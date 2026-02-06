【関西の電気代調査】ファミリー世帯の月間電気代は「10,000～15,000円」が36.8％で最多

株式会社LOHASTYLE

電気代は季節やライフスタイル、世帯人数によって変動するため、毎月の固定費である電気代がどの程度かかっているのか気になる人も多いでしょう。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、関西地方にファミリー世帯（3人以上）でお住まいの方を対象に1か月あたりの電気代について調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：関西在住のファミリー世帯（3人以上）

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/19

回答者数：117人

※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 関西地方｜ファミリー世帯（3人以上）の1ヶ月の平均電気代は？- 関西地方｜春（3～5月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関西地方｜夏（6～8月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関西地方｜秋（9～11月）のファミリー世帯の平均電気代は？- 関西地方｜冬（12～2月）のファミリー世帯の平均電気代は？【関西のファミリー世帯】月間電気代は「10,000～15,000円」が36.8％で最多

関西地方のファミリー世帯では、月々の電気代が「10,000～15,000円」と回答した人が最も多く36.8％の結果でした。一方で、「20,000円以上」の割合も12.8％いることから、世帯間で差がある傾向が見られます。

【関西のファミリー世帯】冷暖房の使用が少ない春の電気代は「5,000～10,000円」が約4割

春の電気代について、関西地方の3人以上のファミリー世帯では「5,000～10,000円」「10,000～15,000円」がそれぞれ約3割強を占めています。また、1年をとおして「5,000円以下」と回答した割合がもっとも多い結果となりました。冷暖房の使用が少ないため、電気代が高騰しにくい季節であることがうかがえます。

【関西のファミリー世帯】夏の電気代は冷房使用増加で「10,000～15,000円」が最多

夏の電気代について、関西地方の3人以上のファミリー世帯では「10,000～15,000円」が約半数を占め、最も多い回答でした。「20,000円以上」の割合も増え、冷房使用の増加により、春や秋に比べて電気代が上昇していることがうかがえます。

【関西のファミリー世帯】秋の電気代は「5,000～10,000円」が約4割

秋の電気代について、関西地方の3人以上のファミリー世帯では「5,000～10,000円」の世帯が約4割と最も多くなっています。冷暖房の使用が減り、電気代が落ち着く傾向にあることが考えられます。

【関西のファミリー世帯】冬は世帯によって電気代の差が大きくなりやすい傾向に

冬の電気代について、関西地方の3人以上のファミリー世帯では「10,000～15,000円」の世帯が35％で最も多い結果となりました。次いで、「20,000円以上」と「15,000～20,000円」の世帯がそれぞれ約2割を占め、暖房や給湯器の使用増加により電気代が高くなる傾向が見られます。

一方で「5,000～10,000円」の比較的低い世帯も2割程度あり、世帯ごとの金額差が大きい時期であることが分かりました。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 関西地方のファミリー世帯の月間電気代は「10,000～15,000円」が36.8％で最多- 春・秋の電気代は「5,000～10,000円」が4割前後- 夏・冬は「10,000～15,000円」が最多

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。

専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

