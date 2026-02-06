学割リフト券が平日3,000円、土日祝3,500円！ 名古屋駅から格安シャトルバス運行でアクセス良好 さらに駐車場無料キャンペーンも実施中！ 初心者無料レッスンを毎日開催！

株式会社アルペン

スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、岐阜県郡上市で天然温泉付きスキー場を運営するウイングヒルズ白鳥リゾートにて、2026年2月6日（金）より、学生向けの特別企画「学割リフト券」を開始いたします。

期間中、学生の方は平日3,000円、土日祝3,500円でリフト1日券をご購入いただけます。さらに、JR名古屋駅からスキー場まで直行する格安シャトルバス（往復2,000円・事前WEB予約制）を運行するほか、車でお越しのお客様を対象に駐車場無料キャンペーンも実施中です。また、スキー・スノーボード初心者向けの30分無料レッスンを毎日開催いたします。

現在、ゲレンデは全コース滑走可能。良質な雪と万全のコース整備により、初心者から経験者まで、安心してウィンタースポーツをお楽しみいただける環境が整っています。

◆学生限定！学割リフト券が登場！

2月6日（金）より学割リフト券がスタート。通常価格より最大2,400円お得に利用できます。

【学割内容】

リフト1日券 通常：平日4,900円／土日祝5,900円

学割価格：平日3,000円 土日祝3,500円！

【対象】

中学生・高校生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生 ※学生証の提示が必要です

【期間】

2026年2月6日（金）～3月1日（日） ※土日祝も対象

【利用方法】

ご来場時に、公式ホームページ「学割」ページ、または・ウイングヒルズ白鳥リゾート公式Instagramの対象投稿＋ 学生証をリフト券売場にてご提示ください。

◆JR名古屋駅から直行！格安シャトルバスを運行

JR名古屋駅からウイングヒルズ白鳥リゾートまで、乗り換えなしでアクセス可能なシャトルバスを運行しています。運転不要で、学生同士や日帰り利用にも便利です。

【運行日】

2026年2月4日、6日、9日、13日、16日、18日、20日、25日、27日

【出発場所】

JR名古屋駅 太閤通口 駅前広場（旧ゆりの噴水前）

【出発時間】

7:15

【所要時間】

約90～120分

【料金】

往復2,000円（事前WEB予約必須）

◆駐車場料金が無料！3月1日（日）までの期間限定キャンペーン実施

ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、2026年3月1日（日）までの期間限定で、普通車の駐車場料金（通常1,000円）を無料とするキャンペーンを実施いたします。

対象期間中、ウイングヒルズ公式アプリのクーポン画面、または公式Instagram・LINEの画面をご提示いただくことで、駐車場料金が無料となります。

【キャンペーン概要】

対象期間：2026年2月6日（金）～2026年3月1日（日）まで

対象車両：普通車

通常料金：1,000円

キャンペーン内容：公式アプリ等の画面提示で駐車場料金が無料

【ご利用方法】

1.ウイングヒルズ公式アプリをインストール

2.アプリ内「割引券」より「駐車場無料クーポン」を選択

3.駐車場料金所にて、クーポン画面をご提示ください

※公式Instagram、公式LINEの画面提示でもご利用可能です。

本キャンペーンを活用し、より気軽にウイングヒルズ白鳥リゾートでのウィンタースポーツをお楽しみください。

◆初心者も安心！30分無料レッスンを毎日開催

ウイングヒルズ白鳥リゾートでは、スキー・スノーボードが初めての方を対象とした「初心者30分無料レッスン」を毎日実施しています。用具の装着方法から歩き方、リフトの乗り降りまで、経験豊富なインストラクターが基礎を丁寧に指導。初めての雪山でも安心してチャレンジできます。

さらに、＋1,000円で受講可能な追加レッスンでは、簡単なターンにも挑戦可能。初心者レッスンの受講者には、スクールが500円OFFになる特典も用意しています。

◆スキー場概要

名 称: ウイングヒルズ白鳥リゾート (ウイングヒルズシロトリリゾート)

開場日: 1990 年 12 月 20 日

所在地: 岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山 136 番1-1

総面積: 150ha ゲレンデ面積 50ha

リフト: 6人乗りゴンドラ1基、4人乗りクワッド2基、2人乗りペア1基、ムービングベルト1基

コース割合: 初級コース 40% 中級コース 30% 上級コース 30%

来場者比率: スキーヤー 40% ボーダー 60%

コース概要: トップ標高 1,350m ボトム標高 870m 標高差 480m

最大斜度 35 度 ダイビングコース、最長滑走距離 3,500m、ファミリー比率 38%

今年度営業期間: 2025 年 12 月 5 日～2026 年 3 月 22 日まで(予定)

公式サイト:https://winghills.net

インスタグラム:https://www.instagram.com/winghills1350/