンパニー、2022年からはオフィシャルトップパートナー（ユニフォームパートナー）として支援しています。「人も、まちも、しあわせに。」をサステナビリティステートメントとして掲げ、地域のスポーツ振興を通じて熊本の活性化に貢献いたします。

▶RKKCSのサステナビリティ：https://www.rkkcs.co.jp/sustainability/

株式会社RKKCS

RKKCSは、日本の社会インフラを支えるサービスプロバイダーです。1966年の創業以来、北海道から沖縄まで300を超える地方自治体／50以上の金融機関に、自社開発のシステムを核に、導入から保守・サポートまで、トータルサービスを提供しています。今後も常に時代を先取るサービスの開発と提供を通して「期待を超える未来」を創造し、持続可能な社会の発展に貢献いたします。

社 名 ：株式会社 RKKCS

本社所在地 ：熊本県熊本市西区春日3-15-60（JR熊本白川ビル11F）

代表取締役社長：金子 篤

事 業 内 容：ソフトウェアの開発・販売／システム導入支援・保守サービス／ファシリティマネジメント&コンサルティング

設 立 ：1966年7月

HP ：https://www.rkkcs.co.jp/