「とにかく効かせたい」を形に高濃度コンセプトの忌避剤ブランド【忌避Gメン】が新商品7商品を一挙にリリース

合同会社SHINSAKU

「プロが選ぶ忌避剤とプロのサポートを、ご家庭に。」

この思想のもと、忌避Gメンは“実際に困っている現場目線”で害虫害獣対策アイテムを開発。天然由来の忌避香料をあえて高濃度に配合し、妥協のない設計にこだわった商品を展開しています。

2026年2月24日からは、これまでの鳩・カメムシ・ムカデ対策に加え、ヘビ・コウモリ・ネズミ対策用忌避剤を新たにリリース。屋内外を問わず、より幅広い悩みに対応するラインナップへと進化しました。

女性が使いやすい鳩対策スプレー【LABORI】

匂いが定着しやすく、高い忌避力を発揮する天然忌避香料をベースに、女性の方でも気軽に手に取り、使いやすいようミントとラベンダーの香料をブレンドしました。

また、生活空間にそのまま置いても違和感のない、可愛らしいデザインを採用し、室内外を問わず使いやすさにも配慮しています。

□ 品名：鳩よけスプレー【LABORI】

□ オープン価格（参考価格 \3,480-税込）

□ 本体容量：300ml

□2026年3月1日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJ47X6QJ

2種類の周波数を使い分ける超音波により、鳩を寄せ付けにくくする【鳩専用超音波撃退器】

周辺環境に応じて2パターンの周波数設定が可能。

さらに、キラキラと反射するフィルムを搭載し、超音波に加えて視覚的な刺激でも鳩を遠ざける設計としました。

電源はType-C対応の充電式で、生活防水機能を備えています。

加えてソーラー充電機能も搭載しており、日光の当たる場所では充電しながら継続的に作動します。

ベランダや軒下などさまざまな場所で使用可能です。

□ 品名：鳩専用超音波撃退器

□ オープン価格（参考価格 \3,980-税込）

□2026年3月1日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3PFK6J6

クモにも、クモの巣にも効果的なクモよけスプレー

吹きかけるだけで、クモが寄り付きにくい環境を作ります。

人にも配慮した成分設計で、効果が長期間持続するクモ用忌避剤です。

1度の噴霧で、約2か月間※クモを寄せ付けにくい状態を維持する設計。

クモだけでなく、カメムシやダンゴムシなどの不快害虫対策にも使用できます。

※使用環境により持続期間は異なります。

□ 品名：クモよけスプレー

□ オープン価格（参考価格 \2,480-税込）

□2026年3月1日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G42ZF82Q

吊るすだけで簡単ハト対策。鳩用固形忌避剤

気になる場所に置く、または吊るすだけの簡単設置で、鳩にとって居心地の悪い環境をつくります。

ハトが嫌がる忌避香料を高濃度で配合した固形タイプの忌避剤です。

ベランダや軒下など、さまざまな場所で手軽に使用できます。

□ 品名：鳩よけ忌避剤、吊り下げタイプ

□ オープン価格（参考価格 \2,980-税込）

□2026年2月24日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGXPL71V

置くだけで簡単ヘビ対策。ヘビ用固形忌避剤

気になる場所に置くだけの簡単設置で、ヘビにとって居心地の悪い環境をつくります。

ヘビが嫌がる忌避香料を高濃度で配合した固形タイプ。

屋外の敷地や通路など、さまざまな場所で使用可能。

大容量20個入りで、広範囲の対策にも対応します。

□ 品名：ヘビ用固形忌避剤

□ オープン価格（参考価格 \2,780-税込）

□2026年2月24日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58FPCZ1

置くだけ・吊るすだけで簡単ネズミ対策。ネズミ用固形忌避剤

気になる場所に置く、または吊るすだけの簡単設置で、ネズミにとって居心地の悪い環境をつくります。

ネズミが嫌がる忌避香料を高濃度で配合した不織布タイプの忌避剤です。

長期間にわたり、忌避効果が期待できます。

□ 品名：ネズミ用固形忌避剤

□ オープン価格（参考価格 \2,780-税込）

□2026年2月24日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58BG7CW

置くだけ・吊るすだけで簡単コウモリ対策。コウモリ用固形忌避剤

気になる場所に置く、または吊るすだけの簡単設置で、コウモリにとって居心地の悪い環境をつくります。

コウモリが嫌がる忌避香料を高濃度で配合した不織布タイプの忌避剤です。

長期間にわたり、忌避効果が期待できます。

□ 品名：コウモリ用固形忌避剤

□ オープン価格（参考価格 \2,780-税込）

□2026年2月24日発売予定

□ 製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G58D1BW7