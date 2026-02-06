クッションタイプのカラーシーラーが新発売！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！「スーン　クッションカラーシーラー」数量限定

株式会社エリザベス



スーン　クッションカラーシーラー　　左から01 パステルブルー、02 ミルキーピーチ

スーン　クッションカラーシーラー　全2色 7.5g 各\2,000（税込\2,200）　数量限定2026年2月26日（木）先行発売プラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYA（一部店舗を除く）　2026年3月19日（木）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です



クッションタイプのコンシーラーとしてご好評いただいている「スーン」シリーズから


気になる部分を色で補正しながら、トーンアップ効果によってメリハリ顔を叶える


「スーン　クッションカラーシーラー」 が新発売いたします。


ファンデーションの前に指パフでさっと塗るだけ。
均一にムラなく密着し肌になじみやすく、自然な透明感、血色感をプラスします。


完璧な美肌を短時間で作りたい方にこそ、ご体感いただきたい限定アイテムです。



販売店：2026年2月26日（木）よりプラザ、ロフト、@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/＠cosme NAGOYAにて先行発売スタート。


3月19日（木）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。



＜商品特長＞

クッションタイプのカラーシーラー！指パフでトントンするだけで透明感、血色感のあるメリハリ顔完成！



■クッションタイプだから叶う、薄膜仕上がり


きめ細かなメッシュフィルターを通ることにより、均一にムラなく密着。


テクニック要らずで自然な仕上がりを叶えます。







■瞬時に完成！使いやすい指パフでサッと塗るだけ


使いやすいオリジナル形状の指パフでサッと塗るだけ。


指感覚で細かく仕上げ、指、手を汚さないのも嬉しいポイントです。






■目元・頬・鼻筋・口元 　くすみが気になる部分をトーンアップ


気になる部分に使用し、色で補正。


トーンアップ効果によって透明感、血色感をプラスします。




＼ 透明感 プラス ／


01 パステルブルー


●小鼻や頬の赤みをカバー


●仕込みハイライトとしても使用可能


● 黄くすみ補正　







＼血色感をプラス／


02 ミルキーピーチ


●目元、口元のくすみ飛ばし　


●仕込みハイライトとしても使用可能


●青クマもカバー　





［ご使用ステップ］


使用例：化粧下地の後にお使いいただけます。　
化粧下地→本品を塗布→ファンデーションの順でご使用いただくと自然に仕上がります。



■カラー展開　　全2色




■美しい仕上がりとうるおいが続く美容液成分　配合


バクチオール・ナイアシンアミド・植物性セラミド＊　（すべてうるおい成分）


＊スフィンゴ糖脂質



■手のひらサイズのミニコンパクト。鏡付き。


持ち歩きにもお直しにもおすすめです。






■MADE IN JAPAN 　


　スーン　シリーズ

【好評販売中】


スーン　クッションコンシーラー　


全4色　8g 各\2,000（税込\2,200） SPF35　PA++
気になる肌悩み、即ミュート！


クッションだから15秒で消える※1 倍速※２コンシーラー　


シミ・クマ・くすみを瞬時にカバーする、指パフで塗るクッションコンシーラー。
メッシュタイプで均一にムラなく密着して、薄膜仕上がりなのに肌悩みをしっかりカバーします。
手のひらサイズの鏡付きミニコンパクトタイプです。



※1 メイクアップ効果


※2 エリザベス従来コンシーラーと比較








カラーラインナップ　
全4色 悩みに合わせて使えます。




■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　