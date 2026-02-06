【実写マンガ｜インナー開発室】ずり上がらない設計を追求だ！

株式会社ハルメクホールディングス

みなさんこんにちは、ハルメクのインナーチームです。この連載では、2025年9月に登場する新しいショーツの開発ストーリーをご紹介しています。第2話は「ずり上がらない」設計のために開発メンバーが奮闘する様子をお届け。おもしろ（？）実写マンガでお楽しみください！















第2話 ずり上がらない設計を追求だ！

ゴム不使用で締めつけず、ずり上がらない秘密

（おまけ）ところでインナー課長って何者…？





こんにちは！ハルメクのインナーチームです。











第1話「ショーツのせいで、お尻が４つに!?」はお読みいただけましたか？











©きくちりえ(Softdesign)

ある日、お尻が４つになっている後ろ姿を見かけた開発担当者の住井。





「ずり上がらず、お尻のはみ出ないショーツを作ろう！」と、開発がスタートしました。





商品開発リーダー 住井（すみい）















長年女性用インナー開発に携わり、インナー愛あふれるベテラン。特技は、服の上から人のブラサイズを当てること。





商品開発担当 古川（ふるかわ）















住井の右腕として開発に奮闘。インナー愛の強い住井に振り回される運命を冷静に受け止めている。





インナー課長 落合（おちあい）















ありとあらゆる数字を操り、インナーチームの舵を取るボス。ボスだがチーム内で一番声が小さい。











マンガ内イラスト／きくちりえ(Softdesign)

早速「ずり上がらない」設計に着手した開発担当の住井。











※開発中のものです。完成品の画像ではありません。

50代以降の女性の体形に合わせたショーツは何度も作ってきたので、お尻にフィットするパターンを作ること自体は、そう難しいことではなかったそうです。





マンガでは紹介できていませんが、絶賛開発中のこちらのショーツは股上が深くおなかまわりもすっぽり！











※開発中のものです。完成品の画像ではありません。

下は、お尻側を上にして置いたショーツです。ウエスト側の方が長くなっているのがわかりますか？





ゴムを使えば布を肌にとめるストッパーとなり、あっさりと解決するようなのですが……





「ゴムは絶対使わない！」





開発担当の住井は、そう決めていました。





肌がやわらかくなる読者世代は、締め付けが大の苦手。ゴムを使うと締めつけやかゆみの元となり、はき心地が悪くなるからです。





「いくら『ずり上がり』が解消されても、365日快適に過ごせなかったら意味がない！」











※開発中のものです。完成品の画像ではありません。

そんな強い意志でゴムの代わりを探し、ついに「極薄テープ」を使うという方法にたどり着きました！





薄いテープなら締めつけず、肌あたりも問題なし。ハルメク世代のやわらかいお肉なら、テープでもきちんと支えてくれることがわかったのです！





「ずり上がらない」設計が完成し、ついに読者さんへモニターを依頼するステップへ。





完成に向けた階段を、1段ずつ上っています！





さて、マンガ内で「OK」サインを出していた男性にはお気づきになりましたか？





商品開発のリーダーは住井なのですが、販売企画や通販カタログの誌面編集を含め、インナーチーム全体を率いるのが「インナー課長」の落合です。





「女性用インナーの課長が男性!? いったい何をしている人なの？」と思われるかもしれません。











編集スタッフの日和佐が隠し撮りしました。

たしかに商品の試着はできません……が、代わりに（？）たくさんのデータを操り、いつ何をどんな方法で販売するべきなのか、などなど立案しています。





さまざまなメンバーの集まったインナーチーム一丸となって、みなさまから愛されるインナー作りを目指しています！





最後のコマに登場した、バラを背負った男性のご紹介はまた次回……。















