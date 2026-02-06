クッションタイプのカラーシーラーが新発売！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！「スーン　クッションカラーシーラー」数量限定

株式会社エリザベス

スーン クッションカラーシーラー 左から01 パステルブルー、02 ミルキーピーチスーン クッションカラーシーラー 全2色 7.5g 各\2,000（税込\2,200） 数量限定2026年2月26日（木）先行発売プラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYA（一部店舗を除く） 2026年3月19日（木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

クッションタイプのコンシーラーとしてご好評いただいている「スーン」シリーズから

気になる部分を色で補正しながら、トーンアップ効果によってメリハリ顔を叶える

「スーン クッションカラーシーラー」 が新発売いたします。

ファンデーションの前に指パフでさっと塗るだけ。

均一にムラなく密着し肌になじみやすく、自然な透明感、血色感をプラスします。

完璧な美肌を短時間で作りたい方にこそ、ご体感いただきたい限定アイテムです。

販売店：2026年2月26日（木）よりプラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYAにて先行発売スタート。

3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

＜商品特長＞

クッションタイプのカラーシーラー！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！

■クッションタイプだから叶う、薄膜仕上がり

きめ細かなメッシュフィルターを通ることにより、均一にムラなく密着。

テクニック要らずで自然な仕上がりを叶えます。

■瞬時に完成！使いやすい指パフでサッと塗るだけ

使いやすいオリジナル形状の指パフでサッと塗るだけ。

指感覚で細かく仕上げ、指、手を汚さないのも嬉しいポイントです。

■目元・頬・鼻筋・口元 くすみが気になる部分をトーンアップ

気になる部分に使用し、色で補正。

トーンアップ効果によって透明感、血色感をプラスします。

＼ 透明感 プラス ／

01 パステルブルー

●小鼻や頬の赤みをカバー

●仕込みハイライトとしても使用可能

● 黄くすみ補正

＼血色感をプラス／

02 ミルキーピーチ

●目元、口元のくすみ飛ばし

●仕込みハイライトとしても使用可能

●青クマもカバー

［ご使用ステップ］

使用例：化粧下地の後にお使いいただけます。

化粧下地→本品を塗布→ファンデーションの順でご使用いただくと自然に仕上がります。

■カラー展開 全2色

■美しい仕上がりとうるおいが続く美容液成分 配合

バクチオール・ナイアシンアミド・植物性セラミド＊ （すべてうるおい成分）

＊スフィンゴ糖脂質

■手のひらサイズのミニコンパクト。鏡付き。

持ち歩きにもお直しにもおすすめです。

■MADE IN JAPAN

スーン シリーズ

【好評販売中】

スーン クッションコンシーラー

全4色 8g 各\2,000（税込\2,200） SPF35 PA++

気になる肌悩み、即ミュート！

クッションだから15秒で消える※1 倍速※２コンシーラー

シミ・クマ・くすみを瞬時にカバーする、指パフで塗るクッションコンシーラー。

メッシュタイプで均一にムラなく密着して、薄膜仕上がりなのに肌悩みをしっかりカバーします。

手のひらサイズの鏡付きミニコンパクトタイプです。

※1 メイクアップ効果

※2 エリザベス従来コンシーラーと比較

カラーラインナップ

全4色 悩みに合わせて使えます。

