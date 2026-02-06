クッションタイプのカラーシーラーが新発売！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！「スーン クッションカラーシーラー」数量限定
スーン クッションカラーシーラー 左から01 パステルブルー、02 ミルキーピーチ
スーン クッションカラーシーラー 全2色 7.5g 各\2,000（税込\2,200） 数量限定2026年2月26日（木）先行発売プラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYA（一部店舗を除く） 2026年3月19日（木）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です
クッションタイプのコンシーラーとしてご好評いただいている「スーン」シリーズから
気になる部分を色で補正しながら、トーンアップ効果によってメリハリ顔を叶える
「スーン クッションカラーシーラー」 が新発売いたします。
ファンデーションの前に指パフでさっと塗るだけ。
均一にムラなく密着し肌になじみやすく、自然な透明感、血色感をプラスします。
完璧な美肌を短時間で作りたい方にこそ、ご体感いただきたい限定アイテムです。
販売店：2026年2月26日（木）よりプラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYAにて先行発売スタート。
3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
＜商品特長＞
クッションタイプのカラーシーラー！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！
■クッションタイプだから叶う、薄膜仕上がり
きめ細かなメッシュフィルターを通ることにより、均一にムラなく密着。
テクニック要らずで自然な仕上がりを叶えます。
■瞬時に完成！使いやすい指パフでサッと塗るだけ
使いやすいオリジナル形状の指パフでサッと塗るだけ。
指感覚で細かく仕上げ、指、手を汚さないのも嬉しいポイントです。
■目元・頬・鼻筋・口元 くすみが気になる部分をトーンアップ
気になる部分に使用し、色で補正。
トーンアップ効果によって透明感、血色感をプラスします。
＼ 透明感 プラス ／
01 パステルブルー
●小鼻や頬の赤みをカバー
●仕込みハイライトとしても使用可能
● 黄くすみ補正
＼血色感をプラス／
02 ミルキーピーチ
●目元、口元のくすみ飛ばし
●仕込みハイライトとしても使用可能
●青クマもカバー
［ご使用ステップ］
使用例：化粧下地の後にお使いいただけます。
化粧下地→本品を塗布→ファンデーションの順でご使用いただくと自然に仕上がります。
■カラー展開 全2色
■美しい仕上がりとうるおいが続く美容液成分 配合
バクチオール・ナイアシンアミド・植物性セラミド＊ （すべてうるおい成分）
＊スフィンゴ糖脂質
■手のひらサイズのミニコンパクト。鏡付き。
持ち歩きにもお直しにもおすすめです。
■MADE IN JAPAN
スーン シリーズ
【好評販売中】
スーン クッションコンシーラー
全4色 8g 各\2,000（税込\2,200） SPF35 PA++
気になる肌悩み、即ミュート！
クッションだから15秒で消える※1 倍速※２コンシーラー
シミ・クマ・くすみを瞬時にカバーする、指パフで塗るクッションコンシーラー。
メッシュタイプで均一にムラなく密着して、薄膜仕上がりなのに肌悩みをしっかりカバーします。
手のひらサイズの鏡付きミニコンパクトタイプです。
※1 メイクアップ効果
※2 エリザベス従来コンシーラーと比較
カラーラインナップ
全4色 悩みに合わせて使えます。
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp