【実写マンガ｜インナー開発室】ずり上がらない設計を追求だ！

みなさんこんにちは、ハルメクのインナーチームです。この連載では、2025年9月に登場する新しいショーツの開発ストーリーをご紹介しています。第2話は「ずり上がらない」設計のために開発メンバーが奮闘する様子をお届け。おもしろ（？）実写マンガでお楽しみください！
第2話 ずり上がらない設計を追求だ！
ゴム不使用で締めつけず、ずり上がらない秘密
（おまけ）ところでインナー課長って何者…？
©きくちりえ(Softdesign)
第2話 ずり上がらない設計を追求だ！商品開発リーダー 住井（すみい）
長年女性用インナー開発に携わり、インナー愛あふれるベテラン。特技は、服の上から人のブラサイズを当てること。
商品開発担当 古川（ふるかわ）
住井の右腕として開発に奮闘。インナー愛の強い住井に振り回される運命を冷静に受け止めている。
インナー課長 落合（おちあい）
ありとあらゆる数字を操り、インナーチームの舵を取るボス。ボスだがチーム内で一番声が小さい。
マンガ内イラスト／きくちりえ(Softdesign)
ゴム不使用で締めつけず、ずり上がらない秘密
早速「ずり上がらない」設計に着手した開発担当の住井。
※開発中のものです。完成品の画像ではありません。50代以降の女性の体形に合わせたショーツは何度も作ってきたので、お尻にフィットするパターンを作ること自体は、そう難しいことではなかったそうです。
マンガでは紹介できていませんが、絶賛開発中のこちらのショーツは股上が深くおなかまわりもすっぽり！
※開発中のものです。完成品の画像ではありません。
下は、お尻側を上にして置いたショーツです。ウエスト側の方が長くなっているのがわかりますか？
ゴムを使えば布を肌にとめるストッパーとなり、あっさりと解決するようなのですが……
「ゴムは絶対使わない！」
開発担当の住井は、そう決めていました。
肌がやわらかくなる読者世代は、締め付けが大の苦手。ゴムを使うと締めつけやかゆみの元となり、はき心地が悪くなるからです。
「いくら『ずり上がり』が解消されても、365日快適に過ごせなかったら意味がない！」
※開発中のものです。完成品の画像ではありません。そんな強い意志でゴムの代わりを探し、ついに「極薄テープ」を使うという方法にたどり着きました！
薄いテープなら締めつけず、肌あたりも問題なし。ハルメク世代のやわらかいお肉なら、テープでもきちんと支えてくれることがわかったのです！
「ずり上がらない」設計が完成し、ついに読者さんへモニターを依頼するステップへ。
完成に向けた階段を、1段ずつ上っています！
（おまけ）ところでインナー課長って何者…？
さて、マンガ内で「OK」サインを出していた男性にはお気づきになりましたか？
商品開発のリーダーは住井なのですが、販売企画や通販カタログの誌面編集を含め、インナーチーム全体を率いるのが「インナー課長」の落合です。
「女性用インナーの課長が男性!? いったい何をしている人なの？」と思われるかもしれません。
編集スタッフの日和佐が隠し撮りしました。
たしかに商品の試着はできません……が、代わりに（？）たくさんのデータを操り、いつ何をどんな方法で販売するべきなのか、などなど立案しています。
さまざまなメンバーの集まったインナーチーム一丸となって、みなさまから愛されるインナー作りを目指しています！
最後のコマに登場した、バラを背負った男性のご紹介はまた次回……。
