グローバル人材育成を支援 ALC Class Unlimited が土曜受講可能な新プランを提供開始

法人向けグローバル人材育成ソリューションを展開する株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長： 田中 伸明、 以下アルク）は、人気の法人向けオンライン受け放題ビジネス英語スクール「ALC Class Unlimited」において、土曜受講が可能な新プランの提供を開始します。



1. ALC Class Unlimited とは





ビジネス英語を使い、グローバルな現場で活躍できる人材を育成することを目的とした、オンライン受け放題ビジネス英語スクールです。英会話にとどまらず、その先にある機能別・実践練習を提供しています。本サービスは、2023年に法人限定サービスとして開始以来、上場企業様、外資系企業様を中心にご利用を頂き、実践力が身につく研修として高い評価を頂いております。まとまった研修ニーズへの対応はもちろん、1名様からお申込いただけるので、赴任前研修や、急なグローバルプロジェクトでビジネス英語力が必要になった方にも、速やかにご受講を開始していただけるのが特長です。

２．受講生の声



「レッスン内容は講師も含めて質が高く実際のビジネスの場でそのまま活かすことができ⾮常に有益です。」（外資系保険会社 30代男性）

「すごく自信をつけようとしてくださって、英語会議が目前でとても緊張している今は、特にありがたかったです。」（外資系メーカー 40代女性）

「講師の先生はアルクで長年キャリアを積まれた方ばかりで、受講者との接し方から運営まで、とてもうまくスムーズに行っていただけると感じます。」（日系メーカー 20代女性）



「以前、別のオンライン英会話を受講していましたが、Class Unlimited の方がより体系的に英語を学べる構成になっているため、身につく度合いがより高いと感じます。」（日系メーカー 40 代男性）



３．新プラン〈ビジネス実践パッケージ plus〉



このたび、より多くのビジネスパーソンに他にはない独自の学習環境を最大限に活用いただくために、従来の平日に加え、土曜日午前（9:00-10:00／10:10-11:10／11:20-12:20）にも受講可能な新プランを開講します。

４．プラン詳細



開講：2026年3月より（毎月1日開講）

受講期間：6か月

価格(税抜)：180,000 円／人

対象：



・TOEIC 600 点相当以上の知識量のある方

・現在または将来、英語で業務を行う必要がある方

・英語でミーティングやプレゼンができるようになりたい方

・瞬発力をもって英語を話せるようになりたい方



内容：

ビジネス英語の実践スキルを磨く4コース受講し放題



・Meeting コース

・Presentation コース

・Leadership コース

・Practical Business Communication コース



スピーキングに特化した以下コースも受講し放題



・Creative Speaking コース

レッスン時間帯：



平日：7:50‐8:50／9:00‐10:00／18:50‐19:50／20:00‐21:00

土曜：9:00-10:00／10:10-11:10／11:20-12:20

形式：オンラインによるグループレッスン

ウェブサイト：https://www.alc-education.co.jp/class-unlimited/

※土曜受講可能な「ビジネス実践パッケージ plus 」は、各月のお申込人数に上限がございます。



平日は業務都合により受講が難しい社員様にも参加しやすく、受講機会の確保・継続率向上につながるプランです。ぜひ、この機会にグローバル人材育成施策の一つとしてご検討ください。



５．お問い合わせ



ALC Class Unlimited に関するご相談・お問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。

https://www.alc-education.co.jp/class-unlimited/apply/