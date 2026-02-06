【ISM CloudOne】マニュアルにAIチャットボットを搭載。生成AIがIT管理者の「使いこなし」を支援し、製品の活用度を最大化

クオリティソフト株式会社

PC・スマートデバイス等のIT資産管理及びセキュリティ対策ソリューションを提供するクオリティソフト株式会社（本社：和歌山県白浜町、代表取締役CEO：浦 聖治、以下クオリティソフト）は、クラウド型IT資産管理「ISM CloudOne」の新バージョン（Ver.7.10i）をリリースしたことをお知らせいたします。

本バージョンでは、製品マニュアルの内容に基づきAIが即座に回答を生成するチャットボット「スマートヘルプ」を搭載。さらに、企業のIT管理における大きな負担となっている「Windows Feature Update（FU）のバージョン制御機能」を追加し、管理業務の劇的な効率化と強固なITガバナンスの両立を支援します。

■背景：多様化する情シス業務の運用工数を解消

現在、企業の情シス部門は、ハイブリッドワークへの対応や高度化するサイバー攻撃への対策、さらには社内のDX推進など、業務範囲がかつてないほど拡大しています。こうした中で、2つの課題が顕在化しています。

１．業務の複雑化に伴う工数の増大：IT資産の管理はもちろん、昨今ではDX推進や高度化するサイバー攻撃へのセキュリティ対策など、情シス部門の業務範囲が広がっており、多様化する業務をいかに効率的に行えるかが求められています。

２．Windowsアップデート管理の重要性：多くの企業が利用しているWindows端末において、OSの大型アップデート（FU）はセキュリティ維持に不可欠です。しかし、互換性確認前の予期せぬ更新は業務停止リスクを伴うため、企業には、自社の検証状況に合わせて「確実にバージョンをコントロールする」仕組みが求められています。

クオリティソフトは、最新テクノロジーの力でこれらの課題を解決し、情シス部門がより創造的な業務に集中できる環境を提供します。

■新バージョンの主な特長

1. 生成AIによる「対話型マニュアル検索機能」

製品マニュアルの膨大なデータを学習した生成AIによるチャットボット機能を搭載しました。本機能により、管理者は膨大なマニュアルを読み解く工数を大幅に削減できるだけでなく、これまで気づかなかった機能を即座に引き出せるようになります。「やりたいこと」への最短ルートを提示することで、ISM CloudOneを「使う」段階から「使いこなす」段階へと進化させ、業務の質を飛躍的に向上させます。

また、 今回の生成AI基盤の構築を皮切りに、今後は運用アドバイスや設定の自動化など、サービス群全体へのAI横展開を見据えた先行的な実装を検討しております。

※本サービスは「ベータ版」でのご提供となります。ご提供方法は順次ご案内してまいります。

2. Windows 機能更新プログラム（FU）のバージョン制御

スマートヘルプ（イメージ）

組織内のWindows端末に対し、適用する機能更新プログラム（FU）のバージョンを指定・固定することが可能になりました。企業で利用している業務アプリの問題で他のバージョンを当てたくない場合において、より強制的な制御が可能です。また、すでに提供している全社一斉のアップデートによるネットワーク負荷の軽減（配信の最適化）とあわせて、社内アプリケーションとの互換性検証に合わせた段階的な配信が可能となり、安定したIT稼働環境を維持します。

FUのバージョン制御設定画面

▼Windows Update管理の解説資料のダウンロードはこちら

https://ismcloudone.com/download/form/05/

新バージョンの詳細は下記Webサイトをご覧ください。

ISM CloudOne：https://ismcloudone.com/ismc710/

■今後の展望

クオリティソフトは、今回の生成AI実装を機に、技術対応へのスピード感をさらに加速させます。単なる管理ツールの枠を超え、AIがIT管理者のパートナーとして機能する次世代のIT資産管理&セキュリティ対策サービスを目指し、企業の健全なIT活用に貢献してまいります。

■会社概要・製品情報

【クオリティソフト株式会社について】

クオリティソフト株式会社は、IT資産管理ツール「QNDシリーズ」や「ISM CloudOne」を中心に、ドローン事業の展開やAIやクラウド基盤の活用にも取り組むITソリューション企業です。長年にわたり培ってきたノウハウを活かし、企業の端末運用管理やセキュリティ対策を支援しています。今後はAI技術の活用を通じて、企業が抱えるさまざまな課題の解決にも貢献してまいります。

会社HP：https://www.qualitysoft.com/



【ISM CloudOneについて】

導入実績90,000社以上、55ヶ国以上で導入されているクラウド型IT資産管理ツールです。PCのハードウェア・ソフトウェア管理に加え、自動脆弱性診断、ログ収集、外部デバイス制御など、多彩なセキュリティ機能を備え、誰でも迷わず使えるインターフェースにより、使いやすさと運用担当者の負荷軽減を両立しています。

製品サイト：https://ismcloudone.com/

※「ISM CloudOne」は、クオリティソフト株式会社の登録商標です。

■本リリースについての問い合わせ先

クオリティソフト株式会社 マーケティングチーム担当

Email：mk@qualitysoft.com