山口県宇部市、山口銀行、YMFGグロースパートナーズ、バイウィルが「J-クレジット等の環境価値創出に係る連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、山口県宇部市（市長：篠崎 圭二、以下「宇部市」）、株式会社山口銀行（本店：山口県下関市、取締役頭取：曽我 徳將、以下「山口銀行」）、 株式会社YMFGグロースパートナーズ（本社：山口県下関市、代表取締役：禅院 康広）と、「J-クレジット等の環境価値創出に係る連携協定」を締結しました。

山口フィナンシャルグループは、山口銀行、もみじ北九州銀行の地方銀行と、YMFGグロースパートナーズなどを中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

4者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎、宇部市長 篠崎圭⼆氏、山口銀行執行役員 宇部支店長 大本理恵氏、YMFGグロースパートナーズ 代表取締役 禅院康広氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年2月4日 （水）

締結日当日には、宇部市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

4者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）J-クレジット制度を活用した環境価値の創出

（３）J-クレジットの地域内流通に関する事項

（４）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

宇部市は、2022年3月に「第三次宇部市環境基本計画」を制定し、2050年までの二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指しています。実現に向けて、未設置の公共施設や遊休地への太陽光発電設備の導入や蓄電池との組み合わせによる自家消費型太陽光発電の拡大などに取り組んでいます。

また、YMFGグロースパートナーズ（前：ワイエムコンサルティング株式会社）とバイウィルは2024年11月18日に顧客紹介契約を締結するとともに、昨年実施したシリーズB資金調達にて YMFGキャピタルとの資本提携を行い、山口フィナンシャルグループとの連携を強化してきました。今回、宇部市へバイウィルが紹介されたことで、宇部市においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・宇部市：第三次宇部市環境基本計画

（ https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/kankyouhozen/kankyoukihonkeikaku/1002639.html ）

【今後の展望】

宇部市の脱炭素を目指し、4者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、宇部市の森林が持つCO2吸収能力をJ-クレジットとして可視化し、それを必要とする企業へと繋ぐことで、両者の脱炭素目標達成に貢献します。その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、宇部市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。

また、今後は山口フィナンシャルグループとの連携をより一層強化し、地域金融機関のネットワークを活かしながら、J-クレジットの創出・活用を起点とした脱炭素の取り組みを広げていきます。

販売に関しては、「地産地消」によって宇部市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【4者概要】

＜宇部市 概要＞

■代表者：宇部市長 篠崎 圭二

■所在地：宇部市常盤町一丁目7番1号

■公式HP： https://www.city.ube.yamaguchi.jp/

＜山口銀行 概要＞

■名称：株式会社山口銀行

■代表者：取締役頭取 曽我 徳將

■本店：下関市竹崎町4丁目2番36号

■事業内容：銀行業

■公式HP： https://www.yamaguchibank.co.jp/

＜YMFGグロースパートナーズ 概要＞

■名称：株式会社YMFGグロースパートナーズ

■代表者：代表取締役 禅院 康広

■本店：山口県下関市竹崎町４丁目７番２４号エストラスト下関センタービル８階

■事業内容：投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、

保険代理業

■公式HP： https://www.ymgp.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

（※2026年2月2日に新オフィスへ移転しました）

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）