C-Garden、ゲームの企画開発の老舗企業である『有限会社ラムダプランニング』のグループ入りを発表

株式会社C-Garden

株式会社C-Garden（代表取締役：後藤 義裕、所在地：東京都多摩市）は、有限会社ラムダ・プランニング(代表取締役：堀内裕之、所在地：東京都豊島区)の一部株式を取得し、グループ入りといたしましたのでお知らせいたします。

◇株式取得の背景

有限会社ラムダ・プランニングは2005年に設立以降、優秀なナラティブ領域を得意としたプランナーやスクリプター/プログラマーが所属し、数多くのエンタテインメントコンテンツにおける企画開発を20年間に渡り提供してまいりました。

現在、C-Gardenにおいても重要視するナラティブ/シナリオ領域においての発展に繋げ、エンタテインメント業界やエンタテインメントコンテンツを愛する皆さまへ更なる貢献を目指してまいります。

◇株式取得後の役員体制について

今後といたしまして、新取締役として後藤義裕が就任を予定しております。

〇現体制

代表取締役 堀内 裕之

取締役副社長 武井 雄一郎

〇新体制（予定）

代表取締役 堀内 裕之

取締役副社長 武井 雄一郎

取締役 後藤 義裕(C-Garden代表取締役と兼任)

◇有限会社ラムダ・プランニングについて

・会社名：有限会社ラムダ・プランニング

・業種：コンピューターゲーム並びアニメーションの企画、開発業務

・代表者：代表取締役 堀内 裕之

・設立：2005年5月

・資本金：7百5十万円

・主な顧客：国内外のゲームソフト開発企業/出版社

◇株式会社C-Garden

・会社名：株式会社C-Garden

・業種：エンタテインメントコンテンツ全般のクリエイティブ業務、その他付随する業務

・代表者：代表取締役 後藤 義裕

・設立：2018年10月

・資本金：3百万円

・主な顧客：国内外のゲームソフト開発企業/出版社/アニメーション制作企業

◇本件に関するお問い合わせ先

https://c-gardens.com/contact