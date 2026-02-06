海外初！台湾・台北にて、いしよわちゃんのPOP-UP SHOP開催決定！ いしよわちゃんのPOP-UP SHOP ～おめかしな気分～ in Taipei
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下サンエックス）は、2026年2月26日（木）～３月27日（金）の期間、台湾・台北市の大型ショッピングモール、Q square Taipei 1Fにて『いしよわちゃんPOP-UP SHOP ～おめかしな気分～ in Taipei』を開催することをお知らせします。
いしよわちゃん初の海外POP-UP SHOPでは、「おめかしな気分」のPOP-UP SHOP限定商品や、ここでしか手に入らない台湾限定のノベルティをご用意しています。
そして、いしよわちゃんの魅力が詰まった「あるあるネタ」の展示や、いしよわちゃんと一緒に撮影できるフォトスポットなど見所が満載です。
【開催概要】
■イベント名：「いしよわちゃんPOP-UP SHOP ～おめかしな気分～ in Taipei」
■開催期間：2026年2月26日（木）～3月27日（金）
■開催場所：Q square Taipei 1F（台湾・台北市）
※開催期間・営業時間は状況により変更される場合がございます。
※詳細は運営元のSNSをご確認ください。
運営元SNS：https://www.instagram.com/sanmin.1992/
▼いしよわちゃん公式X（@Ishiyowachan_）はこちら
https://twitter.com/Ishiyowachan_
▼いしよわちゃん特設サイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/
● 限定商品
※数量限定販売となります。
※個数制限を設けている場合がございます。詳しくは運営元へお問い合わせください。
※品切れ等も予想されますので、店舗での販売については商品の取り扱いがあるか事前にお問い合わせの上お出かけください。
※店舗での事前予約などは受付けておりませんので、ご了承ください。
※後日、「いしよわちゃんPOP-UP SHOP ～おめかしな気分～ in Taipei」以外でも販売する可能性があります。
● 台湾オリジナルノベルティ
いしよわちゃんの商品を一定金額以上お買い上げの方に、ポストカードを1枚プレゼント！（全5種類）
※数量限定のためなくなり次第終了となります。
※お一人様１会計につき各1点までのプレゼントとさせて頂きます。
※全５柄をランダム配布させていただきます。（絵柄はお選びいただけません）
● いしよわちゃんフォトスポット
いしよわちゃんの魅力がわかる！「あるあるネタ」の展示を実施！
いしよわちゃんと一緒に撮影できるフォトスポットでいしよわちゃんと楽しもう♪
～いしよわちゃんについて～
三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ。
意志が弱いせいかまっすぐだった耳やしっぽも
だんだん垂れてきちゃった...。
口癖は「明日こそ」。
▼もっと詳しく見る
https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/#profile
▼San-Xネット いしよわちゃん
https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/
▼いしよわちゃん公式X
https://x.com/ishiyowachan_
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/
(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.