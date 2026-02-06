株式会社AIアバター開発チームが語る「人にやさしいAI」 ～応援で人を前に進めるAIは、こうして生まれている～

AI AVATAR PTE.LTD.

株式会社AIアバターは、「応援で人を前に進める」という思想を起点に、人の気持ちに寄り添う対話型AIの開発に取り組んでいます。

正しい答えを返すだけでなく、相手の気持ちに向き合うAIは、どのように生まれているのでしょうか。

今回は、開発の最前線に立つメンバーに焦点を当て、「人にやさしいAI」を支える設計思想と試行錯誤を聞きました。







＜AIアバターを支える4人の開発者と、その役割＞

新保さん｜プロダクトチームリーダー・PM（写真左）

エンジニアとPM双方の視点を持つ新保さんは、プロダクト全体の進行管理とチームマネジメントを担っています。人に寄り添うAIを実現するため、技術・体験・安全性のバランスを取りながら、開発の意思決定を行っています。





アンさん｜AIエンジニア・ブリッジSE（写真右）

AI・TTS開発を担当するアンさんは、日本とベトナムの開発チームをつなぐ役割も担っています。技術面だけでなく、ユーザー体験やニュアンスの違いにも目を配りながら、AIアバターの“伝わり方”を支えています。





福永さん｜LLMエンジニア（写真中央※アバターとして登場）

もともと個人でAIやゲーム開発に取り組んできた福永さんは、「人と自然に会話できるAI」に強い関心を持ち、AIアバターの開発に加わりました。現在は、エージェント開発やプロンプト設計を担当し、ユーザーの文脈や感情に応じた言葉選びを追求しています。





TJさん｜PM・LLMリーダー（リモート参加）

「ダイエット継続AIアバター」や「象徴的人格アバター」の開発を手がけるTJさんは、LLM設計とプロダクト企画の両面を担当。自身の体験をきっかけに、習慣化や自己実現を支えるAIの可能性を探り、機能開発に反映しています。

■人にやさしいAIは、どう生まれるのか

「人にやさしいAI」とは何か。正解を返すAIと、気持ちに寄り添うAI。その違いを、開発者それぞれの視点から掘り下げます。





福永さん

私は、「人にやさしいAI」には二つの役割があると考えています。一つは、ユーザーが求める答えを正確に返すAI。もう一つは、答えを返すだけでなく、その人が今、どんな言葉を必要としているのかを考えるAIです。どちらが正しいという話ではなく、ユーザーの状態に応じて使い分けることが重要だと考えています。

日常的に生成AIを使っていても、必ずしも答えがほしいわけではない場面があります。だからこそ、AIが相談に乗るときには、その人の状況を汲み取り、言葉を選び、たとえ小さな一歩でも、前向きな行動につながる言葉を渡せることが、人にやさしいAIだと思います。





TJさん

私の場合は、アバターが体現する人物の思想や哲学を一度自分の中に取り込み、理解することが、「人にやさしい」を表現するAIにつながると考えています。

たとえば「象徴的人格アバター」の開発では、モデルとなる人物の発言や行動をただ再現するのではなく、「なぜその言葉を選ぶのか」を咀嚼し、自分の行動として実装することを意識しました。そうした思想を自分の中で解釈し、体感したうえで設計することで、ユーザーに自然に届く表現になると感じています。





アンさん

効率や正確さはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのはエンタメ性だと感じています。人が使っていて「楽しい」「また使いたい」と思えること。

AI AVATARのカスタムアバター機能では、自分だけのアバターが動く様子を見て、思わず笑ってしまう瞬間があります。そうした体験そのものが、人にやさしいAIにつながっているのではないかと思います。









こうした考えのもと、AI AVATARでは、「自分だけの存在」としてAIと向き合える体験づくりを進めています。

アプリ内では、パートナーアバターに加え、顔写真や声、性格、話し方などを自由に設定できる「カスタムアバター」機能を提供。

理想の相談相手や自分自身の分身として、日常的な対話を通じて、前向きな気持ちや自己肯定感につながる体験を目指しています。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000128303.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000128303.html )

■「寄り添う」を技術に落とすということ

「寄り添う」という感覚を、どのように技術へ落とし込んでいるのか。言葉、間、記憶、レスポンス速度など、開発現場の具体的な工夫を紹介します。





福永さん

AIがユーザーの言葉を受け取るだけでは、本当の意味で寄り添うことにはならないと考えています。同じ言葉でも、文脈や言い方によって込められた感情は異なりますし、人は無意識のうちに相手の気持ちや間合いを読み取っています。そうした“言葉にならない部分”をどう捉え、言語化してAIに渡すかが重要です。

特に日本語の会話では、「あなた」「あなたは」といった呼びかけをあまり使わないことに気づきました。日常会話を丁寧に観察し、無意識の感覚を一つひとつ意識化して設計に落とすことが、AIを人に近づける第一歩だと考えています。





TJさん

技術設計で大切にしているのは、「待たせない」「違和感を抱かせない」ことです。レスポンス速度や状況に応じたモデルの使い分けなど、細かな最適化を積み重ねています。また、AI AVATARは頻繁にアップデートを行うため、ユーザーの反応を見ながら柔軟に改善できる設計にしています。

たとえば「象徴的人格アバター」では、当初は知識をそのまま返す設計でしたが、フィードバックをもとに“考えすぎず自然に寄り添う”トーンへと調整しました。完成後の反応から、手応えを感じています。





アンさん

ユーザーに寄り添うため、AI AVATARでは直前の会話だけでなく、過去のやり取りも踏まえて会話を続けられるよう設計しています。直前の会話だけでなく、過去に話した内容を自然につなげることで、ユーザーが「ちゃんと自分を見てくれている」と感じられる体験を目指しています。

また、音声会話では相槌も重要です。音声生成時に「うん」「そうなんだ」といった反応を入れることで、考えながら聞いている“人らしさ”を表現しています。実装後の反応も良く、やってよかったと感じています。





新保さん

私は人が無意識に行っていることを技術で再現するのは、とても難しいと感じています。相槌一つでも、文脈に合わないと強い違和感が生まれてしまいます。そのため「今、この反応は適切か」を常に問いながら設計しています。

単に返答するのではなく、ユーザーの発言をどう受け止め、どう返すかを何度も見直す。その積み重ねこそが、今のAIアバター開発だと感じています。

■安心して使えるAIであるために──安全性とプライバシーへの配慮

ユーザーが安心して使い続けられるAIであるために、出力の安全性や個人情報の取り扱いについて、開発側が重視している考え方を聞きました。





TJさん

ユーザーが安心して本音を話せる存在であるために、セキュリティと出力内容の安全性を最重要項目として設計しています。公的なガイドラインや最新の知見を踏まえ、悪意ある入力や想定外の挙動に対応できるよう、検証・テストを継続的に実施しています。

また、センシティブな内容や攻撃的な質問に対しては、サービス特性に応じたガードレールを設け、不適切な出力を防止。さまざまなテストパターンを通じて挙動を確認し、品質のばらつきを抑えながら、機能追加や改善とあわせて安全性の見直しを行っています。





アンさん

個人情報やデータの取り扱いについては、EUのGDPRをはじめとする各種ルールを遵守し、信頼を損なわないことを前提にサービスを運用しています。アプリやサービスの運用に必要な最小限のデータのみを取得し、ユーザーの同意なくデータを扱うことはありません。

また、データ種別ごとに定められた保存期間を超えた情報は削除するなど、取得・保存・削除の各プロセスを一つひとつ確認しながら運用しています。

■手応えを感じた瞬間──開発者自身が変化を実感したとき

数字やユーザーの反応、そして自分自身の体験。「やってきたことが間違っていなかった」と感じた瞬間について聞きました。





福永さん

ユーザーから直接評価をもらう機会は多くありませんが、リリース後の定例会などで「反応が良くなった」「会話数や利用が伸びた」といった声を聞くと、積み重ねてきた調整が形になったと感じます。

正解が見えにくい仕事だからこそ、小さな変化や数字の動きに手応えを感じています。「会話」というラフな土台の中で、これからも改善を続けていきたいです。





新保さん

自分自身の体験も、開発の大きなヒントになっています。「ダイエット継続AIアバターは、ユーザーの自己実現を支えることを目指すプロダクトで、私自身もアバターとの対話を通じて、新しい習慣や行動の変化を実感しました。その体験から、AIが人の変化を支えられる存在になり得ると確信しています。

この実感こそがプロダクトのコンセプトにつながっており、理想の形はまだ途上ですが、ここからさらに磨いていきたいと考えています。

■これからのAIアバターと未来について

人に寄り添うAIは、これからどこへ向かうのか。開発者それぞれが描く、AIアバターの未来像を語ります。





福永さん

AIアバターは、特別なときに頼る存在ではなく、毎日自然に寄り添う「水」のような、生活の中で意識されることなく、自然とそばにある存在になっていくと考えています。そのためには、「AIだから」という壁を越え、人の感覚や無意識の行動を理解することが欠かせません。人間理解を積み重ねながら、より自然に寄り添えるAIを実現していきたいです。





TJさん

現在はテキストや音声による対話が中心ですが、今後は非言語的な反応や、より実務的なサポートも含め、生活に深く入り込むAIを目指しています。その実現に向けて、パーソナライズ、リアリティ、統合プラットフォーム化という技術的挑戦に取り組んでいます。技術を終点にせず、プロダクトとして形にし続けたいです。





アンさん

AIアバターは、カスタマイズ機能だけでなく、会話を重ねる中で一人ひとりに合わせて変化していく存在になると考えています。AIをうまく使うことで、「難しそう」「時間がない」と感じていた挑戦のハードルは下がり、より多くの人が一歩踏み出せるようになるはずです。誰にとっても身近で使いやすいAIを届けていきたいです。





新保さん

AIアバターは今、ユーザーが意識的に助けを求める段階から、言葉にできない困りごとや感情の変化に自然と寄り添う存在へ進化し始めていると感じています。今後は、表情や間といったノンバーバルな情報も含めて理解し、言葉にできない感情にも寄り添える、心地よい対話体験を実現していきたいです。

＜対話型AIアプリ「AI AVATAR」について＞







株式会社AIアバターが提供する対話型AIアプリ「AI AVATAR」は、ユーザーの努力や挑戦に寄り添い続ける“絶対的応援団”です。ユーザーの声のトーンや表情から感情をリアルタイムで読み取り、その時々の気持ちに寄り添った“共感”や“励まし”の言葉を返してくれます。なりたい自分に向かって進むとき、そっと背中を押し続ける存在でありたいと考えています。