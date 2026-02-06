新しい暮らしの始まりに、マットレスを送料無料でお届け！nishikawa『新生活応援キャンペーン』2月9日(月)から3月31日(火)まで開催

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CＯO：竹内 雅彦、以下「nishikawa」）は、マットレスを対象にした「新生活応援キャンペーン」を2026年2月9日(月)から3月31日(火)の期間、全国の百貨店、寝具専門店、家具店などの実店舗で開催いたします。また、nishikawa公式オンラインショップ（https://shop.nishikawa1566.com/shop/default.aspx）やAmazonでも、nishikawa商品を11,000円以上のご購入いただくと送料無料にてお届けします。

本キャンペーンは、SLEEP TECH(R)ブランド［エアー］、快眠トータルブランド「&Free（アンドフリー）」、眠りのセレクトショップブランド「suyara（スヤラ）」、機能性寝具ブランド「nishikawa睡眠ラボ」のマットレスを対象に実施します。期間中、実店舗では対象商品をご購入いただくと、全国送料無料（一部除外エリア有）でお届けします。各ブランドの対象マットレスは、日本睡眠科学研究所の知見に基づく「エビデンス（科学的根拠）」のある商品です。自然な寝姿勢を保ち、体圧分散性に優れ、寝返りを無理なくサポートし、快適な睡眠環境を整えます。ベッドマットレス、フロアマットレス（敷きふとんタイプ）、収納しやすい三つ折りタイプなど豊富なバリエーションを揃え、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。また、nishikawa公式オンラインショップやAmazonでは、nishikawa商品を11,000円以上のご購入で送料は無料です。ぜひこの機会に、ご自身に合ったマットレスで新生活を快適な眠りとともにお過ごしください。

睡眠の質を向上するマットレスの役割

マットレスには、程よいクッション性で体を受け止めバランスよく体圧を分散する「体圧分散性」と、なだらかなS字型を保ち自然で無理のない寝姿勢を保つために体をしっかり支える「寝姿勢保持性」、この相反する２つの条件を満たすことが求められます。また、同じ姿勢で寝ていると血行が滞ったり、体温が上昇するため、寝返りがしやすいことも良いマットレスの条件です。やわらかすぎるとお尻など重たい部分が沈み込んで寝姿勢を保持できず、一方、硬すぎると肩やお尻など凸部分だけで体を支えることとなり、体に負担がかかります。大切なのは、適度に体が沈み込み、仰向け寝と横向き寝ともに自然な寝姿勢を保てることです。体格は人それぞれ異なるため、体に合った マットレスを選ぶことが睡眠の質の向上につながります。

nishikawa「新生活応援キャンペーン』 概要

● 実施期間：

2026年2月9日(月)～3月31日(火)

● 実施店舗：

＜実店舗＞

対象マットレスの全国取り扱い店舗（百貨店、寝具専門店、家具店など）

＜ネットショップ＞

・nishikawa公式オンラインショップ

https://shop.nishikawa1566.com/shop/default.aspx

・Amazon

● 内容：

＜実店舗＞

期間中、対象商品をご購入いただくと、全国送料無料（一部除外エリア有）でお届けします。

対象商品： 下記4ブランドのマットレス各種

［エアー］ / &Free / suyara / nishikawa睡眠ラボ

＜ネットショップ＞

nishikawa商品を11,000円以上のご購入いただくと、送料無料でお届けします。

おすすめ商品１. ～眠りを徹底的にこだわりたい方へ～

■ ［エアーSX］マットレス

大谷翔平選手をはじめ多くのトップアスリートが愛用する、［エアー］の最上位マットレス

エクストラプレミアムモデル「［エアーSX］マットレス」はＤＲ4構造(R)※（ハイブリッド4層構造）で、しなやかにボディラインにフィットする柔軟性と、しっかり身体を支える硬度、寝返りしやすい高弾力性を兼ね備えています。調整スリットと、両サイドのエッジを強化したカッティングにより、眠りのフォームを繊細かつタフにサポートします。

税込価格：176,000円（シングルサイズ）～

※ＤＲ構造(R)（Deep sleep for Recovery 4構造：特殊立体クロススリッド構造）

［エアーSX］マットレスおすすめ商品２. ～安心の品質と身近な価格で心地よい眠りを求める方へ～

■ suyara #001 Dotsマットレス ベッドマットレス

どんな体型、どんな寝姿勢でも、点がやさしく受け止め、ふわりと浮かぶような寝心地

点で支える2層の「ハーモニーウェーブ構造」と特許技術「スマートスリット(R)」加工を融合し、快適な寝心地とコストパフォーマンスを追求したベッドマットレスです。マットレスカバーは、表面は杢調のニット素材、側面・裏面はコーデュロイ素材でインテリアに馴染むデザイン。マットレスを動かさなくても汚れやすいトップカバーだけを簡単に取り外せ、洗濯のしやすさもポイントです。

税込価格：44,000円（シングルサイズ）～

suyara #001 Dotsマットレス ベッドマットレス

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/